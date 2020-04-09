Candle Confirm Alert
- Utilitários
- Masamitsu Takahashi
- Versão: 1.0
Você já se deixou levar pelos movimentos imediatos do mercado quando uma tendência continua por muito tempo?
Esta ferramenta foi criada para eliminar o estresse de ficar olhando para o monitor e para apoiar o trading disciplinado.
Esta ferramenta é um EA de monitoramento simples que alerta no momento em que uma vela de alta ou de baixa é confirmada.
- Operar contra a tendência baseado na sensação de que "está prestes a reverter".
- Realização de lucros prematura devido à ansiedade de "não querer perder os ganhos".
- Operação: Basta selecionar "Touro" ou "Urso" e pressionar o botão SET.
- Notificação: Notificação de alerta no momento em que a vela especificada fecha.
- Multilíngue: Suporta 11 idiomas (alternável através do botão Language).