Типы торговых транзакций

В результате выполнения определенных действий с торговым счетом, его состояние изменяется. К таким действиям относятся:

Отсылка торгового запроса любым MQL5-приложением в клиентском терминале при помощи функций OrderSend OrderSendAsync и его последующее исполнение;

Отсылка торгового запроса через графический интерфейс терминала и его последующее исполнение;

Срабатывание отложенных ордеров и стоп-ордеров на сервере;

Выполнение операций на стороне торгового сервера.

В результате данных действий, для счета выполняются торговые транзакции:

обработка торгового запроса;

изменение открытых ордеров;

изменение истории ордеров;

изменение истории сделок;

изменение позиций.

Например, при отсылке рыночного ордера на покупку, он обрабатывается, для счета создается соответствующий ордер на покупку, происходит исполнение ордера, его удаление из списка открытых, добавление в историю ордеров, далее добавляется соответствующая сделка в историю и создается новая позиция. Все эти действия являются торговыми транзакциями.

Для того чтобы программист мог отслеживать действия, осуществляемые относительно торгового счета, предусмотрена функция OnTradeTransaction. При помощи данного обработчика в MQL5-приложении можно получать торговые транзакции, примененные к счету. Описание торговой транзакции передается в первом параметре OnTradeTransaction при помощи структуры MqlTradeTransaction.

Тип торговой транзакции передается в параметре type структуры MqlTradeTransaction. Возможные типы торговых транзакций описываются следующим перечислением:

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE

Идентификатор Описание TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD Добавление нового открытого ордера. TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE Изменение открытого ордера. К данным изменениям относятся не только явные изменения со стороны клиентского терминала или торгового сервера, но также и изменение его состояния при выставлении (например, переход из состояния ORDER_STATE_STARTED в ORDER_STATE_PLACED или из ORDER_STATE_PLACED в ORDER_STATE_PARTIAL и т.д.). TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE Удаление ордера из списка открытых. Ордер может быть удален из открытых в результате выставления соответствующего запроса либо в результате исполнения (заливки) и переноса в историю. TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD Добавление сделки в историю. Осуществляется в результате исполнения ордера или проведения операций с балансом счета. TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE Изменение сделки в истории. Возможны ситуации, когда ранее исполненная сделка изменяется на сервере. Например, сделка была изменена во внешней торговой системе (бирже), куда она была выведена брокером. TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE Удаление сделки из истории. Возможны ситуации, когда ранее исполненная сделка удаляется на сервере. Например, сделка была удалена во внешней торговой системе (бирже), куда она была выведена брокером. TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD Добавление ордера в историю в результате исполнения или отмены. TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE Изменение ордера, находящегося в истории ордеров. Данный тип предусмотрен для расширения функциональности на стороне торгового сервера. TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE Удаление ордера из истории ордеров. Данный тип предусмотрен для расширения функциональности на стороне торгового сервера. TRADE_TRANSACTION_POSITION Изменение позиции, не связанное с исполнением сделки. Данный тип транзакции свидетельствует именно о том, что позиция была изменена на стороне торгового сервера. У позиции может быть изменен объем, цена открытия, а также уровни Stop Loss и Take Profit. Информация об изменениях передается в структуре MqlTradeTransaction через обработчик OnTradeTransaction. Изменение позиции (добавление, изменение или ликвидация) в результате совершения сделки не влечет за собой появление транзакции TRADE_TRANSACTION_POSITION. TRADE_TRANSACTION_REQUEST Уведомление о том, что торговый запрос обработан сервером, и результат его обработки получен. Для транзакций данного типа в структуре MqlTradeTransaction необходимо анализировать только одно поле - type (тип транзакции). Для получения дополнительной информации необходимо анализировать второй и третий параметры функции OnTradeTransaction (request и result).

В зависимости от типа торговой транзакции, в структуре MqlTradeTransaction, описывающей ее, заполняются различные параметры. Подробное описание передаваемых данных приведено в разделе "Структура торговой транзакции".

Структура торговой транзакции, OnTradeTransaction