Candle Confirm Alert MT4

Você já se deixou levar pelos movimentos imediatos do mercado quando uma tendência continua por muito tempo?
  • Operar contra a tendência baseado na sensação de que "está prestes a reverter".
  • Realização de lucros prematura devido à ansiedade de "não querer perder os ganhos".
Todos esses são arrependimentos que poderiam ter sido evitados se você tivesse apenas esperado o fechamento da vela.
Esta ferramenta foi criada para eliminar o estresse de ficar olhando para o monitor e para apoiar o trading disciplinado.

Esta ferramenta é um EA de monitoramento simples que alerta no momento em que uma vela de alta ou de baixa é confirmada.
  1. Operação: Basta selecionar "Touro" ou "Urso" e pressionar o botão SET.
  2. Notificação: Notificação de alerta no momento em que a vela especificada fecha.
  3. Multilíngue: Suporta 11 idiomas (alternável através do botão Language).
