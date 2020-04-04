Norion Daily Key Levels é um indicador profissional desenvolvido para exibir, de forma clara e objetiva, os principais níveis de preço de referência do dia de negociação.

O indicador plota automaticamente níveis essenciais como:

Fechamento do dia anterior

Abertura do dia atual

Máxima do dia

Mínima do dia

Além disso, o indicador permite a inclusão de outros níveis diários personalizados, tornando-o flexível para diferentes estilos operacionais e estratégias de mercado.

Esses níveis são amplamente utilizados por traders profissionais como pontos-chave de decisão, reação de preço e estrutura intradiária.

Principais Recursos:

Plotagem automática dos níveis diários

Fechamento anterior, abertura, máxima e mínima

Visualização limpa e profissional

Funciona em qualquer timeframe intradiário

Indicado para Forex, índices, ações e futuros

Como Auxilia o Trader:

Identificação de suportes e resistências intradiárias

Melhor timing de entradas e saídas

Suporte a estratégias de rompimento e reversão à média

Contextualização clara do mercado diário

Norion Daily Key Levels é ideal para traders que operam no intraday e precisam de pontos de referência precisos para guiar suas decisões.