Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4

Não importa como você mova o gráfico, você pode focar instantaneamente nos pontos de tempo selecionados.

O Chart Auto Flow Focus Edition Player é uma ferramenta prática que integra reprodução de gráfico e movimentação de foco.

[Funcionalidades]

  • Reprodução de gráfico (Função Chart Auto Flow)
    Reproduz automaticamente o gráfico candle por candle para observar as tendências do mercado
  • Movimento de foco para os pontos de tempo selecionados (Função Focus Time Line)
    Move instantaneamente o gráfico para os pontos de tempo selecionados, aumentando a eficiência da análise

[Especificações]

■ Função Chart Auto Flow (Reprodução de gráfico)

  • Direção de reprodução: Futuro
  • Velocidade de reprodução: Fixa (0,5 s / candle)
  • Barras por movimento: 1 barra fixa
  • Pausar / Retomar reprodução
  • Botão END para sair do programa

■ Função Focus Time Line (Movimento de foco)

  • Focus Mode: SingleLine (padrão)
  • Crt FocusLine: Cria uma linha de foco no ponto de tempo selecionado
  • Position: Alterna posição de exibição
  • Focus: Move o gráfico para a linha de foco criada

[Como usar]

  • Mantenha o Focus Mode no SingleLine padrão
  • Pressione Crt FocusLine para criar uma linha de foco
  • Use o botão Position para alternar a posição de exibição (direita, centro, esquerda)
  • Pressione Focus para mover o gráfico para a linha de foco criada
  • A reprodução é automática com os controles do Chart Auto Flow
  • Pressione END para sair do programa

Desenvolvemos apenas produtos realmente necessários e úteis. Por favor, confira.


Produtos recomendados
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitários
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitários
DF Fib Trader Pro O DF Fib Trader Pro é um sistema de negociação automatizado desenvolvido para o MetaTrader 4. Utiliza níveis de preços baseados em Fibonacci combinados com análise de tendências e estrutura para definir pontos de entrada e saída. O EA suporta posições longas e curtas e inclui parâmetros de gestão de risco integrados. Principais Recursos: • Utiliza a lógica de retração e extensão de Fibonacci para traçar pontos de entrada, SL e TP. • Tamanho de lote e níveis de stop loss/take
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilitários
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Arrow Drawing Tool
Mikhail Ostashov
Utilitários
Индикатор "Стрелки" (Arrow Drawing Tool) Краткое описание: Удобный инструмент для рисования стрелок на графике с помощью кнопки и мыши. Позволяет визуально отмечать направления движения цены, уровни поддержки/сопротивления и важные ценовые зоны. Основные возможности: Простое управление   - кнопка "Стрелка" для активации режима рисования Автоматическая окраска   - зеленые стрелки для движения вверх, красные для движения вниз Настраиваемый дизайн   - регулируемая длина и угол наконечника стрелки Г
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de informação será útil para quem quer estar sempre atento à situação atual da conta. O indicador exibe dados como lucro em pontos, porcentagem e moeda, bem como o spread do par atual e o tempo até o fechamento da barra no período atual. VERSÃO MT5 -   Indicadores mais úteis Existem várias opções para colocar a linha de informação no gráfico: À direita do preço (corre atrás do preço); Como comentário (no canto superior esquerdo do gráfico); No canto selecionado da tela. Também é
FREE
Draw Vertical Lines Utility MT4
Ynal Al Khalil
Utilitários
this EA draws vertical lines on the chart, either consecutive or alternating lines, depending on the input settings. Since vertical lines often represent time events, timing is important in trading. StartTime = D'2025.03.12 23:00';  // Starting point (time and date) NumberOfLines = 10;                    // Total number of lines to draw IntervalCandles = 1;                   // Interval in candles (must be > 0) IntervalMinutes = 30;                  // Interval in minutes (0 to disable) Directi
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilitários
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilitários
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
Session Shade
Shunsuke Kanaya
Indicadores
Session Shade (MT4) – Non-Trading Hours Background Shading Overview Session Shade is a lightweight MT4 chart utility indicator that visually highlights non-trading hours by shading the chart background. It is designed to help you confirm your daily time-filter window at a glance. This is a visualization tool only. It does not generate trading signals and it does not place, modify, or close any orders. Key features Shades non-trading hours (NG) on the chart background Keeps trading hours (OK) cl
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Utilitários
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Utilitários
Indicador gratuito, que exibe o tempo restante para o fechamento do candle atual diretamente no gráfico. Ideal para traders que precisam de precisão e controle ao operar, ele é leve, de fácil instalação e totalmente personalizável. Mantenha-se no controle dos seus trades com informações claras e em tempo real. Compatível com todos os ativos e timeframes.
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicadores
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Propfirm Equity Protector Pro
Abdulkadir Yusuf Ali
Utilitários
Smart Equity Protector (PropFirm Edition) Smart Equity Protector (PropFirm Edition) is a professional account equity protection and risk-management utility for MetaTrader 4. This Expert Advisor is designed to protect trading accounts from excessive losses by monitoring account equity in real time and automatically closing trades when predefined risk limits are reached. ️ This product does NOT open trades and does NOT generate trading signals . It works as a safety and protection system for manu
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Experts
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilitários
SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
FREE
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal  https://www.mql5.com/ru/signals/1516213 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Utilitários
Experimente uma cópia de negociação excepcionalmente rápida com o Local Trade Copier EA MT4 . Com sua fácil configuração de 1 minuto, este copiador de negociações permite que você copie negociações entre vários terminais MetaTrader no mesmo computador Windows ou em um Windows VPS com velocidades de cópia ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Seja você um trader iniciante ou profissional, o Local Trade Copier EA MT4 oferece uma ampla gama de opções para personalizá-lo de acordo com suas necess
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitários
Ajuda a calcular o risco por comércio, a fácil instalação de uma nova encomenda, gestão de encomendas com funções de fecho parcial, trailing stop de 7 tipos e outras funções úteis. Materiais e instruções adicionais Instruções de instalação - Instruções para a aplicação - Versão de teste da aplicação para uma conta de demonstração Função de linha Mostra no gráfico a linha de Abertura, Stop Loss, Take Profit. Com esta função é fácil definir uma nova ordem e ver as suas características adicionais
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitários
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Ele copia negociações, posições e pedidos em forex de qualquer conta. É uma das melhores copiadoras comerciais  MT4 - MT4, MT5 - MT4 para a versão COPYLOT MT4  (ou MT4 - MT5 MT5 - MT5 para a versão COPYLOT MT5 ). Versão MT5 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Versão da copiadora para o terminal MetaTrader 5 ( МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5 ) -  Copylot Cli
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitários
O MT4 para Telegram Signal Provider é uma ferramenta fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais para o Telegram, transformando sua conta em um provedor de sinais. O formato das mensagens é totalmente personalizável! No entanto, para uso simples, você também pode optar por um modelo predefinido e habilitar ou desabilitar partes específicas da mensagem. [ Demonstração ]   [ Manual ] [ Versão MT5 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Conf
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitários
Trade Copier é um utilitário profissional projetado para copiar e sincronizar negociações entre contas de negociação. A cópia ocorre da conta / terminal do fornecedor para a conta / terminal do destinatário, instalada no mesmo computador ou vps. Antes de comprar, você pode testar a versão demo em uma conta demo. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Principais funcionalidades e benefícios: Suporta a cópia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incluindo contas "MT5 netting". Os mod
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual você seja membro (   sem a necessidade de um Token de Bot ou Permissões de Administrador  diretamente para o seu MT4. Foi projetado com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demo  | Versão MT5 | Versão Telegram Se quiser experimentar uma demonstração, vá p
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitários
Veja instantaneamente o seu histórico de negociações fechadas por dia e semana, as suas negociações abertas atuais e a exposição forex num gráfico! Utilize o mapa de calor para identificar operações lucrativas e onde está o seu drawdown atual dentro do seu portfólio de negociação. Botões de fecho rápido Utilize os botões de fecho rápido para fechar todas as operações num único símbolo, fechar operações individuais por completo ou obter lucros ou perdas parciais com o clique de um botão. Chega
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (59)
Utilitários
Painel de negociação para negociação em 1 clique.  Trabalhando com posições e pedidos!  Negociar a partir do gráfico ou do teclado. Usando nosso painel de negociação, você pode negociar com um clique no gráfico e realizar operações de negociação 30 vezes mais rápido do que o controle MetaTrader padrão. Cálculos automáticos de parâmetros e funções que tornam a vida mais fácil para um trader e ajudam-no a conduzir suas atividades de trading com muito mais rapidez e conveniência. Dicas gráficas e i
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitários
Custom Alerts: Monitore vários mercados e não perca nenhuma oportunidade importante Visão geral Custom Alerts é uma solução dinâmica para traders que desejam monitorar configurações potenciais em vários instrumentos a partir de um único local. Integrando dados de nossas ferramentas principais — como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — o Custom Alerts notifica automaticamente sobre movimentos importantes do mercado, sem a necessidade de alternar entre diversos gráficos ou pe
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilitários
Fechar posições no MetaTrader 4 ao atingir o lucro/perda total com a função de trailing de lucro. Você pode habilitar as paradas virtuais (ordem separada) , Calcular e fechar as posições de COMPRA e VENDA separadamente (COMPRA e VENDA separadas) , Fechar e calcular todos os símbolos ou apenas o símbolo atual (todos os símbolos) , Ativar trailing de lucro (Trailing Profit) , Fechar ao atingir um total de lucros ou perdas em moeda de depósito, pontos ou % do saldo. O aplicativo foi projetado para
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Cópia Gato MT4) não é apenas um simples copiador local de operações; é uma estrutura completa de gestão de risco e execução, projetada para os desafios atuais do trading. Desde desafios de prop firms até a gestão de contas pessoais, adapta-se a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e tratamento avançado das operações. O copiador funciona tanto no modo Master (emissor) quanto no modo Slave (receptor), sincr
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitários
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitários
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitários
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitários
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilitários
Este gerenciador de negociação 2 em 1 é ideal para negociar breakouts de velas. Pode custar a média de uma negociação colocando ordens de limite adicionais em pullbacks. Isso garante que você obtenha o melhor preço em todas as suas posições e um RR mais alto em suas vitórias. O risco é calculado pela altura da vela fechada mais recentemente. Os botões do assistente comercial ajudam a gerenciar todos os pedidos feitos manualmente. Use-o com qualquer método de entrada; ação de preço ou indicador
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 4. Suporte multilíngue. Vers
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitários
O Expert Advisor   repete   negociações e posições um número predefinido de vezes em sua conta   MetaTrader 4   . Ele copia todas as negociações abertas manualmente ou por outro Expert Advisor. Copia sinais e aumenta muito a partir de sinais   ! Aumenta o lote de outros EAs. As seguintes funções são suportadas: lote personalizado para negociações copiadas, Stop Loss de cópia, Take Profit, uso de stop móvel. Versão MT5 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar     Como obter ar
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitários
Basket EA MT4 é uma poderosa ferramenta de realização de lucros e um sistema abrangente de proteção de conta, tudo combinado em uma solução simples e fácil de usar. Seu objetivo principal é oferecer controle completo sobre o lucro e perda global da sua conta, gerenciando todas as posições abertas a nível de cesta, e não individualmente. O EA oferece uma gama completa de recursos a nível de cesta, incluindo take profit, stop loss, break even e trailing stop. Esses recursos podem ser configurados
Hedge Trade
Mothusi Malau
1 (1)
Utilitários
️ Hedge Trade — Smart Fixed-Offset Hedging EA Turn adverse moves into controlled recovery cycles. Hedge Trade is a professional-grade MetaTrader 4 Expert Advisor that protects any open trade by automatically placing and managing one intelligent hedge order. It’s built for traders who prefer to open their own base position but want an automated, disciplined hedging system to manage drawdown and capture counter-moves — safely, transparently, and without martingale. Key Features Automatic Hedg
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilitários
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (3)
Utilitários
This EA is fully automated , it is built based on  the method of catching the pop-up Alert event and Open Market Orders (BUY/SELL) . Download trial version here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTE:   It is recommended to remove the available filter settings, only install the filter for your indicator. Parameters of the EA: -------- <EA Settings> -------- Magic Number:   The identifying (magic) number of the currently selected order. Allow Open trade:   Enable/ Disable Open Trade
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.83 (6)
Utilitários
Seconds Chart — uma ferramenta exclusiva para criar gráficos de segundos no MetaTrader 4 . Com o Seconds Chart , você pode criar gráficos com períodos definidos em segundos, proporcionando flexibilidade e precisão ideais para análise, indisponíveis em gráficos padrão de minutos ou horas. Por exemplo, o período S15 indica um gráfico com velas de 15 segundos. Você pode usar quaisquer indicadores, Expert Advisors e scripts com a mesma facilidade dos gráficos padrão. Diferente das ferramentas padrão
Practice Simulator w VirtualRepetitiveTraining MT4
Sajiro Yoshizaki
Utilitários
O Practice Simulator é um simulador de trading tudo-em-um para backtesting, prática de trading e trading ao vivo. Desde iniciantes que precisam praticar até traders experientes que analisam dados, esta ferramenta atende a todos os níveis. Foque no trading de Forex, análise de mercado ou otimização de estratégias. O Practice Simulator permite operar a qualquer momento, mesmo nos feriados, com uma interface simples, mas rica em recursos para gestão de risco e assistência no trading. Para mais info
Mais do autor
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Você já continuou fazendo entradas adicionais e perdeu a noção do preço médio real? Este EA ajuda a manter uma visão objetiva ao exibir constantementeos preços médios de entrada das posições Buy e Sell diretamente no gráfico. Este EA para MT5 mostra os preços médios de entrada de Buy e Sell como linhas horizontais.As linhas são exibidas separadamente, sendo úteis mesmo em operações de hedge. [Exibição padrão]- Preço médio Buy: linha pontilhada vermelha- Preço médio Sell: linha pontilhada azul Se
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Você já se deixou levar pelos movimentos imediatos do mercado quando uma tendência continua por muito tempo? Operar contra a tendência baseado na sensação de que "está prestes a reverter". Realização de lucros prematura devido à ansiedade de "não querer perder os ganhos". Todos esses são arrependimentos que poderiam ter sido evitados se você tivesse apenas esperado o fechamento da vela. Esta ferramenta foi criada para eliminar o estresse de ficar olhando para o monitor e para apoiar o trading d
FREE
MTF MA Cross Alert MT5
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Quando o mercado está acima da MA de 4H ou 1H, considerar a compra, e quando está abaixo, considerar a venda, reduz o risco de grandes perdas. Isso aumenta a taxa de acerto.  Ele alerta você no momento exato em que o fechamento da vela de 5 minutos cruza a 20MA de 1 hora (H1) ou 4 horas (H4). Este utilitário foi projetado para traders que valorizam a confirmação em tempos gráficos maiores. Ele monitora o mercado em segundo plano, permitindo que você se concentre em qualquer gráfico sem perder
FREE
Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Um player de gráficos simples para reproduzir gráficos históricos. É possível analisar o mercado avançando os candles um a um. A reprodução pode ser pausada e retomada a qualquer momento. [Características] Reprodução automática do passado para o futuro Avanço de um candle em intervalos fixos Pausa disponível durante a reprodução [Especificações de reprodução] Direção de reprodução: Passado → Futuro Velocidade de reprodução: Fixa Barras movidas: 1 barra por etapa Pausa / Retomar reprodução END
FREE
Focus Time Line Player
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Você pode focar instantaneamente no ponto de tempo selecionado, não importa como mova o gráfico. 【Funcionalidades】 ・Focus Mode: SingleLine (exibição padrão) ・Crt FocusLine: Criar uma linha de foco em qualquer tempo desejado ・Position: Alternar posição de exibição ・Focus: Mover a visualização do gráfico para a linha de foco criada ・Botão X: Fechar o programa 【Instruções】 ・Use Focus Mode como SingleLine padrão ・Pressione Crt FocusLine para criar uma FocusTimeLine ・Use o botão Position para sele
FREE
Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Você já se deixou levar pelos movimentos imediatos do mercado quando uma tendência continua por muito tempo? Operar contra a tendência baseado na sensação de que "está prestes a reverter". Realização de lucros prematura devido à ansiedade de "não querer perder os ganhos". Todos esses são arrependimentos que poderiam ter sido evitados se você tivesse apenas esperado o fechamento da vela. Esta ferramenta foi criada para eliminar o estresse de ficar olhando para o monitor e para apoiar o trading
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Não importa como você mova o gráfico, você pode focar instantaneamente nos pontos de tempo selecionados. O Chart Auto Flow Focus Edition Player é uma ferramenta prática que integra reprodução de gráfico e movimentação de foco. [Funcionalidades] Reprodução de gráfico (Função Chart Auto Flow) Reproduz automaticamente o gráfico candle por candle para observar as tendências do mercado Movimento de foco para os pontos de tempo selecionados (Função Focus Time Line) Move instantaneamente o gráfico para
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Quando o mercado está acima da MA de 4H ou 1H, considerar a compra, e quando está abaixo, considerar a venda, reduz o risco de grandes perdas. Isso aumenta a taxa de acerto.  Ele alerta você no momento exato em que o fechamento da vela de 5 minutos cruza a 20MA de 1 hora (H1) ou 4 horas (H4). Este utilitário foi projetado para traders que valorizam a confirmação em tempos gráficos maiores. Ele monitora o mercado em segundo plano, permitindo que você se concentre em qualquer gráfico sem perder
FREE
Chart Auto Flow Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Um player de gráficos simples para reproduzir gráficos históricos. É possível analisar o mercado avançando os candles um a um. A reprodução pode ser pausada e retomada a qualquer momento. [Características] Reprodução automática do passado para o futuro Avanço de um candle em intervalos fixos Pausa disponível durante a reprodução [Especificações de reprodução] Direção de reprodução: Passado → Futuro Velocidade de reprodução: Fixa Barras movidas: 1 barra por etapa Pausa / Retomar reprodução END
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Promoção de Lançamento: Apenas os primeiros 10. Preço Especial: $ 45   (Regular: $90). Restam: 10 Para aumentar a visibilidade, ofereço este desconto aos primeiros 10 compradores. Depois disso, o preço voltará para $90. Você está gastando tempo demais apenas procurando gráficos passados e padrões de preço? Você fica rolando a tela repetidamente tentando encontrar um padrão específico de gráfico. Quando finalmente acha que encontrou, não consegue mais identificar onde ele está em períodos de te
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Promoção de Lançamento: Apenas os primeiros 10. Preço Especial: $30 (Regular: $40). Restam: 10 Para aumentar a visibilidade, ofereço este desconto aos primeiros 10 compradores. Depois disso, o preço voltará para $40. Capture facilmente o "tempo desejado" em um instante. Sincronização definitiva para análise multi-timeframe. Onde exatamente está no tempo gráfico menor aquele ponto que você marcou no maior? Não é mais necessário perder tempo rolando o gráfico para encontrá-lo novamente. Foque co
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Promoção de Lançamento: Apenas os primeiros 10. Preço Especial: $30 (Regular: $40). Restam: 10 Para aumentar a visibilidade, ofereço este desconto aos primeiros 10 compradores. Depois disso, o preço voltará para $40. "Reproduza gráficos passados com movimento em tempo real" O Chart Auto Flow é uma ferramenta de suporte à verificação que permite   reprozir e retroceder   gráficos passados com   base em velas   e com   velocidade variável . Em vez de apenas olhar para gráficos estáticos, pode re
Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Você pode focar instantaneamente no ponto de tempo selecionado, não importa como mova o gráfico. 【Funcionalidades】 ・Focus Mode: SingleLine (exibição padrão) ・Crt FocusLine: Criar uma linha de foco em qualquer tempo desejado ・Position: Alternar posição de exibição ・Focus: Mover a visualização do gráfico para a linha de foco criada ・Botão X: Fechar o programa 【Instruções】 ・Use Focus Mode como SingleLine padrão ・Pressione Crt FocusLine para criar uma FocusTimeLine ・Use o botão Position para sele
FREE
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Promoção de Lançamento: Apenas os primeiros 10. Preço Especial: $30 (Regular: $40). Restam: 10 Para aumentar a visibilidade, ofereço este desconto aos primeiros 10 compradores. Depois disso, o preço voltará para $40. "Reproduza gráficos passados com movimento em tempo real" O Chart Auto Flow é uma ferramenta de suporte à verificação que permite reprozir e retroceder gráficos passados com base em velas e com velocidade variável . Em vez de apenas olhar para gráficos estáticos, pode reproduzir m
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Promoção de Lançamento: Apenas os primeiros 10. Preço Especial: $30 (Regular: $40). Restam: 10 Para aumentar a visibilidade, ofereço este desconto aos primeiros 10 compradores. Depois disso, o preço voltará para $40. Capture facilmente o "tempo desejado" em um instante. Sincronização definitiva para análise multi-timeframe. Onde exatamente está no tempo gráfico menor aquele ponto que você marcou no maior? Não é mais necessário perder tempo rolando o gráfico para encontrá-lo novamente. Foque com
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Promoção de Lançamento: Apenas os primeiros 10. Preço Especial: $ 45   (Regular: $90). Restam: 10 Para aumentar a visibilidade, ofereço este desconto aos primeiros 10 compradores. Depois disso, o preço voltará para $90. Você está gastando tempo demais apenas procurando gráficos passados e padrões de preço? Você fica rolando a tela repetidamente tentando encontrar um padrão específico de gráfico. Quando finalmente acha que encontrou, não consegue mais identificar onde ele está em períodos de te
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário