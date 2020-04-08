Triple Moving Average Buy Sell Alerts

Negocie com Confiança Usando uma Estratégia Clássica de Tripla Média Móvel

Este indicador detecta automaticamente oportunidades de seguimento de tendência de alta probabilidade utilizando um sistema comprovado de 3 médias móveis. Ele plota sinais visuais claros diretamente no seu gráfico e envia alertas instantâneos para o seu desktop e telemóvel, para que nunca perca uma negociação.

Descrição do Indicador: Triple Moving Average Buy Sell Alerts

🎯 Funcionalidade Principal e Lógica de Trading

O indicador utiliza três médias móveis para filtrar a tendência e identificar com precisão os pontos de entrada. A lógica é rigorosa e clara:

    Sinal BUY (Diamante Verde): É gerado quando TODAS as seguintes condições são atendidas numa vela fechada:

        Tendência de Alta: O preço está acima da MA lenta de 200 períodos.

        Alinhamento: A MA de 20 está acima da MA de 50, e a MA de 50 está acima da MA de 200.

        Gatilho: A vela fecha acima das três médias móveis.

    Sinal SELL (Diamante Vermelho): É gerado quando TODAS as condições opostas são atendidas numa vela fechada:

        Tendência de Baixa: O preço está abaixo da MA lenta de 200 períodos.

        Alinhamento: A MA de 20 está abaixo da MA de 50, e a MA de 50 está abaixo da MA de 200.

        Gatilho: A vela fecha abaixo das três médias móveis.

    Sinal CLOSE (‘X’ Dourado): O sinal de saída aparece quando a MA rápida de 20 cruza a MA média de 50.

        Um ‘X’ dourado abaixo do preço fecha uma operação BUY.

        Um ‘X’ dourado acima do preço fecha uma operação SELL.

O indicador acompanha o estado do mercado, por isso só mostrará um novo diamante de Buy ou Sell depois da operação anterior ter sido fechada com um ‘X’.

🔔 Notificações Multiplataforma (Nunca Perca um Sinal)

Quando é gerado um novo sinal em tempo real, recebe notificações de duas formas:

    Alerta Pop-up no Desktop: Aparece uma mensagem clara no seu ecrã (ex.: “XAUUSD H1 place BUY order”).

    Notificação Push para o Telemóvel: O mesmo alerta é enviado instantaneamente para a aplicação móvel MetaTrader 5, permitindo monitorizar os mercados mesmo longe do computador.

    Nota: Os alertas são apenas para sinais em tempo real. Não receberá spam de sinais históricos ao anexar o indicador pela primeira vez.

🎨 Personalização Completa para Adequar ao Seu Estilo de Gráfico

Faça com que o indicador tenha exatamente a aparência e o funcionamento que deseja:

    Controle das Médias Móveis: Ajuste o período, tipo (SMA/EMA), cor e espessura da linha para cada uma das três MAs.

    Aparência dos Sinais: Escolha a cor para os diamantes de Buy e Sell. Ajuste o deslocamento visual para posicionar os sinais claramente acima ou abaixo das barras de preço.

    Dica de Deslocamento Visual: Esta configuração afasta as setas do preço para melhor visibilidade. Um valor de 300 funciona bem em gráficos diários (D1), mas utilize valores menores em timeframes inferiores (ex.: experimente 3-10 num gráfico de 1 minuto). Encontre a configuração perfeita para o seu gráfico favorito com um ajuste rápido.

Por Que Escolher Este Indicador?

Ele transforma a estratégia clássica de cruzamento de tripla MA de uma tarefa manual de análise de gráficos num assistente de trading preciso e automatizado. Com regras rigorosas, visuais claros e alertas confiáveis, ajuda-o a manter a disciplina e a executar o seu plano de forma consistente.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Q1: Como instalo o indicador?
A: Após a compra e download, receberá um ficheiro .ex5. Copie este ficheiro para a pasta MQL5\Indicators do diretório de dados do MetaTrader 5. Reinicie o terminal MT5 e encontrará “Triple MA System” na janela do Navegador em Indicators. Arraste e solte em qualquer gráfico para começar.

Q2: O indicador não mostra setas. O que está errado?
A: Normalmente deve-se a uma de duas razões:

    Dados Insuficientes: O indicador precisa de barras históricas suficientes para calcular a média móvel de 200 períodos. Certifique-se de que o gráfico carregou dados passados suficientes (ex.: várias centenas de barras).

    Deslocamento Visual Muito Grande: Se o valor de “Arrow Offset” for muito alto (como 300 num gráfico de 1 minuto), as setas podem ser desenhadas fora da vista atual do preço. Reduza este valor (ex.: para 5-30 em timeframes inferiores).

Q3: Recebi um sinal, mas a notificação não chegou ao telemóvel.
A: As notificações push requerem uma configuração única no MT5:

    Certifique-se de que “Ativar notificações push” está marcado em Ferramentas → Opções → Notificações.

    Introduza o seu MetaQuotes ID (encontrado na app móvel MT5) na mesma aba.

    Verifique se o terminal desktop está ligado à internet e se a app MT5 do telemóvel está autenticada.

Q4: Posso alterar os períodos das médias móveis (ex.: usar 9, 21, 200)?
A: Sim, claro. Os três períodos (Curta, Média e Longa), bem como o tipo (SMA ou EMA), são totalmente personalizáveis através dos parâmetros de entrada ao anexar o indicador ao gráfico.

Q5: Por que recebi um novo sinal Buy estando já numa operação Buy?
A: O indicador acompanha o estado do mercado e só deve dar um novo sinal de entrada após a operação anterior ser fechada com um sinal de saída (‘X’). Se vir sinais de entrada consecutivos sem saída intermédia, verifique se os parâmetros “InpPeriodMA1” (MA rápida) e “InpPeriodMA2” (MA média) não estão definidos como 1, o que pode causar comportamento errático. Use os valores padrão ou razoáveis.

Q6: O que é a configuração “Arrow Offset” e que valor devo usar?
A: Esta configuração desloca verticalmente as setas de sinal (diamantes e X) afastando-as do máximo/mínimo da barra para evitar confusão e melhorar a visibilidade. Não existe um valor perfeito universal — depende da escala do gráfico e do timeframe.

    Para timeframes altos (D1, H4): valores grandes como 100-300 pontos funcionam bem.

    Para timeframes baixos (M15, M5, M1): geralmente bastam 3-30 pontos.

    Dica: Comece com um valor baixo e aumente até que as setas fiquem claramente visíveis sem estarem demasiado afastadas da ação do preço.

Q7: É um sistema de trading “configurar e esquecer”?
A: Não. É uma ferramenta sofisticada de sinalização, não um Expert Advisor automático. Fornece alertas visuais e sonoros de alta qualidade baseados numa lógica clara, mas você é responsável por executar as operações, gerir o risco (stop-loss) e aplicar o seu próprio conhecimento do mercado. Recomendamos testar qualquer estratégia primeiro numa conta demo.

Q8: Como altero as cores das linhas e setas?
A: A personalização visual completa está integrada. Na aba Inputs da janela de configuração do indicador, pode definir independentemente a cor para cada uma das três linhas MA, o diamante Buy, o diamante Sell, e também ajustar a espessura das linhas/setas.

Q9: Receberei atualizações do indicador?
A: Sim. Todos os clientes recebem atualizações gratuitas. Quando houver uma nova versão, receberá notificação através do MQL5 Market e poderá descarregar a versão nova a partir do seu histórico de compras.

Q10: Onde posso obter suporte se tiver um problema?
A: Para suporte técnico, utilize a secção “Comentários” na página do produto no MQL5 Market ou contacte diretamente o desenvolvedor através da sua conta MQL5. Estamos aqui para ajudar.
Produtos recomendados
DoctorEdge V LINE Pump it Dump it Strategy Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Indicadores
DoctorEdge V-LINE (Pump it & Dump it) Strategy Pro Confirma a direção da tendência usando lógica inteligente de impulso e comportamento do preço Como Funciona O DoctorEdge V-LINE é um indicador visual inteligente criado para detectar impulsos de tendência e confirmar sua força com base na reação do preço em zonas dinâmicas. Tendência de Compra: Quando o preço atinge o nível -20 , a linha fica verde , sinalizando uma possível compra . Se o preço romper o nível 0 para cima e a linha conti
Di Napoli Thrust Scanner MT5
Samil Bozuyuk
Indicadores
The indicator scans for Dinapoli thrust pattern in multiple timeframes for a specific market. Key Features Indicator can be used for all markets It can scan for thrust pattern on W1, D1, H4, H1, M30, M15 and M5 timeframes Ability to choose number of bars required above/below displaced moving average to define thrust Able to move display label on chart by single click Parameters Minimum Bars: Least amount of bars to account for Thrust DMA Period: Moving average period DMA Shift: Number or bars re
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
RoboTick Signal
Mahir Okan Ortakoy
Indicadores
Hello, In this indicator, I started with a simple moving average crossover algorithm. However, in order ot get more succesfull results, I created different scenarios by basin the intersections and aptimized values of the moving averages on opening, closing, high and low values. I am presenting you with the most stable version of the moving averages that you have probably seen in any environment. We added a bit of volume into it. In my opinion, adding the Bollinger Band indicator from the ready-
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
Indicadores
The "Rejection Block" MetaTrader 5 Indicator offers traders a comprehensive tool for identifying and visualizing rejection candlestick patterns, commonly known as rejection blocks. These patterns are pivotal in discerning potential market reversals or continuations, making them invaluable for traders seeking to enhance their analysis. Key Features: Rejection Block Detection: The indicator diligently scans price data, pinpointing instances of rejection candlestick patterns. These patterns typical
FREE
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicadores
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Kingtrend
Antonio Blazquez
Indicadores
KingTrend — Price Action Trend Analysis Tool KingTrend is a trend-following indicator based on long-standing price action principles involving Highs, Lows, Open, and Close. The logic behind this tool comes from concepts passed on to me by my mentor and translated into code for consistent structure recognition. Features: Identifies market structure using price action logic Detects trend direction and key turning points Marks Higher Highs, Lower Lows, and extensions Suitable for discretionary or
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indicadores
Se você busca precisão na identificação de topos e fundos estratégicos, o Indicador ZigZag SMC/SMT para MT5 é a ferramenta que irá contribuir para sua análise técnica. Desenvolvido com base nos conceitos avançados de Smart Money Concepts (SMC) e Smart Money Trap (SMT), ele oferece uma visão do comportamento do mercado, ajudando você a tomar decisões. O que você encontrará nesse indicador? Identificação Automática de topos e fundos estratégicos; Baseado em estratégias institucionais; Ideal p
QXS Market Scanner
Netlux Digital Kft.
Indicadores
QuantXMarketScanner is a multi assets indicator for MT5 - Mathematical model based on 7 custom moving averages indicators  - Adaptable on Currencies, Stocks and Crypto - Automatic setup, self optimized About QuantXsystem Products: –         Simple installation & integration into MT5   –         Unlimited License after purchase (for one user) –         Automatic pattern recognition to identify the best timing and price levels. –         Trading indicators are displayed directly and automaticall
Sessions and Bar Time
Tran Vinh Vu
Indicadores
The Sessions and Bar Time indicator is a professional utility tool designed to enhance your trading awareness and timing precision on any chart. It combines two key features every trader needs — market session visualization and real-time bar countdown — in one clean, efficient display. Key Features: Candle Countdown Timer – Shows the remaining time before the current candle closes, helping you anticipate new bar formations. Market Session Display – Automatically highlights the four main trading
FREE
NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence
Salman Khan
Experts
Stop guessing. Start trading BTC with AI-powered precision. NeuralBTC AI is not just another Expert Advisor — it's a complete AI trading ecosystem built specifically for Bitcoin. Our proprietary neural network processes real-time BTCUSD market data 24/7, delivering actionable trading signals with calculated confidence levels. LIVE AI SERVER INCLUDED Your license includes full access to our cloud-based AI infrastructure: Dedicated neural network analyzing Bitcoin markets 24/7 Real-time dat
Forex Relative Performance MT5
Rabia Moufid
Indicadores
Forex Relative Performance indicator This indicator calculates the relative strength of major currencies against the US dollar. The basic idea behind this indicator is "to buy strong currency and to sell weak currency". This indicator allows you to quickly identify the best forex pair to trade according to your trading style (Intraday, Scalping, Swing, or Long Term)
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Bull Bear Power Indicator
Hasan Aksoy
Indicadores
Enhanced Bull-Bear Power Indicator Description The Enhanced Bull-Bear Power Indicator is a custom technical analysis tool designed for MetaTrader 5. It provides a visual representation of the relative strength between bullish and bearish market forces over a user-defined period. By calculating the average percentage change for bullish and bearish bars, the indicator computes a strength ratio that helps traders identify prevailing market sentiment. Features User-adjustable period for calculatio
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicadores
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
Multi Trend Fast Tracer MT5
Wei Guo
Indicadores
This is an original, agile, and excellent trending system. Whether you are a beginner trading novice or a professional trader, this set of indicators can help you quickly and timely track the latest changes in market trends. It has the following characteristics: The method of use is extremely simple, plug and play, and the display of all trend analysis results is clear at a glance; There is no need to configure any functional parameters, the trend tracking indicator will automatically analyze th
Glider
Vitalii Zakharuk
Indicadores
The Glider indicator gives accurate and timely signals to enter and exit the transaction that appear on the current candle. Using the indicator is very simple. When a dot and a blue line appear, open a buy deal. When a dot and a red line appear, open a sell deal. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entry and exit from transactions, therefore the Glider indicator will display only the trend line and entry points, i.e. displays displays the entry points to the marke
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
Indicadores
AltoX Capital Spirol Indicator brings professional‐grade, pattern‐based signals to your MT5 charts in a single, easy-to-use tool. Advantages & Key Benefits •   Clear, Actionable Signals Automatically plots buy/sell arrows when your custom Spirol pattern completes on a closed bar—no guessing whether a signal is valid. •   Built-In Trend Filter •   Automatic Reference Levels Draws Retracement lines  for quick visual pullback targets. •   Real-Time Alerts Popup alerts in MT5 plus mobile push noti
FST Super Support and Resistance BOX MT5
Benoit Dumont
Indicadores
Introducing our advanced Indicator, a groundbreaking tool for identifying support and resistance zones with unmatched precision. Elevate your trading strategy with a host of features, including a dual-color upper and lower box system that allows for easy visual recognition of market trends. Key Features: Dual-Color Box for the Support and Resistance Zones Customize your analysis with dual-color box. The upper and lower boxes offer distinct colors, providing a clear visual representation of supp
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
Indicadores
Smart FVG Indicator MT5 – Detecção de Fair Value Gap e Imbalance no MetaTrader 5 O Smart FVG Indicator MT5 é uma ferramenta profissional para detectar zonas de Fair Value Gap (FVG) e Imbalance diretamente no gráfico da plataforma MetaTrader 5 . Foi desenvolvido para traders que utilizam Smart Money Concepts (SMC) e análises no estilo ICT para compreender a estrutura do mercado, a liquidez e as ineficiências de preço. O indicador analisa automaticamente a ação do preço para identificar zonas váli
FREE
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Experts
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
Trend Wave Analyzer Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Trend Wave Analyzer Pro: Ride the True Market Trend Stop guessing and start seeing the real story behind price movements. Are you tired of lagging indicators that give you signals too late? Do you struggle to distinguish between a minor pullback and a major trend reversal? The Trend Wave Analyzer Pro is the definitive tool designed to give you a clear, decisive, and actionable view of the market's true momentum. For just $30, you can unlock a professional-grade analysis system that will become
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
Indicadores
The Second-Level Tick Candlestick Generator is a professional-grade MT5 indicator tool specifically designed for high-frequency trading and short-term scalping. It can convert raw tick data into highly customizable second-level candlestick charts in real-time, helping traders accurately capture micro-market fluctuations and optimize entry and exit timing. This tool provides clear chart displays, allowing you to more intuitively identify price action patterns and improve trading decision efficien
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Mais do autor
Turtles indicator
Daniel-gheorghe Muresan
5 (2)
Indicadores
Este indicador de trading tudo-em-um reúne sinais de rompimento, níveis de máxima e mínima, e uma stop móvel com alertas em uma única ferramenta poderosa. Se você já se sentiu sobrecarregado por sobrepor muitos indicadores no seu gráfico, este simplifica tudo enquanto lhe dá uma vantagem decisiva nos mercados. Ele combina três elementos essenciais em uma exibição limpa e direta que ajuda você a identificar oportunidades de entrada, gerenciar riscos e compreender imediatamente o fluxo geral do me
FREE
ATR Orders Manager EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experts
Cansado de calcular manualmente o risco para ordens ou de lidar com interfaces desajeitadas que interrompem seu fluxo de trabalho com os gráficos? ATR Orders Manager é o seu Asesor Experto definitivo para MT5 para colocar ordens de mercado inteligentes e controladas por risco, ou ordens pendentes (Buy Stop/Sell Stop) com stop loss dinâmicos baseados no Average True Range (ATR). Projetado tanto para scalpers quanto para swing traders, este EA automatiza o trabalho pesado para que você possa se c
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experts
# Turtles 3xATR EA: Um Consultor Especialista de Seguimento de Tendências para MetaTrader 5 ## Visão Geral   Turtles 3xATR EA é um robô de trading automatizado inspirado no clássico sistema Turtle Trading. Ele se concentra em capturar rompimentos em mercados com tendência, utilizando stops baseados em volatilidade para gerenciar riscos. O EA negocia uma posição por vez por símbolo, entrando em sinais de rompimento e utilizando stops de rastreamento para travar lucros. Ele enfatiza um controle
Turtles EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experts
Turtles EA - Trader de rompimento de sistema duplo - Apenas para contas de hedge  Visão Geral: Este Expert Advisor (EA) automatiza a clássica estratégia de Turtle Trading, um sistema de acompanhamento de tendências inspirado no famoso experimento de Richard Dennis. O método é apresentado no livro de Michael Covel: "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("O Completo TurtleTrader: Como 23 Investidores Novatos se Tornaram Milionários da Noite para
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário