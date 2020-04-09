Chart Auto Flow Player

LT Agression Indicator Thiago Duarte 5 (3) Indicadores

Este é um indicador de agressão comprador e vendedor que analisa o formato de cada vela e projeta esses dados em forma de histograma. Há 4 histogramas em um só. Na parte frontal temos dois: Superior - força compradora Inferior - força vendedor Na parte de trás temos também dois histogramas, ambos da mesma cor. Eles medem a força conjunta dos compradores e vendedores. Esses histogramas podem ser desativados nos Parâmetros de Entrada. É possível também ter o volume real ou de tick para fazer essa