Smart Stop Scanner MT5

Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado

Visão geral

O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Funciona em Forex, Ouro, Índices, Metais, Criptomoedas e muito mais.

Como os níveis de stop são calculados

O sistema não utiliza indicadores tradicionais ou fórmulas arbitrárias. Em vez disso, detecta eventos estruturais reais como breakouts, topos mais altos e fundos mais baixos. Os níveis de stop são derivados diretamente desses pontos estruturais, resultando em zonas mais naturais, confiáveis e alinhadas ao comportamento genuíno do mercado.

Destaques

• Compatibilidade multiactivo de alta precisão

Suporte completo para Forex, Metais, Ouro, Índices, Cripto e ativos exóticos, com gestão automática de dígitos e tick size. • Detecção estrutural em tempo real

Identifica stops novos, válidos e rompidos, exibindo direção, tipo, distância, timestamp e outras informações essenciais. • SL %ADR – Avaliação adaptativa da qualidade do stop

Cada stop é comparado estatisticamente com eventos históricos de stop estrutural do mesmo símbolo. A escala de cores adaptativa mostra se o nível é muito apertado, apertado, médio, amplo ou muito amplo, sempre baseado na volatilidade real. • Dist % – Proximidade do stop em tempo real

Mostra o quão próximo o preço está do stop em termos percentuais do ADR. Um indicador de distância universal que funciona em todos os mercados. A escala de cores adaptativa revela rapidamente se você está na zona de perigo, risco, conforto, segurança ou segurança máxima. • Formed Time (tempo de formação)

Exibe exatamente em qual candle o stop foi criado, facilitando avaliar se a estrutura é recente ou antiga. • Tooltips inteligentes

Explicações rápidas e claras para SL %ADR, Dist %, classificações de risco e tempo de formação. • Sistema robusto de alertas

Alertas apenas quando realmente importa: novo stop, stop rompido ou distância crítica. Sem ruído, sem duplicações — ideal para traders disciplinados.

Por que isso é importante

O stop-loss é um dos elementos mais importantes do trading, mas poucos traders possuem um método objetivo e estruturado para avaliá-lo. Smart Stop Scanner resolve exatamente esse problema convertendo estrutura de mercado em informação prática:

• Onde os stops estruturais se formam • Quão bom é o stop (SL %ADR) • Quão longe está o stop (Dist %) • Quando foi formado • Se ainda é válido ou já foi invalidado

Assim, stops deixam de ser subjetivos e passam a ser um processo claro, objetivo e baseado em estrutura de mercado.

Ecossistema Smart Stop

O Smart Stop Scanner faz parte do ecossistema completo Smart Stop:

Smart Stop Indicator – lógica de stop estrutural no gráfico

Smart Stop Scanner – monitoramento multiactivo de stop-loss

Smart Stop Manager – execução automática de ajustes de stop-loss

FAQ completo da série Smart Stop:

Smart Stop – Full FAQ

Parâmetros do usuário

Máximo de símbolos para escanear

Timeframe de análise – base global para a lógica de SL

– base global para a lógica de SL Filtro de símbolos – escaneamento seletivo

– escaneamento seletivo Filtro do painel – controla o que aparece no dashboard

– controla o que aparece no dashboard Configuração de cores – estados: válido, novo, rompido, alerta

– estados: válido, novo, rompido, alerta Alertas – novo stop, stop rompido, proximidade + popup/email/push/som

– novo stop, stop rompido, proximidade + popup/email/push/som Período ADR

Limiar de distância – ativa alertas de proximidade

– ativa alertas de proximidade Modo debug – logs estendidos

Mais recursos

Tutoriais, documentação e materiais adicionais:

Stein Investments – Central Knowledge Hub

Exemplos em vídeo e explicações completas:

Stein Investments – YouTube

