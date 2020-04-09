Chart Auto Flow Player

Um player de gráficos simples
para reproduzir gráficos históricos.

É possível analisar o mercado
avançando os candles um a um.
A reprodução pode ser pausada
e retomada a qualquer momento.

[Características]
・Reprodução automática do passado para o futuro
・Avanço de um candle em intervalos fixos
・Pausa disponível durante a reprodução

[Especificações de reprodução]
・Direção de reprodução: Passado → Futuro
・Velocidade de reprodução: Fixa
・Barras movidas: 1 barra por etapa
・Pausa / Retomar reprodução
・END para encerrar a reprodução

[Controles]
・Pause / Restart: Pausar ou retomar a reprodução
・END: Encerrar a reprodução e parar o programa

