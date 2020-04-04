Norion Daily Key Levels
- Indicadores
- Fernando Baratieri
- Versão: 1.1
- Atualizado: 23 dezembro 2025
Norion Daily Key Levels é um indicador profissional desenvolvido para exibir, de forma clara e objetiva, os principais níveis de preço de referência do dia de negociação.
O indicador plota automaticamente níveis essenciais como:
-
Fechamento do dia anterior
-
Abertura do dia atual
-
Máxima do dia
-
Mínima do dia
Além disso, o indicador permite a inclusão de outros níveis diários personalizados, tornando-o flexível para diferentes estilos operacionais e estratégias de mercado.
Esses níveis são amplamente utilizados por traders profissionais como pontos-chave de decisão, reação de preço e estrutura intradiária.
Principais Recursos:
-
Plotagem automática dos níveis diários
-
Fechamento anterior, abertura, máxima e mínima
-
Visualização limpa e profissional
-
Funciona em qualquer timeframe intradiário
-
Indicado para Forex, índices, ações e futuros
Como Auxilia o Trader:
-
Identificação de suportes e resistências intradiárias
-
Melhor timing de entradas e saídas
-
Suporte a estratégias de rompimento e reversão à média
-
Contextualização clara do mercado diário
Norion Daily Key Levels é ideal para traders que operam no intraday e precisam de pontos de referência precisos para guiar suas decisões.