Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
- Utilitários
- Masamitsu Takahashi
- Versão: 1.0
Não importa como você mova o gráfico, você pode focar instantaneamente nos pontos de tempo selecionados.
O Chart Auto Flow Focus Edition Player é uma ferramenta prática que integra reprodução de gráfico e movimentação de foco.
[Funcionalidades]
- Reprodução de gráfico (Função Chart Auto Flow)
Reproduz automaticamente o gráfico candle por candle para observar as tendências do mercado
- Movimento de foco para os pontos de tempo selecionados (Função Focus Time Line)
Move instantaneamente o gráfico para os pontos de tempo selecionados, aumentando a eficiência da análise
[Especificações]
■ Função Chart Auto Flow (Reprodução de gráfico)
- Direção de reprodução: Futuro
- Velocidade de reprodução: Fixa (0,5 s / candle)
- Barras por movimento: 1 barra fixa
- Pausar / Retomar reprodução
- Botão END para sair do programa
■ Função Focus Time Line (Movimento de foco)
- Focus Mode: SingleLine (padrão)
- Crt FocusLine: Cria uma linha de foco no ponto de tempo selecionado
- Position: Alterna posição de exibição
- Focus: Move o gráfico para a linha de foco criada
[Como usar]
- Mantenha o Focus Mode no SingleLine padrão
- Pressione Crt FocusLine para criar uma linha de foco
- Use o botão Position para alternar a posição de exibição (direita, centro, esquerda)
- Pressione Focus para mover o gráfico para a linha de foco criada
- A reprodução é automática com os controles do Chart Auto Flow
- Pressione END para sair do programa
Desenvolvemos apenas produtos realmente necessários e úteis. Por favor, confira.