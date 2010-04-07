Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4

Não importa como você mova o gráfico, você pode focar instantaneamente nos pontos de tempo selecionados.

O Chart Auto Flow Focus Edition Player é uma ferramenta prática que integra reprodução de gráfico e movimentação de foco.

[Funcionalidades]

Reprodução de gráfico (Função Chart Auto Flow)

Reproduz automaticamente o gráfico candle por candle para observar as tendências do mercado

Move instantaneamente o gráfico para os pontos de tempo selecionados, aumentando a eficiência da análise

Move instantaneamente o gráfico para os pontos de tempo selecionados, aumentando a eficiência da análise

[Especificações]

■ Função Chart Auto Flow (Reprodução de gráfico)

Direção de reprodução: Futuro

Velocidade de reprodução: Fixa (0,5 s / candle)

Barras por movimento: 1 barra fixa

Pausar / Retomar reprodução

Botão END para sair do programa

■ Função Focus Time Line (Movimento de foco)

Focus Mode: SingleLine (padrão)

Crt FocusLine: Cria uma linha de foco no ponto de tempo selecionado

Position: Alterna posição de exibição

Focus: Move o gráfico para a linha de foco criada

[Como usar]

Mantenha o Focus Mode no SingleLine padrão

Pressione Crt FocusLine para criar uma linha de foco

Use o botão Position para alternar a posição de exibição (direita, centro, esquerda)

Pressione Focus para mover o gráfico para a linha de foco criada

A reprodução é automática com os controles do Chart Auto Flow

Pressione END para sair do programa

Desenvolvemos apenas produtos realmente necessários e úteis. Por favor, confira.