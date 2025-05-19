Copy Cat More Trade Copier MT5

5

Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações.

O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em tempo real de ordens de mercado e pendentes, modificações de negociações, fechamentos parciais e operações de fechamento por compensação. É compatível com contas demo e reais, logins comerciais ou de investidor, e garante recuperação através de um sistema de memória persistente de negociações mesmo se o EA, terminal ou VPS reiniciar. Múltiplos masters e slaves podem ser gerenciados simultaneamente com IDs únicos, e diferenças entre corretoras são tratadas automaticamente através de ajustes de prefixo/sufixo ou mapeamento personalizado de símbolos.

Manual/Configurações | Copy Cat More MT4 | Canal 

Recursos Especiais:
Fácil de configurar — tão rápido quanto 30 segundos (veja o vídeo).
Rápido, estável e preciso — cópia de baixa latência no Modo Turbo (veja a captura de tela).
Alta segurança — não usa DLL ou WebRequest potencialmente perigosos.
Memória persistente de negociações para evitar negociações órfãs, perdidas ou imprecisas.
Copia de manual ou EA, através de todos os tipos de conta.
Auto prefixo/sufixo para símbolos para configuração rápida; copia entre MT4 e MT5.
Copiagem muito flexível multi-master e multi-slave com configuração simples.
Métodos avançados: Fechamento Parcial para MT4/5, Negociações Reversas e Fechamento por Compensação.
Números Mágicos e Comentários em branco de negociações copiadas para variações de aparência.
Gestão de riscos e proteção de conta para contas de corretoras e prop firms.
Opções de Trailing Stop, Take Profit e Stop Loss para gerenciar riscos e ganhos.
Controles extensivos de tamanho de lote com mais de 10 opções.
Melhor Preço baseado em conta e/ou negociações individuais para capturar entradas favoráveis.
Tentativa automática em problemas temporários de corretora/conectividade com lógica de execução rápida.
E muitas mais funções avançadas.

Gestão de Stop Loss e Take Profit
O stop loss e take profit podem seguir o master, permanecer não configurados, ser definidos em pontos ou calculados dinamicamente usando fatores ATR ou ADR. O TP também pode ser definido como um multiplicador relativo ao SL. Todas as configurações respeitam as restrições de StopLevel e FreezeLevel impostas pela corretora para reduzir rejeições de execução.

Filtragem e Controle de Negociações
As negociações podem ser filtradas por símbolos, números mágicos e comentários, com listas de inclusão e exclusão disponíveis. Essas listas podem lidar com correspondências parciais (ex: "USD" para todos os pares USD) ou definições completas para controle granular. O copiador também suporta copiagem reversa (compra se torna venda e vice-versa) e permite que traders ignorem saídas do master ao gerenciar fechamentos independentemente no lado slave. Ordens pendentes podem ser copiadas ou ignoradas, enquanto fechamentos parciais e operações de fechamento por compensação são detectados e replicados com precisão através das plataformas.

Velocidade de Copiagem, Filtros de Preço e Sessões
A execução pode ser atrasada intencionalmente usando temporização randomizada para melhor alinhamento com requisitos de prop firms. Traders também podem habilitar Lógica de Melhor Preço, filtrando entradas por distância em pontos, valor em dólar, porcentagem ATR ou porcentagem ADR, com janelas de tolerância e ajuste automático de delta SL/TP. Controle comercial baseado em tempo é suportado através de dois filtros de sessão independentes, onde a negociação pode ser restrita por dia da semana e horas específicas do dia para alinhar com cronogramas de negociação, eventos de notícias ou restrições de prop firms.

Sincronização Inicial e Divisão de Volume
Na inicialização, traders podem escolher se copiar negociações existentes imediatamente, apenas as lucrativas, apenas as perdedoras ou nenhuma. O volume de negociação pode ser ajustado via modos fixos, multiplicador e baseados em conta (equity, saldo, margem livre, equity × alavancagem), e também pode ser dividido em posições menores. A divisão pode ser feita por tamanho de lote ou por contagem de negociações, com controle de overflow ou resto, garantindo compatibilidade com limites rígidos de tamanho de lote da corretora.

Proteção de Drawdown e Equity
Recursos de proteção de drawdown diário, drawdown geral e equity ajudam a proteger contas de negociação, especialmente em ambientes de prop firms. Limites podem ser definidos por porcentagem ou valores fixos em dólar, e quando violados, o copiador pode automaticamente bloquear a negociação até o próximo dia ou até que as condições se resetem. A proteção pode ser aplicada contra saldo, equity ou referências iniciais da conta, dependendo das regras da prop firm.

Ferramentas Avançadas de Gestão de Riscos
O copiador inclui um motor de Trailing Stop com múltiplos métodos: pontos fixos, ATR ou ADR. O trailing pode ser definido como um fator de SL, com passos de trailing personalizáveis, níveis de break-even e ativação apenas em negociações gerenciadas. Adicionalmente, um sistema de Fechamento de Cesta gerencia grupos de negociações coletivamente, com stop loss global, take profit, trailing stop, break-even e consciência de comissões/swap. A gestão de cesta suporta estratégias que dependem de saídas em nível de portfólio. Tamanhos de lote também podem ser controlados com filtros mín/máx, enquanto filtros de contagem de negociações permitem definir um número mínimo ou máximo de negociações ativas por símbolo ou através de todas as negociações para manter a exposição ao risco dentro de limites.

Números Mágicos, Comentários e Lógica de Tentativa
Negociações copiadas podem carregar nenhum número mágico (em branco), herdar o número mágico do master ou usar uma entrada especificada manualmente. A mesma flexibilidade se aplica aos comentários de negociação: eles podem estar em branco, copiados do master ou definidos como uma string personalizada definida pelo usuário. Uma característica única do Copy Cat Copier é a capacidade de deixar o número mágico e comentário da negociação slave em branco mesmo se o master os tiver.

Atualizações:
Recursos e funções do Copy Cat More MT5 (Gato Copiador MT5) são constantemente atualizados, e você os receberá sem custo adicional após fazer uma compra única.

Peça-me uma cópia de teste antes da sua compra para verificar a compatibilidade das suas corretoras.

Comentários 6
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:10 
 

Excelente Copiador, não tenho problema algum na replicação das ordens. Replico para diversas contas financiadas, umas com sufixo outra não, não tem falhas alguma na execução. Recomendo!!!

Indra Pratama
201
Indra Pratama 2025.11.15 16:33 
 

I've been using CopyCat from the free version, until now and I've decided to buy the paid version because of the features it have. It has been running well in my accounts. The developer is also very active in responding to the chats and problems. Highly recommended.

kkandru12
474
kkandru12 2025.10.01 19:00 
 

It's simply excellent. Don't miss it, A must have utility and kudos to Author. I passed HFT PropFirms with ease.

----------------------------

Below is one minor issue to take care of : I use AMP Futures Demo Broker and at times on connection loss, I see below messages, may be normal, just bringing them to your notice. Thx. -------------------------------- PO 0 02:23:43.581

Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24661.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed) OR 0

02:23:44.745 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24661.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed) NJ 0

02:23:50.814 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) Alert: [ERROR] 1762 52S-IsAccountTradeAllowedU: Trading is prohibited in this account. LD 0 02:23:50.814 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [ERROR] 1762 52S-IsAccountTradeAllowedU: Trading is prohibited in this account. QI 0

02:23:53.144 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24660.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed)

UPDATED :

------------------------------------------

Thank you. Can you please do me a help?

Please simulate copy trades from ICMkts/VtMkts for XAUUSD to GCEZ25 ( AMP Futures for Gold ) for Fixed Lot of 1.

I'm doing the same and since I'm not able to find good Copier settings. Below are some logs and copied trades are ignored. Not all of them, but some of them .

-------------------------

2025.10.02 20:33:47.084 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [INFO] 3017 52S-getLotSizeWOSL: Lot Calculation [Group B - LotFixed] for GCEZ25: Adjusted=1.00, MasterLot=0.10, SlaveEquity=11205.76, MasterEquity=1022.55

2025.10.02 20:33:47.084 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2202 52S-checkBeforeOrder: SL too close for BUY-type. Price=3848.2 SL=3861.7

Produtos recomendados
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experts
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experts
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025 Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.  O   Multi-Asset Scalper EA   é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada. Arquitetura Técnica 1.   Sis
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
DAX H1 5stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 5Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experts
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
A estratégia do EA é baseada na negociação de Swing , com entradas após impulsos agudos calculados pelo indicador iPump. Conforme mencionado anteriormente, o EA tem a capacidade de abrir negociações manuais com suporte automático. - para uma tendência de baixa ↓ entramos em uma operação após um aumento corretivo no preço, o ativo entra na zona de sobrecompra, vendemos ao longo da tendência. - para uma tendência de alta ↑, entramos em uma operação após uma queda corretiva no preço, o ativo cai
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experts
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experts
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD) O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior con
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
ATRStopLoss
Maksim Zakharov
Utilitários
The ATRStopLoss Expert Advisor determines where best to put a stop relative to the current price. How it works ATRStopLoss gets the size of ATR for the selected period ATRStopLoss draws Stop-Loss levels from the current price with the size of the ATR. As the price and the timeframe change, ATRStopLoss also adjusts the Stop-Loss levels. Settings MA_Period - period of the ATR MA_Timeframe - ATR timeframe
M5 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Forex M5 Gold Scalper is a highly effective trading robot designed for automated gold trading (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform. The robot specializes in scalping, using five-minute chart analysis to quickly respond to market fluctuations and ensure stable income with minimal time investment. Features of the robot Analyzes graphs using PA. Quickly opens and closes positions when support and resistance levels are crossed. Offers automation of processes with manual configuration of key parame
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Sense Pro MT5
Eduard Serousov
Experts
Sense Pro   - a highly customizable Expert Advisor for MetaTrader terminals that uses a grid trading algorithm. It works simultaneously in 2 directions: along the trend and against the trend. Trading in the direction of the trend works on the principle of closing profitable positions using Take Profit or Trailing Stop (configurable in the settings). Trading in the direction against the trend works by opening averaging orders to close losing positions at a profit. The EA has a wide range of se
Os compradores deste produto também adquirem
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitários
Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitários
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente de Trading Multifuncional Mais de 66 ferramentas integradas para análise, gestão e automação das suas operações. O assistente combina gestão de risco, execução automatizada, análise de mercado e controle de posições em um único painel. Compatível com Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem este assistente Execução e gestão rápidas com um clique Cálculo automático de lote e risco com base no saldo Ordens inteligentes:
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitários
Crypto Charting for MT5 – Integração de gráficos de criptomoedas no MetaTrader 5 Visão geral Crypto Charting for MT5 oferece gráficos OHLC em tempo real através de WebSocket. Suporta múltiplas corretoras e atualizações automáticas no MT5. Funcionalidades Dados em tempo real via WebSocket Sincronização automática de histórico Atualizações programadas após falhas de conexão Compatível com todos os timeframes do MT5 Dados OHLCV completos Suporte ao testador de estratégias Reconexão automática Corr
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitários
Live Forex Signals é projetado para negociação em sinais do site   https://live-forex-signals.com/en e https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parâmetro Nome de usuário e senha se você tiver uma assinatura para sites live-forex-signals.com/foresignal.com. então você deve preencher esses parâmetros com suas credenciais; se não houver assinatura, deixe os campos em branco; Comment   Comentário sobre transações abertas Risk   r
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitários
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitários
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitários
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitários
Copie os sinais de qualquer canal do qual você seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT5.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do usuário + Demo  | Versão MT4 | Versão Discord Se deseja experimentar
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitários
Ferramenta de Trading Binance para MT5 1. Este produto inclui gráfico ao vivo via websocket, gráfico histórico, atualizações automáticas ao reiniciar o terminal MT5 para que funcione sem problemas, sem intervenção manual, permitindo-lhe negociar na Binance sem problemas. Negociação, gráfico ao vivo e dados históricos disponíveis para Spot e Futuros Recursos do gráfico: 1. Gráfico OHLC ao vivo via Websocket (WSS) 2. Atualizar histórico via API 3.º Atualizar automaticamente o histórico nos gráf
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitários
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitários
ATENÇÃO : Para uma versão de teste gratuita, visite o meu site. Manual de instruções RiskGuard Management — O seu aliado definitivo para um trading sem compromissos. Lot Calculator — Cálculo automático do tamanho do lote. Quantum — Risco automático para maximizar os lucros e reduzir os drawdowns. Automatic Journal — Incluído e disponível para download gratuito no meu site. Automatic Screenshot — Duas capturas de ecrã: uma na abertura e outra no fecho da operação. Partial Profit — Saídas parcia
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilitários
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Utilitários
O Local Trade Copier EA é uma solução para traders individuais ou gerentes de contas que precisam executar sinais de negociação de fontes externas ou que precisam gerenciar várias contas ao mesmo tempo, sem a necessidade de uma conta MAM ou PAMM. Copia de até 8 contas mestras para contas escravas ilimitadas [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | Perguntas frequentes | Todos os produtos ] 100% auto-hospedado Fácil de instalar e usar Nenhum instalador, arquivos de con
EmoGuardian
Samuel Bandi Roccatello
5 (5)
Utilitários
VERSÃO DEMO DISPONÍVEL!!!! Contacta-me e experimenta GRÁTIS por 20 dias antes de comprar. Evite overtrading, FOMO e comportamentos compulsivos, impondo limites de risco avançados à sua conta de negociação usando o EmoGuardian. Adicione automaticamente Stop Losses às posições, gerencie as perdas de EAs , carregue/descarregue EAs automaticamente. Limite o risco por posição, por tradedd, por intervalo de tempo, por dia. As opções de gestão de risco foram desenvolvidas para combater especificamente
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilitários
Timeless Charts é uma solução avançada de gráficos desenvolvida para traders profissionais que buscam controle total sobre a construção e visualização de gráficos, além das limitações do sistema de gráficos nativo do MetaTrader 5. Diferente dos gráficos offline tradicionais ou indicadores personalizados simplistas, esta solução constrói barras totalmente personalizadas com precisão real de carimbo de tempo , até milissegundos, proporcionando uma experiência de trading poderosa e precisa. Este a
Myfxpaddy Boom and Crash Range Detector
Joseph Wonder Obasi
Utilitários
Boom and Crash Range Detector: Your Secret Weapon for Trading Spikes! Introducing the Boom and Crash Range Detector , a powerful tool designed to revolutionize your trading experience. Developed using a strategy composed and optimized with the help of a machine learning model, the system is built on vast amounts of historical data that have been analyzed to perfection. The result? A highly accurate system that identifies where those lucrative spikes are likely to occur. Here’s why this needs to
Tick Charts
Vasily Kravtsov
4 (1)
Utilitários
A Tick Chart app. It lets you create real-time tick charts, based on number of ticks per candle. You can choose the amount of ticks per candle, and the amount of ticks to load. Supports showing trade history and trade levels.   When you add this EA to an instrument it automatically generates a custom symbol with the _Tick added to the name. The tick chart should open automatically. Make sure the timeframe of the tick chart is set to M1. You can apply your own templates and indicators, just like
Hotkeys for Streamdeck
Manuel Michiels
5 (1)
Utilitários
MT5-StreamDeck offers the possibility to use a certain number of pre-programmed Hot-keys with a clearly defined role. So by the push of a button you can open a trade with a pre-defined lot size, stoploss and take profit. Close all your trades, close the ones in profit, or in loss, set Break-even or set a trailing stop. All this with a Hot key button. See the feature list for all the actions that can take place at the push of a button. Ideal for Quick Scalping or day trading with set risk managem
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitários
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Mais do autor
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (75)
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Monitor de Desempenho do Desafio HFT MT5 (não para conta real): Corretor: Fusion Market Login: 89600 Senha: Greenman89$ Servidor: FusionMarkets-demo Mais de 700 avaliações genuínas de 5 estrelas para a versão MT4 lançada anteriormente: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Canal Público: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Principais
All In One Breakout
Dilwyn Tng
5 (4)
Experts
As estratégias de rompimento estão entre as abordagens de trading mais testadas pelo tempo, duradouras e confiáveis. Elas visam capturar o momentum em níveis de preços-chave — geralmente após períodos de consolidação do mercado — onde fortes movimentos tendem a ocorrer. Isso torna os sistemas de rompimento ideais para traders que desejam seguir tendências intradiárias ou baseadas em sessões. All-In-One Breakout EA [EA de Rompimento Tudo-em-Um] aproveita totalmente este princípio ao identificar f
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Cópia Gato MT4) não é apenas um simples copiador local de operações; é uma estrutura completa de gestão de risco e execução, projetada para os desafios atuais do trading. Desde desafios de prop firms até a gestão de contas pessoais, adapta-se a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e tratamento avançado das operações. O copiador funciona tanto no modo Master (emissor) quanto no modo Slave (receptor), sincr
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experts
HFT Prop Firm EA, también conocido como Green Man debido a su distintivo logotipo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar desafíos o evaluaciones de empresas comerciales propietarias (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Por tiempo limitado: utilidades gratuitas por valor de $198 cuando compras HFT Prop Firm EA Versión para MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitor de Rendimiento del Desafío HFT (a partir de $200): B
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Experts
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
Utilitários
Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
Utilitários
Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
Filtro:
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:10 
 

Excelente Copiador, não tenho problema algum na replicação das ordens. Replico para diversas contas financiadas, umas com sufixo outra não, não tem falhas alguma na execução. Recomendo!!!

Indra Pratama
201
Indra Pratama 2025.11.15 16:33 
 

I've been using CopyCat from the free version, until now and I've decided to buy the paid version because of the features it have. It has been running well in my accounts. The developer is also very active in responding to the chats and problems. Highly recommended.

kkandru12
474
kkandru12 2025.10.01 19:00 
 

It's simply excellent. Don't miss it, A must have utility and kudos to Author. I passed HFT PropFirms with ease.

----------------------------

Below is one minor issue to take care of : I use AMP Futures Demo Broker and at times on connection loss, I see below messages, may be normal, just bringing them to your notice. Thx. -------------------------------- PO 0 02:23:43.581

Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24661.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed) OR 0

02:23:44.745 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24661.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed) NJ 0

02:23:50.814 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) Alert: [ERROR] 1762 52S-IsAccountTradeAllowedU: Trading is prohibited in this account. LD 0 02:23:50.814 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [ERROR] 1762 52S-IsAccountTradeAllowedU: Trading is prohibited in this account. QI 0

02:23:53.144 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2083 52S-myOrderModify: #Ticket 277083685 — OrderModify attempt #4 failed. Type: Sell, SL: 24768.00 → 24693.25, TP: 24482.00 → 24482.00, Bid=24660.25. Error #4756 ([4756] Trade request sending failed)

UPDATED :

------------------------------------------

Thank you. Can you please do me a help?

Please simulate copy trades from ICMkts/VtMkts for XAUUSD to GCEZ25 ( AMP Futures for Gold ) for Fixed Lot of 1.

I'm doing the same and since I'm not able to find good Copier settings. Below are some logs and copied trades are ignored. Not all of them, but some of them .

-------------------------

2025.10.02 20:33:47.084 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [INFO] 3017 52S-getLotSizeWOSL: Lot Calculation [Group B - LotFixed] for GCEZ25: Adjusted=1.00, MasterLot=0.10, SlaveEquity=11205.76, MasterEquity=1022.55

2025.10.02 20:33:47.084 Copy Cat More Trade Copier MT5 (ENQZ25,M15) [WARNING] 2202 52S-checkBeforeOrder: SL too close for BUY-type. Price=3848.2 SL=3861.7

Dilwyn Tng
52520
Resposta do desenvolvedor Dilwyn Tng 2025.10.16 05:28
Hello, if you need help, please approach me using MQL5.com chat, this is a review section, I am not able to give support at this section. You can either use Comments, Group or Chat to get help, use chat for faster response. ▫️XAUUSD to GCEZ25??? what is GCEZ25, let talk in PM. ▫️
Thank you
---------------------------
Thank you so much for the excellent feedback, kkandru12! 🙏 I’m really glad to hear Copy Cat More helped you pass prop firm challenges with ease — that’s exactly what I designed it for. Regarding the warnings you noticed on AMP Futures demo: those messages are normal during connection loss or when the broker temporarily restricts trading (like Error #4756 or account trade prohibition alerts), it is NOT an error. The copier automatically retries and keeps everything in sync, so your live accounts are safe. Still, I’ll review the handling logic again to see if I can make it even smoother. Thanks again for pointing it out and for the kudos — really appreciate your trust and support!
Cantaclaro
219
Cantaclaro 2025.09.29 16:55 
 

Amazing copier. Extremely fast and accurate. The developer is quick to answer any questions or concern. After using it for more than six months, I highly recommend this copier.

Dilwyn Tng
52520
Resposta do desenvolvedor Dilwyn Tng 2025.10.02 08:43
Developer's Reply:
Thank you so much, Cantaclaro! 🙏 I’m happy to hear the copier has been running fast and accurate for you over these six months. Your recommendation means a lot, and I’ll always be here to help if you have any questions in the future. Really appreciate your continued trust and support!
Grab
52
Grab 2025.09.17 10:11 
 

Been using Copy Cat MT5 and honestly its a beast. What really got me is the prop firm features, equity protector, delay copy, downdraw halts and ....., these life saving features protect my funded accounts from to be bleached and flagged as copy trades. Most copiers I tried before just can’t deal with that stuff right.

The copier keep all trades in memory too, so even if my VPS restart or MT5 crash, everything come back in sync. Thats huge relief for me cause I don’t gotta babysit it 24/7.

Super flexable with all the settings, I can manage multiple masters and slaves easy, and it just run smooth. For me this one is the top of the market, 5 stars no doubt.

Dilwyn Tng
52520
Resposta do desenvolvedor Dilwyn Tng 2025.10.02 08:42
Thank you, Grab! 🙏 I’m really glad you’ve found the prop firm features and protections useful — those were built exactly to solve the problems you mentioned. The persistent memory and crash recovery are also things I wanted to make rock-solid so traders don’t have to stress about VPS or PC issues. Great to hear it gives you peace of mind and smooth copying across masters and slaves. Thanks again for the 5-star support and trust!
Benson III
58
Benson III 2025.09.10 09:51 
 

Dudes. I've used loads of copiers and this is by far the best. Loads of functionality (including Close By and Close partial), you gotta get across how to use it and read the instructions but it will do anything you need your copier to do. The support guy/developer is super helpful. This is the only one I use now. Recommended from me. A++

Dilwyn Tng
52520
Resposta do desenvolvedor Dilwyn Tng 2025.10.16 03:58
Thank you, Benson! 🙏 I really appreciate your detailed feedback. It’s great to hear you’re making full use of the advanced features like Close By and Partial Close. I always try to design Copy Cat More with flexibility so traders can adapt it to any situation, and I’m glad it’s working well for you. Thanks also for highlighting the support — I’m always here to help if you need anything. Your recommendation means a lot!
Responder ao comentário