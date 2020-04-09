Chart Auto Flow
- Utilitários
- Gakko Takahashi
- Versão: 2.1
- Atualizado: 13 dezembro 2025
- Ativações: 8
Chart Auto Flow é uma ferramenta EA para MT5 que permite aos traders:
Reproduzir gráficos automaticamente (avançar)
Reprodução reversa (retroceder)
Revisar gráficos rapidamente e identificar padrões
Praticar estratégias de trading em câmera lenta e testar métodos
Compatível com Forex, ações, ouro, criptomoedas e todos os instrumentos, em todos os intervalos de tempo (M1–MN).
Perfeito para traders que desejam revisar gráficos históricos de forma eficiente, detectar padrões, realizar análise técnica ou testar estratégias — de iniciante a avançado.Versões disponíveis
Chart Auto Flow Mini (Teste gratuito de 7 dias / 1 vez por usuário)
https://www.mql5.com/pt/market/product/151226
Chart Auto Flow Focus Edition (com Target Focus Jump)
https://www.mql5.com/pt/market/product/154905
|Botão / Etiqueta
|Função
|Descrição
|Pause / Restart
|Pausar / Retomar
|Controlar a reprodução do gráfico
|Reset
|Resetar velocidade e deslocamento
|Reseta Speed para 1s e Bar para 1
|Slow / Fast
|Ajustar velocidade
|De 50ms a 10 minutos
|Bar+ / Bar-
|Ajustar quantidade de barras
|De 1 a 480 barras
|Past / Future
|Alterar direção
|Alternar entre reprodução para frente e para trás
|Speed / Bars (Etiqueta)
|Mostrar velocidade e barras
|Mostra valores atuais
|END
|Encerrar programa
Velocidade flexível: 50ms–10 min por barra
Reprodução para frente e para trás
Revisão rápida e detecção de padrões
Treino em câmera lenta e verificação de estratégias
Compatível com todos os instrumentos e timeframes
Controle intuitivo via botões
Faça login no MT5 e clique em Comprar e Baixar no Market. O EA será instalado automaticamente.
Localizado em Navegador → Expert Advisors → Market. Pode adicionar ao gráfico com arrastar e soltar ou duplo clique.Ambiente recomendado
OS: Windows 11
MT5 Build: 5320 / 5260
CPU: Intel Core i5 (11ª geração ou superior)
-
RAM: 8GB+
Mac pode funcionar, mas não oficialmente testado.Riscos
Esta ferramenta não executa trades. Sem risco financeiro.
