Chart Auto Flow MT4

"Reproduza gráficos passados com movimento em tempo real"



O Chart Auto Flow é uma ferramenta de suporte à verificação que permite reprozir e retroceder gráficos passados com base em velas e com velocidade variável.

Em vez de apenas olhar para gráficos estáticos, pode reproduzir movimentos mais próximos do tempo real, permitindo um treino mais próximo da prática. Além disso, com a reprodução de alta velocidade, pode encontrar os padrões de gráficos pretendidos em pouco tempo, a partir de uma vasta quantidade de gráficos passados.

Disponível para todos os instrumentos financieros, incluindo Forex, ações, ouro e criptomoedas.

【Recomendado para】



Aqueles que desejam otimizar a prática e verificação do trading discricionário

Pode encontrar rapidamente padrões específicos, como fundos duplos ou cabeça e ombros, utilizando a reprodução de alta velocidade, e analisar detalhadamente o seu processo de formação com a reprodução lenta.





Ao retroceder e reproduzir as vezes que forem necessárias — como o momento em que um sinal de indicador aparece ou como o preço se comporta numa linha — pode melhorar a precisão da sua entrada.





Ao contrário do trading numa conta demo, pode simular movimentos do mercado mesmo quando o mercado está fechado, movendo os gráficos e praticando.

Interface de operação



Botão Função Descrição [Pause / Restart] Pausar / Reiniciar Controla a reprodução do gráfico [Reset] Redefinir Redefine a velocidade e o deslocamento de barras (Speed:1s, Bar:1) [Slow] [Fast] Ajustar velocidade Ajustável livremente entre 50 ms e 10 min [Bar+] [Bar-] Ajustar deslocamento de barras Ajustável entre 1 e 480 [Past / Future] Alternar direção Alterna entre avanço e reverso (Speed / Bars) : Rótulo Configurações atuais Exibe a velocidade e o deslocamento atuais [FocusTimeLine] Nenhum (Reservado para futura extensão) Espaço reservado para futuras atualizações e expansões funcionais. [END] Encerrar Fecha a ferramenta

Como arrastar o painel

Clique duas vezes na moldura do painel. Um marcador branco ou preto aparecerá no canto superior esquerdo do painel. Arraste este marcador para mover o painel.

Método de instalação

Faça login no MT4, procure este produto no Market, clique em “Comprar” e “Download”; a instalação será automática. Após a instalação, ele aparecerá em Navegador → Expert Advisors (EA) → Market. Adicione ao gráfico por arrastar e soltar ou duplo clique.

Ambiente recomendado

Sistema operacional: Windows 11

MT4: Build 1441

CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7

Memória: 8 GB RAM

Este produto foi confirmado para funcionar apenas em sistemas Windows.

Não há garantia de funcionamento nem suporte oficial para Mac (Wine / Parallels etc.) ou ambientes de servidor virtual.

Aviso de risco

Este produto não inclui nenhuma função de trading, portanto não apresenta risco para os fundos.