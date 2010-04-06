Chart Auto Flow MT4
- Utilitários
- Masamitsu Takahashi
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
"Reproduza gráficos passados com movimento em tempo real"
O Chart Auto Flow é uma ferramenta de suporte à verificação que permite reprozir e retroceder gráficos passados com base em velas e com velocidade variável.
Em vez de apenas olhar para gráficos estáticos, pode reproduzir movimentos mais próximos do tempo real, permitindo um treino mais próximo da prática. Além disso, com a reprodução de alta velocidade, pode encontrar os padrões de gráficos pretendidos em pouco tempo, a partir de uma vasta quantidade de gráficos passados.
Disponível para todos os instrumentos financieros, incluindo Forex, ações, ouro e criptomoedas.
【Recomendado para】
- Aqueles que desejam otimizar a prática e verificação do trading discricionário
Pode encontrar rapidamente padrões específicos, como fundos duplos ou cabeça e ombros, utilizando a reprodução de alta velocidade, e analisar detalhadamente o seu processo de formação com a reprodução lenta.
- Aqueles que desejam estudar o "momento de aparecimento" de padrões específicos
Ao retroceder e reproduzir as vezes que forem necessárias — como o momento em que um sinal de indicador aparece ou como o preço se comporta numa linha — pode melhorar a precisão da sua entrada.
- Aqueles que desejam concentrar-se na verificação durante os fins de semana
Ao contrário do trading numa conta demo, pode simular movimentos do mercado mesmo quando o mercado está fechado, movendo os gráficos e praticando.
Interface de operação
|Botão
|Função
|Descrição
|[Pause / Restart]
|Pausar / Reiniciar
|Controla a reprodução do gráfico
|[Reset]
|Redefinir
|Redefine a velocidade e o deslocamento de barras (Speed:1s, Bar:1)
|[Slow] [Fast]
|Ajustar velocidade
|Ajustável livremente entre 50 ms e 10 min
|[Bar+] [Bar-]
|Ajustar deslocamento de barras
|Ajustável entre 1 e 480
|[Past / Future]
|Alternar direção
|Alterna entre avanço e reverso
|(Speed / Bars) : Rótulo
|Configurações atuais
|Exibe a velocidade e o deslocamento atuais
|[FocusTimeLine]
|Nenhum (Reservado para futura extensão)
|Espaço reservado para futuras atualizações e expansões funcionais.
|[END]
|Encerrar
|Fecha a ferramenta
- Clique duas vezes na moldura do painel.
- Um marcador branco ou preto aparecerá no canto superior esquerdo do painel.
- Arraste este marcador para mover o painel.
Método de instalação
-
Faça login no MT4, procure este produto no Market, clique em “Comprar” e “Download”; a instalação será automática.
-
Após a instalação, ele aparecerá em Navegador → Expert Advisors (EA) → Market.
-
Adicione ao gráfico por arrastar e soltar ou duplo clique.
Ambiente recomendado
-
Sistema operacional: Windows 11
-
MT4: Build 1441
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7
-
Memória: 8 GB RAM
Este produto foi confirmado para funcionar apenas em sistemas Windows.
Não há garantia de funcionamento nem suporte oficial para Mac (Wine / Parallels etc.) ou ambientes de servidor virtual.
Aviso de risco
Este produto não inclui nenhuma função de trading, portanto não apresenta risco para os fundos.