Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações.

O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em tempo real de ordens de mercado e pendentes, modificações de negociações, fechamentos parciais e operações de fechamento por compensação. É compatível com contas demo e reais, logins comerciais ou de investidor, e garante recuperação através de um sistema de memória persistente de negociações mesmo se o EA, terminal ou VPS reiniciar. Múltiplos masters e slaves podem ser gerenciados simultaneamente com IDs únicos, e diferenças entre corretoras são tratadas automaticamente através de ajustes de prefixo/sufixo ou mapeamento personalizado de símbolos.

Recursos Especiais:

Fácil de configurar — tão rápido quanto 30 segundos (veja o vídeo).

Rápido, estável e preciso — cópia de baixa latência no Modo Turbo (veja a captura de tela).

Alta segurança — não usa DLL ou WebRequest potencialmente perigosos.

Memória persistente de negociações para evitar negociações órfãs, perdidas ou imprecisas.

Copia de manual ou EA, através de todos os tipos de conta.

Auto prefixo/sufixo para símbolos para configuração rápida; copia entre MT4 e MT5.

Copiagem muito flexível multi-master e multi-slave com configuração simples.

Métodos avançados: Fechamento Parcial para MT4/5, Negociações Reversas e Fechamento por Compensação.

Números Mágicos e Comentários em branco de negociações copiadas para variações de aparência.

Gestão de riscos e proteção de conta para contas de corretoras e prop firms.

Opções de Trailing Stop, Take Profit e Stop Loss para gerenciar riscos e ganhos.

Controles extensivos de tamanho de lote com mais de 10 opções.

Melhor Preço baseado em conta e/ou negociações individuais para capturar entradas favoráveis.

Tentativa automática em problemas temporários de corretora/conectividade com lógica de execução rápida.

E muitas mais funções avançadas.

Gestão de Stop Loss e Take Profit

O stop loss e take profit podem seguir o master, permanecer não configurados, ser definidos em pontos ou calculados dinamicamente usando fatores ATR ou ADR. O TP também pode ser definido como um multiplicador relativo ao SL. Todas as configurações respeitam as restrições de StopLevel e FreezeLevel impostas pela corretora para reduzir rejeições de execução.

Filtragem e Controle de Negociações

As negociações podem ser filtradas por símbolos, números mágicos e comentários, com listas de inclusão e exclusão disponíveis. Essas listas podem lidar com correspondências parciais (ex: "USD" para todos os pares USD) ou definições completas para controle granular. O copiador também suporta copiagem reversa (compra se torna venda e vice-versa) e permite que traders ignorem saídas do master ao gerenciar fechamentos independentemente no lado slave. Ordens pendentes podem ser copiadas ou ignoradas, enquanto fechamentos parciais e operações de fechamento por compensação são detectados e replicados com precisão através das plataformas.

Velocidade de Copiagem, Filtros de Preço e Sessões

A execução pode ser atrasada intencionalmente usando temporização randomizada para melhor alinhamento com requisitos de prop firms. Traders também podem habilitar Lógica de Melhor Preço, filtrando entradas por distância em pontos, valor em dólar, porcentagem ATR ou porcentagem ADR, com janelas de tolerância e ajuste automático de delta SL/TP. Controle comercial baseado em tempo é suportado através de dois filtros de sessão independentes, onde a negociação pode ser restrita por dia da semana e horas específicas do dia para alinhar com cronogramas de negociação, eventos de notícias ou restrições de prop firms.

Sincronização Inicial e Divisão de Volume

Na inicialização, traders podem escolher se copiar negociações existentes imediatamente, apenas as lucrativas, apenas as perdedoras ou nenhuma. O volume de negociação pode ser ajustado via modos fixos, multiplicador e baseados em conta (equity, saldo, margem livre, equity × alavancagem), e também pode ser dividido em posições menores. A divisão pode ser feita por tamanho de lote ou por contagem de negociações, com controle de overflow ou resto, garantindo compatibilidade com limites rígidos de tamanho de lote da corretora.

Proteção de Drawdown e Equity

Recursos de proteção de drawdown diário, drawdown geral e equity ajudam a proteger contas de negociação, especialmente em ambientes de prop firms. Limites podem ser definidos por porcentagem ou valores fixos em dólar, e quando violados, o copiador pode automaticamente bloquear a negociação até o próximo dia ou até que as condições se resetem. A proteção pode ser aplicada contra saldo, equity ou referências iniciais da conta, dependendo das regras da prop firm.

Ferramentas Avançadas de Gestão de Riscos

O copiador inclui um motor de Trailing Stop com múltiplos métodos: pontos fixos, ATR ou ADR. O trailing pode ser definido como um fator de SL, com passos de trailing personalizáveis, níveis de break-even e ativação apenas em negociações gerenciadas. Adicionalmente, um sistema de Fechamento de Cesta gerencia grupos de negociações coletivamente, com stop loss global, take profit, trailing stop, break-even e consciência de comissões/swap. A gestão de cesta suporta estratégias que dependem de saídas em nível de portfólio. Tamanhos de lote também podem ser controlados com filtros mín/máx, enquanto filtros de contagem de negociações permitem definir um número mínimo ou máximo de negociações ativas por símbolo ou através de todas as negociações para manter a exposição ao risco dentro de limites.

Números Mágicos, Comentários e Lógica de Tentativa

Negociações copiadas podem carregar nenhum número mágico (em branco), herdar o número mágico do master ou usar uma entrada especificada manualmente. A mesma flexibilidade se aplica aos comentários de negociação: eles podem estar em branco, copiados do master ou definidos como uma string personalizada definida pelo usuário. Uma característica única do Copy Cat Copier é a capacidade de deixar o número mágico e comentário da negociação slave em branco mesmo se o master os tiver.

Atualizações:

Recursos e funções do Copy Cat More MT5 (Gato Copiador MT5) são constantemente atualizados, e você os receberá sem custo adicional após fazer uma compra única.



