Focus Time Line MT4
- Utilitários
- Masamitsu Takahashi
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Capture facilmente o "tempo desejado" em um instante. Sincronização definitiva para análise multi-timeframe.
Onde exatamente está no tempo gráfico menor aquele ponto que você marcou no maior?
Não é mais necessário perder tempo rolando o gráfico para encontrá-lo novamente.
Foque com alta precisão no ponto de tempo desejado, não apenas em um único gráfico, mas sincronizando vários simultaneamente.
Elimine o "estresse de busca" e eleve a precisão da sua análise ao limite.
Uma ferramenta especializada em foco que mudará drasticamente a sua análise gráfica.
Visão Geral do Produto
[3 Modos de Foco Selecionáveis]
- Single Line: Mover o foco para um ponto de tempo específico com um único clique.
- Multi Lines: Definir vários pontos de tempo e mover o foco entre eles em ordem.
- SnglSync: Sincronizar vários gráficos e mover o foco para um ponto de tempo específico simultaneamente.
[Principais Benefícios]
- Retorno Instantâneo: Não importa o quanto você role o gráfico ou altere o zoom/timeframe, você pode mover o foco de volta para o ponto alvo instantaneamente com um clique.
- Eficiência na Validação: Mova o foco suavemente entre vários pontos definidos para acelerar drasticamente a velocidade do seu backtesting e análise comparativa.
- Análise Multidimensional: Sincronize diferentes tempos gráficos ou pares correlacionados para focar todos de uma vez, oferecendo suporte robusto para análise de contexto e treinamento prático.Para quem deseja experimentar primeiro
Principais funções dos botões
|Nome do botão
|Função
|Descrição
|FocusMode
|Alternar FocusMode
|Configurar como SingleLine / MultiLines / SnglSync
|Crt FocusLine
|Definir ponto de tempo
|Cria uma FocusTimeLine (linha vertical) em qualquer momento
|Position
|Posição de exibição
|Alternar entre o canto direito, centro ou esquerdo da tela
|Focus
|Mover foco
|Move o gráfico para o ponto de tempo de interesse
Instalação
Faça login no MT4, busque o produto no Mercado e clique em “Download” para instalá-lo automaticamente no terminal.
No Navegador: Expert Advisor (EA) → Market.
Você pode arrastá-lo para o gráfico ou clicar duas vezes para adicioná-lo.
Requisitos recomendados
SO: Windows 11
MT4: Build 1441
CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 núcleos / 8 threads)
Memória: 8 GB
*Embora deva funcionar em outros ambientes, como Mac, a operação não foi verificada. Use por sua conta e risco.
Riscos
Não possui funções de negociação, portanto não há risco de capital.