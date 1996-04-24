Chart Auto Flow Focus Edition

Você está perdendo tempo demais apenas procurando padrões operacionais?



Rolar o gráfico repetidamente para encontrar uma configuração específica pode ser exaustivo.

Quando você finalmente a encontra, ao mudar para um tempo gráfico menor, muitas vezes perde a localização exata.

Até mesmo um simples zoom (aumentar ou diminuir) pode fazer com que você perca de vista o ponto exato do preço que estava analisando.

Com esta ferramenta, você pode:

Percorrer o histórico de gráficos de forma automática e em alta velocidade para uma busca eficiente.

Acessar instantaneamente o ponto de tempo desejado, não importa o quanto você mova o gráfico.

Reproduzir a movimentação de preço histórica para ter uma experiência de trading realista.

A otimização da análise e a repetição de simulações de trading elevarão drasticamente suas habilidades operacionais.

Visão Geral do Produto



Esta é uma ferramenta híbrida poderosa, exclusiva para MT5 , que integra totalmente o "Chart Auto Flow", para maximizar a eficiência na busca de gráficos e simulação de trading, e o "Focus Time Line", para elevar a precisão da análise.

Reprodução e retrocesso de gráficos com velocidade variável

Revise o price action com reprodução rápida ou realize simulações de trading com reprodução lenta.



Foco instantâneo em pontos temporais (Suporta deslocamento sequencial entre múltiplos pontos)

Mova-se para qualquer ponto no tempo instantaneamente, permitindo revisar gráficos de forma eficiente sem perder o foco na análise.



Sincronização de múltiplos gráficos em um ponto temporal específico

Sincronize várias janelas de gráficos simultaneamente, facilitando a análise de múltiplos períodos (MTF).



Disponível para todos os instrumentos financeiros, incluindo Forex, ações, ouro e criptomoedas. Ideal para quem deseja otimizar a revisão de preços históricos, detecção de padrões, validação de estratégias e simulações de trading.

Vídeo de demonstração Se você está curioso para saber como funciona, assista ao vídeo abaixo.

Ele demonstra todas as funções.

Recursos e Benefícios

Reprodução e retrocesso em velocidade variável

Controle o movimento do gráfico livremente com faixa de velocidade de 50ms a 10 minutos.

Foco instantâneo em pontos-chave de tempo

Salte instantaneamente para qualquer tempo. A posição de foco pode alternar entre borda direita, centro e borda esquerda da tela.

No Mode:SnglSync, você pode escolher quais gráficos deseja sincronizar para o deslocamento simultâneo.

O sincronismo aplica-se apenas aos gráficos visíveis na área de trabalho; gráficos minimizados ou ocultos serão automaticamente excluídos da sincronização.

Operação intuitiva

Pausa, retomar, ajuste de velocidade e deslocamento de velas controlados por botões.

Compatível com todos os períodos e instrumentos financeiros

Útil para day trading, swing e análise de longo prazo.

Imagem de operação

Botão/Etiqueta Função Descrição Pause / Restart Pausar / Retomar Controle a reprodução do gráfico Reset Resetar velocidade e deslocamento de velas Reset Speed:1s, Bar:1 (resetar) Slow / Fast Ajustar velocidade Ajuste livre de 50ms a 10min Bar+ / Bar- Ajustar deslocamento de velas Ajustável de 1 a 480 barras Past / Future Alternar direção Alternar reprodução para frente/para trás Speed / Bars (Etiqueta) Mostrar velocidade e deslocamento atuais Verificar configurações atuais FocusTimeLine Definir ponto de foco Definir tempo de foco desejado Position Alternar posição de exibição Alternar entre borda direita, centro, borda esquerda Focus Mover foco Saltar instantaneamente para o ponto de foco END Sair do programa -

Configuração



Faça login no MT5, procure este produto no Market, clique em “Comprar” e “Download” para instalar automaticamente. Aparecerá em Navegador → Expert Advisors → Market. Arraste para o gráfico ou clique duas vezes para adicionar.

Ambiente recomendado

OS: Windows 11

MT5: Build 5430

CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 núcleos / 8 threads)

Memória: 8GB

※Também deve funcionar em Mac e outros ambientes, mas não testado, use por sua conta e risco.

Declaração de risco

Este produto não inclui funções de negociação, portanto não há risco financeiro.