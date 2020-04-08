Negocie com Confiança Usando uma Estratégia Clássica de Tripla Média Móvel



Este indicador detecta automaticamente oportunidades de seguimento de tendência de alta probabilidade utilizando um sistema comprovado de 3 médias móveis. Ele plota sinais visuais claros diretamente no seu gráfico e envia alertas instantâneos para o seu desktop e telemóvel, para que nunca perca uma negociação.



Descrição do Indicador: Triple Moving Average Buy Sell Alerts



🎯 Funcionalidade Principal e Lógica de Trading



O indicador utiliza três médias móveis para filtrar a tendência e identificar com precisão os pontos de entrada. A lógica é rigorosa e clara:



Sinal BUY (Diamante Verde): É gerado quando TODAS as seguintes condições são atendidas numa vela fechada:



Tendência de Alta: O preço está acima da MA lenta de 200 períodos.



Alinhamento: A MA de 20 está acima da MA de 50, e a MA de 50 está acima da MA de 200.



Gatilho: A vela fecha acima das três médias móveis.



Sinal SELL (Diamante Vermelho): É gerado quando TODAS as condições opostas são atendidas numa vela fechada:



Tendência de Baixa: O preço está abaixo da MA lenta de 200 períodos.



Alinhamento: A MA de 20 está abaixo da MA de 50, e a MA de 50 está abaixo da MA de 200.



Gatilho: A vela fecha abaixo das três médias móveis.



Sinal CLOSE (‘X’ Dourado): O sinal de saída aparece quando a MA rápida de 20 cruza a MA média de 50.



Um ‘X’ dourado abaixo do preço fecha uma operação BUY.



Um ‘X’ dourado acima do preço fecha uma operação SELL.



O indicador acompanha o estado do mercado, por isso só mostrará um novo diamante de Buy ou Sell depois da operação anterior ter sido fechada com um ‘X’.



🔔 Notificações Multiplataforma (Nunca Perca um Sinal)



Quando é gerado um novo sinal em tempo real, recebe notificações de duas formas:



Alerta Pop-up no Desktop: Aparece uma mensagem clara no seu ecrã (ex.: “XAUUSD H1 place BUY order”).



Notificação Push para o Telemóvel: O mesmo alerta é enviado instantaneamente para a aplicação móvel MetaTrader 5, permitindo monitorizar os mercados mesmo longe do computador.



Nota: Os alertas são apenas para sinais em tempo real. Não receberá spam de sinais históricos ao anexar o indicador pela primeira vez.



🎨 Personalização Completa para Adequar ao Seu Estilo de Gráfico



Faça com que o indicador tenha exatamente a aparência e o funcionamento que deseja:



Controle das Médias Móveis: Ajuste o período, tipo (SMA/EMA), cor e espessura da linha para cada uma das três MAs.



Aparência dos Sinais: Escolha a cor para os diamantes de Buy e Sell. Ajuste o deslocamento visual para posicionar os sinais claramente acima ou abaixo das barras de preço.



Dica de Deslocamento Visual: Esta configuração afasta as setas do preço para melhor visibilidade. Um valor de 300 funciona bem em gráficos diários (D1), mas utilize valores menores em timeframes inferiores (ex.: experimente 3-10 num gráfico de 1 minuto). Encontre a configuração perfeita para o seu gráfico favorito com um ajuste rápido.



Por Que Escolher Este Indicador?



Ele transforma a estratégia clássica de cruzamento de tripla MA de uma tarefa manual de análise de gráficos num assistente de trading preciso e automatizado. Com regras rigorosas, visuais claros e alertas confiáveis, ajuda-o a manter a disciplina e a executar o seu plano de forma consistente.



Perguntas Frequentes (FAQ)



Q1: Como instalo o indicador?

A: Após a compra e download, receberá um ficheiro .ex5. Copie este ficheiro para a pasta MQL5\Indicators do diretório de dados do MetaTrader 5. Reinicie o terminal MT5 e encontrará “Triple MA System” na janela do Navegador em Indicators. Arraste e solte em qualquer gráfico para começar.



Q2: O indicador não mostra setas. O que está errado?

A: Normalmente deve-se a uma de duas razões:



Dados Insuficientes: O indicador precisa de barras históricas suficientes para calcular a média móvel de 200 períodos. Certifique-se de que o gráfico carregou dados passados suficientes (ex.: várias centenas de barras).



Deslocamento Visual Muito Grande: Se o valor de “Arrow Offset” for muito alto (como 300 num gráfico de 1 minuto), as setas podem ser desenhadas fora da vista atual do preço. Reduza este valor (ex.: para 5-30 em timeframes inferiores).



Q3: Recebi um sinal, mas a notificação não chegou ao telemóvel.

A: As notificações push requerem uma configuração única no MT5:



Certifique-se de que “Ativar notificações push” está marcado em Ferramentas → Opções → Notificações.



Introduza o seu MetaQuotes ID (encontrado na app móvel MT5) na mesma aba.



Verifique se o terminal desktop está ligado à internet e se a app MT5 do telemóvel está autenticada.



Q4: Posso alterar os períodos das médias móveis (ex.: usar 9, 21, 200)?

A: Sim, claro. Os três períodos (Curta, Média e Longa), bem como o tipo (SMA ou EMA), são totalmente personalizáveis através dos parâmetros de entrada ao anexar o indicador ao gráfico.



Q5: Por que recebi um novo sinal Buy estando já numa operação Buy?

A: O indicador acompanha o estado do mercado e só deve dar um novo sinal de entrada após a operação anterior ser fechada com um sinal de saída (‘X’). Se vir sinais de entrada consecutivos sem saída intermédia, verifique se os parâmetros “InpPeriodMA1” (MA rápida) e “InpPeriodMA2” (MA média) não estão definidos como 1, o que pode causar comportamento errático. Use os valores padrão ou razoáveis.



Q6: O que é a configuração “Arrow Offset” e que valor devo usar?

A: Esta configuração desloca verticalmente as setas de sinal (diamantes e X) afastando-as do máximo/mínimo da barra para evitar confusão e melhorar a visibilidade. Não existe um valor perfeito universal — depende da escala do gráfico e do timeframe.



Para timeframes altos (D1, H4): valores grandes como 100-300 pontos funcionam bem.



Para timeframes baixos (M15, M5, M1): geralmente bastam 3-30 pontos.



Dica: Comece com um valor baixo e aumente até que as setas fiquem claramente visíveis sem estarem demasiado afastadas da ação do preço.



Q7: É um sistema de trading “configurar e esquecer”?

A: Não. É uma ferramenta sofisticada de sinalização, não um Expert Advisor automático. Fornece alertas visuais e sonoros de alta qualidade baseados numa lógica clara, mas você é responsável por executar as operações, gerir o risco (stop-loss) e aplicar o seu próprio conhecimento do mercado. Recomendamos testar qualquer estratégia primeiro numa conta demo.



Q8: Como altero as cores das linhas e setas?

A: A personalização visual completa está integrada. Na aba Inputs da janela de configuração do indicador, pode definir independentemente a cor para cada uma das três linhas MA, o diamante Buy, o diamante Sell, e também ajustar a espessura das linhas/setas.



Q9: Receberei atualizações do indicador?

A: Sim. Todos os clientes recebem atualizações gratuitas. Quando houver uma nova versão, receberá notificação através do MQL5 Market e poderá descarregar a versão nova a partir do seu histórico de compras.



Q10: Onde posso obter suporte se tiver um problema?

A: Para suporte técnico, utilize a secção “Comentários” na página do produto no MQL5 Market ou contacte diretamente o desenvolvedor através da sua conta MQL5. Estamos aqui para ajudar.