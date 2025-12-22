Chart Auto Flow Focus Edition MT4
- Utilitários
- Gakko Takahashi
- Versão: 1.0
Você está perdendo tempo demais apenas procurando padrões operacionais?
- Rolar o gráfico repetidamente para encontrar uma configuração específica pode ser exaustivo.
- Quando você finalmente a encontra, ao mudar para um tempo gráfico menor, muitas vezes perde a localização exata.
- Até mesmo um simples zoom (aumentar ou diminuir) pode fazer com que você perca de vista o ponto exato do preço que estava analisando.
Com esta ferramenta, você pode:
Percorrer o histórico de gráficos de forma automática e em alta velocidade para uma busca eficiente.
Acessar instantaneamente o ponto de tempo desejado, não importa o quanto você mova o gráfico.
Reproduzir a movimentação de preço histórica para ter uma experiência de trading realista.
A otimização da análise e a repetição de simulações de trading elevarão drasticamente suas habilidades operacionais.
Visão Geral do ProdutoEsta é uma ferramenta híbrida poderosa, exclusiva para MT4, que integra totalmente o "Chart Auto Flow", para maximizar a eficiência na busca de gráficos e simulação de trading, e o "Focus Time Line", para elevar a precisão da análise.
- Reprodução e retrocesso de gráficos com velocidade variável
Revise o price action com reprodução rápida ou realize simulações de trading com reprodução lenta.
- Foco instantâneo em pontos temporais (Suporta deslocamento sequencial entre múltiplos pontos)
Mova-se para qualquer ponto no tempo instantaneamente, permitindo revisar gráficos de forma eficiente sem perder o foco na análise.
- Sincronização de múltiplos gráficos em um ponto temporal específico
Sincronize várias janelas de gráficos simultaneamente, facilitando a análise de múltiplos períodos (MTF).
Vídeo de demonstraçãoSe você está curioso para saber como funciona, assista ao vídeo abaixo.
Ele demonstra todas as funções.
Recursos e Benefícios
Reprodução e retrocesso em velocidade variável
Controle o movimento do gráfico livremente com faixa de velocidade de 50ms a 10 minutos.
Foco instantâneo em pontos-chave de tempo
Salte instantaneamente para qualquer tempo. A posição de foco pode alternar entre borda direita, centro e borda esquerda da tela.
No Mode:SnglSync, você pode escolher quais gráficos deseja sincronizar para o deslocamento simultâneo.
O sincronismo aplica-se apenas aos gráficos visíveis na área de trabalho; gráficos minimizados ou ocultos serão automaticamente excluídos da sincronização.
Operação intuitiva
Pausa, retomar, ajuste de velocidade e deslocamento de velas controlados por botões.
Compatível com todos os períodos e instrumentos financeiros
Útil para day trading, swing e análise de longo prazo.
Imagem de operação
|Botão/Etiqueta
|Função
|Descrição
|Pause / Restart
|Pausar / Retomar
|Controle a reprodução do gráfico
|Reset
|Resetar velocidade e deslocamento de velas
|Reset Speed:1s, Bar:1 (resetar)
|Slow / Fast
|Ajustar velocidade
|Ajuste livre de 50ms a 10min
|Bar+ / Bar-
|Ajustar deslocamento de velas
|Ajustável de 1 a 480 barras
|Past / Future
|Alternar direção
|Alternar reprodução para frente/para trás
|Speed / Bars (Etiqueta)
|Mostrar velocidade e deslocamento atuais
|Verificar configurações atuais
|FocusTimeLine
|Definir ponto de foco
|Definir tempo de foco desejado
|Position
|Alternar posição de exibição
|Alternar entre borda direita, centro, borda esquerda
|Focus
|Mover foco
|Saltar instantaneamente para o ponto de foco
|END
|Sair do programa
|-
Configuração
-
Faça login no MT4, procure este produto no Market, clique em “Comprar” e “Download” para instalar automaticamente.
-
Aparecerá em Navegador → Expert Advisors → Market.
-
Arraste para o gráfico ou clique duas vezes para adicionar.
Ambiente recomendado
-
OS: Windows 11
-
MT4: Build 1441
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 núcleos / 8 threads)
-
Memória: 8GB
※Também deve funcionar em Mac e outros ambientes, mas não testado, use por sua conta e risco.
Declaração de risco
Este produto não inclui funções de negociação, portanto não há risco financeiro.