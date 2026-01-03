Focus Time Line MT4

Capture facilmente o "tempo desejado" em um instante. Sincronização definitiva para análise multi-timeframe.

Onde exatamente está no tempo gráfico menor aquele ponto que você marcou no maior?
Não é mais necessário perder tempo rolando o gráfico para encontrá-lo novamente.

Foque com alta precisão no ponto de tempo desejado, não apenas em um único gráfico, mas sincronizando vários simultaneamente.
Elimine o "estresse de busca" e eleve a precisão da sua análise ao limite.
Uma ferramenta especializada em foco que mudará drasticamente a sua análise gráfica.

Visão Geral do Produto

[3 Modos de Foco Selecionáveis]

  1. Single Line: Mover o foco para um ponto de tempo específico com um único clique.
  2. Multi Lines: Definir vários pontos de tempo e mover o foco entre eles em ordem.
  3. SnglSync: Sincronizar vários gráficos e mover o foco para um ponto de tempo específico simultaneamente.

[Principais Benefícios]

  • Retorno Instantâneo: Não importa o quanto você role o gráfico ou altere o zoom/timeframe, você pode mover o foco de volta para o ponto alvo instantaneamente com um clique.
  • Eficiência na Validação: Mova o foco suavemente entre vários pontos definidos para acelerar drasticamente a velocidade do seu backtesting e análise comparativa.
  • Análise Multidimensional: Sincronize diferentes tempos gráficos ou pares correlacionados para focar todos de uma vez, oferecendo suporte robusto para análise de contexto e treinamento prático.Para quem deseja experimentar primeiro

Principais funções dos botões

Nome do botão Função Descrição
FocusMode Alternar FocusMode Configurar como SingleLine / MultiLines / SnglSync
Crt FocusLine Definir ponto de tempo Cria uma FocusTimeLine (linha vertical) em qualquer momento
Position Posição de exibição Alternar entre o canto direito, centro ou esquerdo da tela
Focus Mover foco Move o gráfico para o ponto de tempo de interesse

Instalação

Faça login no MT4, busque o produto no Mercado e clique em “Download” para instalá-lo automaticamente no terminal.
No Navegador: Expert Advisor (EA) → Market.
Você pode arrastá-lo para o gráfico ou clicar duas vezes para adicioná-lo.

Requisitos recomendados

SO: Windows 11
MT4: Build 1441
CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 núcleos / 8 threads)
Memória: 8 GB
*Embora deva funcionar em outros ambientes, como Mac, a operação não foi verificada. Use por sua conta e risco.

Riscos

Não possui funções de negociação, portanto não há risco de capital.


Mais do autor
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Você está gastando tempo demais apenas procurando gráficos passados e padrões de preço? Você fica rolando a tela repetidamente tentando encontrar um padrão específico de gráfico. Quando finalmente acha que encontrou, não consegue mais identificar onde ele está em períodos de tempo menores. Basta mover ou ampliar o gráfico levemente para perdê-lo novamente. Com esta ferramenta: Você pode mover gráficos passados de forma automática e em alta velocidade, permitindo uma busca eficiente. Depois de de
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Chart Auto Flow é uma ferramenta EA para MT5 que permite aos traders: Reproduzir gráficos automaticamente (avançar) Reprodução reversa (retroceder) Revisar gráficos rapidamente e identificar padrões Praticar estratégias de trading em câmera lenta e testar métodos Compatível com Forex, ações, ouro, criptomoedas e todos os instrumentos, em todos os intervalos de tempo (M1–MN). Perfeito para traders que desejam revisar gráficos históricos de forma eficiente, detectar padrões, realizar análise técni
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Capture facilmente o "tempo desejado" em um instante. Sincronização definitiva para análise multi-timeframe. Onde exatamente está no tempo gráfico menor aquele ponto que você marcou no maior? Não é mais necessário perder tempo rolando o gráfico para encontrá-lo novamente. Foque com alta precisão no ponto de tempo desejado, não apenas em um único gráfico, mas sincronizando vários simultaneamente. Elimine o "estresse de busca" e eleve a precisão da sua análise ao limite. Uma ferramenta especializa
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Utilitários
Você está gastando tempo demais apenas procurando gráficos passados e padrões de preço? Você fica rolando a tela repetidamente tentando encontrar um padrão específico de gráfico. Quando finalmente acha que encontrou, não consegue mais identificar onde ele está em períodos de tempo menores. Basta mover ou ampliar o gráfico levemente para perdê-lo novamente. Com esta ferramenta: Você pode mover gráficos passados de forma automática e em alta velocidade, permitindo uma busca eficiente. Depois de de
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário