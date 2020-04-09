Focus Time Line Player
- Utilitários
- Masamitsu Takahashi
- Versão: 1.0
Você pode focar instantaneamente no ponto de tempo selecionado, não importa como mova o gráfico.
【Funcionalidades】
・Focus Mode: SingleLine (exibição padrão)
・Crt FocusLine: Criar uma linha de foco em qualquer tempo desejado
・Position: Alternar posição de exibição
・Focus: Mover a visualização do gráfico para a linha de foco criada
・Botão X: Fechar o programa
【Instruções】
・Use Focus Mode como SingleLine padrão
・Pressione Crt FocusLine para criar uma FocusTimeLine
・Use o botão Position para selecionar a posição de exibição
・Pressione Focus para mover o gráfico ao ponto de foco selecionado
・Pressione o botão X para fechar o programa