Chart Auto Flow é uma ferramenta EA para MT5 que permite aos traders:

Reproduzir gráficos automaticamente (avançar)

Reprodução reversa (retroceder)

Revisar gráficos rapidamente e identificar padrões

Praticar estratégias de trading em câmera lenta e testar métodos

Compatível com Forex, ações, ouro, criptomoedas e todos os instrumentos, em todos os intervalos de tempo (M1–MN).

Perfeito para traders que desejam revisar gráficos históricos de forma eficiente, detectar padrões, realizar análise técnica ou testar estratégias — de iniciante a avançado.

Chart Auto Flow Mini (Teste gratuito de 7 dias / 1 vez por usuário)

https://www.mql5.com/pt/market/product/151226

Chart Auto Flow Focus Edition (com Target Focus Jump)

https://www.mql5.com/pt/market/product/154905

Botão / Etiqueta Função Descrição Pause / Restart Pausar / Retomar Controlar a reprodução do gráfico Reset Resetar velocidade e deslocamento Reseta Speed para 1s e Bar para 1 Slow / Fast Ajustar velocidade De 50ms a 10 minutos Bar+ / Bar- Ajustar quantidade de barras De 1 a 480 barras Past / Future Alterar direção Alternar entre reprodução para frente e para trás Speed / Bars (Etiqueta) Mostrar velocidade e barras Mostra valores atuais END Encerrar programa -

Velocidade flexível: 50ms–10 min por barra

Reprodução para frente e para trás

Revisão rápida e detecção de padrões

Treino em câmera lenta e verificação de estratégias

Compatível com todos os instrumentos e timeframes

Controle intuitivo via botões

Versões disponíveisGuia de botõesPrincipais característicasInstalação

Faça login no MT5 e clique em Comprar e Baixar no Market. O EA será instalado automaticamente.

Localizado em Navegador → Expert Advisors → Market. Pode adicionar ao gráfico com arrastar e soltar ou duplo clique.

OS: Windows 11

MT5 Build: 5320 / 5260

CPU: Intel Core i5 (11ª geração ou superior)

RAM: 8GB+

Ambiente recomendado

Mac pode funcionar, mas não oficialmente testado.

Riscos

Esta ferramenta não executa trades. Sem risco financeiro.

Se gostar, sua avaliação será muito apreciada.



