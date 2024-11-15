Trade Manager DashPlus

5

DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho.

Principais Funcionalidades

1. Grade de Recuperação

Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de mercado.

Permite pontos de entrada e saída estratégicos para otimizar os esforços de recuperação das operações.

2. Grade de Acúmulo

Projetada para maximizar os retornos potenciais em operações favoráveis, adicionando posições durante movimentos fortes do mercado.

Permite aproveitar mercados em tendência ao ampliar operações vencedoras.

3. Linhas de P&L

Fornece uma representação visual de cenários potenciais de lucro e perda diretamente no gráfico.

Ajuste as configurações e arraste as linhas de P&L para avaliar vários resultados de operação antes da execução.

4. Modo Cesta

Simplifica o gerenciamento de várias posições no mesmo símbolo, combinando-as em uma única posição agregada.

Facilita o monitoramento e a aplicação de stop loss, take profit e outras modificações de ordens com base no preço médio.

5. Notícias no Gráfico

Integra eventos econômicos programados nos seus gráficos de negociação.

Ajuda você a se manter informado sobre eventos futuros que podem impactar a volatilidade do mercado, permitindo um melhor planejamento de operações.

6. Alertas

Defina alertas baseados em tempo ou preço com notificações exibidas no MT5 ou enviadas para o seu dispositivo móvel através do aplicativo MT5.

Útil para monitorar níveis de preços-chave ou sessões de negociação importantes.

7. Estatísticas de Desempenho

Oferece uma análise detalhada do seu desempenho de operações, incluindo gráficos de saldo interativos.

Fornece métricas abrangentes para ajudar a identificar suas estratégias e símbolos de operação mais e menos eficazes.

Funcionalidades Adicionais

  • Interface Amigável: Interface gráfica intuitiva com controles de operação completos.
  • Arrastar e Soltar Ordens: Defina ordens de mercado e pendentes diretamente no gráfico com a funcionalidade de arrastar e soltar.
  • Visualização do Histórico de Operações: Exibe operações históricas no gráfico com etiquetas detalhadas de lucro.
  • Gerenciamento Remoto de Operações: Gerencie operações iniciadas a partir do seu dispositivo móvel através do DashPlus.
  • Calculadora Automática de Tamanho de Lote: Cálculo automático de tamanhos de lote com vários modos de gerenciamento de risco.
  • Automatização de Breakeven e Trailing Stop: Defina pontos de breakeven e trailing stops predefinidos para gerenciar posições abertas.
  • Funções de Fechamento Automático: Feche posições automaticamente com base em limites de lucro ou perda, aplicável a símbolos individuais ou todos os símbolos.
  • Proteção de Perda Máxima Diária: Defina limites diários de perda para ajudar a gerenciar a exposição geral ao risco.
  • Fechamento Parcial e Reversão de Operações: Opções para fechar parcialmente posições ou reverter operações com base nas condições de mercado.
  • Configurações de Relação Risco/Recompensa: Defina relações de risco/recompensa para alinhar com sua estratégia de negociação.
  • Captura de Tela Rápida: Capture e salve capturas de tela dos seus gráficos com um clique.
  • Exibição de Dados em Tempo Real: Exibição ao vivo de spread, Faixa Média Real (ATR), P&L flutuante e temporizador de contagem regressiva de velas no gráfico.

Suporte e Recursos

Suporte ao Cliente: Suporte online rápido para todos os nossos produtos no MQL.

Materiais Educacionais: Acesso a tutoriais em vídeo gratuitos e cursos para ajudá-lo a tirar o máximo proveito do DashPlus.

Recursos de Negociação: Estratégias de negociação e arquivos de configuração gratuitos.

Engajamento da Comunidade: Junte-se à nossa comunidade ativa para interação, suporte e compartilhamento de ideias com outros usuários.

Perguntas Frequentes

P: Existe uma versão gratuita disponível?

R: Sim, entre em contato diretamente para saber como acessar uma versão gratuita.

P: Preciso de um VPS (Servidor Virtual Privado) para usar o DashPlus?

R: Recomenda-se um VPS caso você mantenha posições abertas durante a noite, para garantir operação ininterrupta.

P: Existem recursos educacionais disponíveis para o DashPlus?

R: Sim, cursos e tutoriais gratuitos estão disponíveis, entre em contato para mais detalhes.

P: Posso sugerir funcionalidades adicionais para o DashPlus?

R: Com certeza. Agradecemos sugestões que possam aprimorar a funcionalidade e a experiência do usuário no DashPlus.


Observação: O aplicativo não opera no testador de estratégias.


Comentários 13
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.12.19 11:58 
 

good

Habbibi
35
Habbibi 2025.01.31 18:01 
 

Honestly, this is actually the best thing I've bought off the MQL marketplace, & I'm pretty sure the results will reflect the performance of this EA DashPlus was the missing piece for me, it converted LOSSES into WINNERS, I didn't think it was possible to do something like this until a friend referred me to this Algo I Highly recommend you purchase Dashplus as its been a game changer for me, & it WILL be a gamechanger for you Looking forward to see the further updates dashplus gives frequently! Ive posted the result image in the comment section

Jordan N
23
Jordan N 2025.01.19 23:32 
 

This MT5 script has completely changed the way I trade. It’s made closing trades so much faster, and when you’re in the middle of a volatile market, speed really is the game. I can execute orders quicker than ever, and that alone has made a huge difference in my results. What I really love is the ability to set conditional closes. It gives me so much flexibility to tailor things to my strategies, and it works exactly how I need it to. Compared to other tools I’ve tried, this one just feels more solid and reliable. It doesn’t freeze, it doesn’t lag—it just works every time, and that’s rare. When I ran into an issue early on, the customer support blew me away. I reached out, and they immediately asked for logs and actually took the time to dig into the problem. They resolved it quickly, and their communication was top-notch. That kind of support gives you confidence that they care about their product and their users. Some people might think it’s expensive, but honestly, if you don’t see the value in this, you’re probably not trading seriously. You’ll lose way more money from poor execution than what this script costs. For me, it’s been worth every cent, and I’d recommend it to anyone who wants to up their game. I can’t imagine trading without it now—it’s just that good.

Responder ao comentário