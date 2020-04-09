MTF MA Cross Alert MT5

Quando o mercado está acima da MA de 4H ou 1H, considerar a compra, e quando está abaixo, considerar a venda, reduz o risco de grandes perdas. Isso aumenta a taxa de acerto.

Ele alerta você no momento exato em que o fechamento da vela de 5 minutos cruza a 20MA de 1 hora (H1) ou 4 horas (H4).

Este utilitário foi projetado para traders que valorizam a confirmação em tempos gráficos maiores. Ele monitora o mercado em segundo plano, permitindo que você se concentre em qualquer gráfico sem perder mudanças cruciais de tendência. Ao usar o fechamento da vela M5 para confirmação, elimina com sucesso o "ruído" e os sinais falsos causados por picos temporários de preços (pavios).

Recursos principais:

Monitoramento em tempo real das médias móveis de 20 períodos em H1 e H4.

Alertas acionados apenas no fechamento confirmado da vela M5.

Funciona em qualquer símbolo e permanece ativo mesmo se estiver visualizando outros gráficos.

Mensagens de alerta simples, leves e profissionais.

Este produto é fornecido como um utilitário simples.

Outros produtos do mesmo desenvolvedor também estão disponíveis no Market.