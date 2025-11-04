Smart Stop Scanner MT5
- Utilitários
- Daniel Stein
- Versão: 2.2
- Atualizado: 4 dezembro 2025
- Ativações: 10
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado
Visão geral
O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Funciona em Forex, Ouro, Índices, Metais, Criptomoedas e muito mais.
Como os níveis de stop são calculados
O sistema não utiliza indicadores tradicionais ou fórmulas arbitrárias. Em vez disso, detecta eventos estruturais reais como breakouts, topos mais altos e fundos mais baixos. Os níveis de stop são derivados diretamente desses pontos estruturais, resultando em zonas mais naturais, confiáveis e alinhadas ao comportamento genuíno do mercado.
Destaques
• Compatibilidade multiactivo de alta precisão
Suporte completo para Forex, Metais, Ouro, Índices, Cripto e ativos exóticos, com gestão automática de dígitos e tick size.
• Detecção estrutural em tempo real
Identifica stops novos, válidos e rompidos, exibindo direção, tipo, distância, timestamp e outras informações essenciais.
• SL %ADR – Avaliação adaptativa da qualidade do stop
Cada stop é comparado estatisticamente com eventos históricos de stop estrutural do mesmo símbolo. A escala de cores adaptativa mostra se o nível é muito apertado, apertado, médio, amplo ou muito amplo, sempre baseado na volatilidade real.
• Dist % – Proximidade do stop em tempo real
Mostra o quão próximo o preço está do stop em termos percentuais do ADR. Um indicador de distância universal que funciona em todos os mercados. A escala de cores adaptativa revela rapidamente se você está na zona de perigo, risco, conforto, segurança ou segurança máxima.
• Formed Time (tempo de formação)
Exibe exatamente em qual candle o stop foi criado, facilitando avaliar se a estrutura é recente ou antiga.
• Tooltips inteligentes
Explicações rápidas e claras para SL %ADR, Dist %, classificações de risco e tempo de formação.
• Sistema robusto de alertas
Alertas apenas quando realmente importa: novo stop, stop rompido ou distância crítica. Sem ruído, sem duplicações — ideal para traders disciplinados.
Por que isso é importante
O stop-loss é um dos elementos mais importantes do trading, mas poucos traders possuem um método objetivo e estruturado para avaliá-lo. Smart Stop Scanner resolve exatamente esse problema convertendo estrutura de mercado em informação prática:
• Onde os stops estruturais se formam
• Quão bom é o stop (SL %ADR)
• Quão longe está o stop (Dist %)
• Quando foi formado
• Se ainda é válido ou já foi invalidado
Assim, stops deixam de ser subjetivos e passam a ser um processo claro, objetivo e baseado em estrutura de mercado.
Ecossistema Smart Stop
O Smart Stop Scanner faz parte do ecossistema completo Smart Stop:
Smart Stop Indicator – lógica de stop estrutural no gráfico
Smart Stop Scanner – monitoramento multiactivo de stop-loss
Smart Stop Manager – execução automática de ajustes de stop-loss
FAQ completo da série Smart Stop:
Smart Stop – Full FAQ
Parâmetros do usuário
- Máximo de símbolos para escanear
- Timeframe de análise – base global para a lógica de SL
- Filtro de símbolos – escaneamento seletivo
- Filtro do painel – controla o que aparece no dashboard
- Configuração de cores – estados: válido, novo, rompido, alerta
- Alertas – novo stop, stop rompido, proximidade + popup/email/push/som
- Período ADR
- Limiar de distância – ativa alertas de proximidade
- Modo debug – logs estendidos
Mais recursos
Tutoriais, documentação e materiais adicionais:
Stein Investments – Central Knowledge Hub
Exemplos em vídeo e explicações completas:
Stein Investments – YouTube
I’ve been using the Smart Stop Scanner since its release on the 4th of November 2025, and I’m genuinely impressed with how much clarity and efficiency it brings to my trading workflow. As a price action trader who confirms bias on the 1-hour and 4-hour charts but executes on the 5-minute chart, the Scanner has become invaluable. It consolidates stop-loss monitoring across multiple instruments into one panel, instantly detecting new, broken, and shifting stop levels. The precision alerts and state memory ensure I only get notified about meaningful structural changes, which keeps me focused on genuine opportunities rather than being distracted by noise. Importantly, I’ve found that new stop level notifications can be looked at in conjunction with other tools such as FXPower NG, which helps confirm trend direction while also revealing strength or weakness and divergence between currencies — adding another layer of confidence to my decision-making. The SL Percentage (ADR-based stop-loss distance) has been particularly impactful, giving me immediate insight into whether my setups are tight and efficient or riding strong momentum. Low SL% values highlight high R:R opportunities that fit perfectly with my intraday entries, while high SL% values help me lock in profits during peak momentum phases. Combined with its universal market compatibility and seamless integration with the Smart Stop Indicator and Manager, the Scanner feels like a multi-market radar that aligns perfectly with my market structure approach. It has elevated my confidence in execution, made my trading more systematic and disciplined, and when paired with FXPower NG, it provides a powerful synergy for confirming both structure and currency strength dynamics.