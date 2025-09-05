Timeless Charts é uma solução avançada de gráficos desenvolvida para traders profissionais que buscam controle total sobre a construção e visualização de gráficos, além das limitações do sistema de gráficos nativo do MetaTrader 5. Diferente dos gráficos offline tradicionais ou indicadores personalizados simplistas, esta solução constrói barras totalmente personalizadas com precisão real de carimbo de tempo, até milissegundos, proporcionando uma experiência de trading poderosa e precisa.

Este aplicativo não funciona/pode ser testado no testador de estratégias. O aplicativo requer interação do usuário com a interface personalizada e cópia de dados de ticks históricos, o que não é suportado pelo testador de estratégias. Este aplicativo não suporta execução de outros EAs usando seus dados. É destinado primariamente à análise e execução manual de trades.

A aplicação contorna as limitações nativas do MT5 e oferece um motor gráfico robusto que entrega visuais aprimorados e recursos avançados, incluindo:

Tipos de Agregação Personalizada de Ticks (Por Período em Segundos/Minutos/Horas/Dias, Contagem de Ticks, Barras de Range, Barras Renko, Line Break, Kagi e Ponto e Figura)

Ferramentas de Análise de Volume/Fluxo de Ordens como clusters/footprint, estatísticas de barras, perfis de mercado/volume, VWAPs

Indicadores Técnicos (ADX, ATR, ATR Stop, Bandas de Bollinger, Canal de Donchian, MACD, Média Móvel, RSI, Desvio Padrão, Estocástico, Volumes, Delta de Volumes, Delta Cumulativo de Volumes, Onda de Weis, HiLo Activator, etc)

Ferramentas de Desenho (Texto/Rótulo, Linhas Horizontais, Linhas Verticais, Linhas de Tendência, Triângulos, Retângulos, Retração de Fibonacci, Expansão de Fibonacci, Canal Equidistante, Canal de Fibonacci, Canal de Regressão Linear, Canal de Desvio Padrão, VWAP, Perfil, TPO, etc.)

Crosshair sincronizados entre gráficos do mesmo símbolo

Desenhos sincronizados entre gráficos do mesmo símbolo

Visualização dos níveis de negociação com possibilidade de fechar e/ou modificar ordens e posições

Painel de negociação rápida para abrir posições com stop loss e take profit pré-definidos

Colocação rápida de ordens pendentes segurando as teclas SHIFT (para compra pendente) e CTRL (para venda pendente)

Replay de mercado para treinar suas habilidades e estratégias de trading

Simulação de trading permite negociar em uma conta virtual (também conhecida como conta de dinheiro simulado) em tempo real ou no Replay de Mercado





Por que MT5 Volumetric Charts?

Barras com carimbo de tempo real , não vinculadas a gráficos de 1 minuto

Total liberdade para usar gráficos sem base em tempo e de fluxo de ordens

Motor de renderização independente e de alto desempenho

Construído para trading de precisão , análise de fluxo de ordens e scalping

Ideal para traders que utilizam volume, delta e estratégias com barras personalizadas







