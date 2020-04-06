Triple Moving Average EA Strategy

概述



三重移动平均线EA是一款为MetaTrader 5设计的趋势跟踪智能交易系统。它使用三条移动平均线（默认周期：20、50、200）来识别趋势方向、均线排列和入场触发信号。交易仅在满足严格条件且基于已收盘的K线上开仓，确保无重绘或无未来偏差。该EA采用基于ATR的止损进行动态风险控制，以及基于余额的头寸规模管理，以每笔交易风险固定百分比（默认1%）的方式运作。

主要特点：



仅对冲模式兼容：专为对冲账户设计，以避免净额结算账户的问题。

止损后重新入场保护：当一笔交易触发止损后，若要在同方向再次入场，则要求当前收盘K线相对于原始信号出现以来的所有K线，必须创出新的更高高点（对于多单）或新的更低低点（对于空单）。

可定制的移动平均线：每条移动平均线均可选择为SMA、EMA、SMMA或LWMA。

不使用马丁格尔或网格策略：每个信号仅开单一仓位，固定风险。

独立的魔术码：每笔交易都有其独特的魔术码，便于追踪。



该EA适合初学者和有经验的交易者使用。由于点差、滑点和市场条件可能导致结果不同，在实盘使用前，请务必使用您经纪商的历史数据进行回测。



策略描述

该EA遵循经典的三重移动平均线交叉策略，并增强了风险管理和重新入场逻辑。它根据均线排列以及价格相对于均线的位置来判断上升或下降趋势。入场信号仅基于已收盘的K线触发，以确保可靠性。



入场规则



交易在新K线开盘时开仓，前提是上一根已收盘K线满足所有条件：



买入信号：

趋势向上：收盘价 > 慢速MA（200周期）。

均线排列：快速MA（20）> 中期MA（50）> 慢速MA（200）。

触发条件：收盘价 > 快速MA，收盘价 > 中期MA，收盘价 > 慢速MA（价格高于所有三条均线）。



卖出信号：

趋势向下：收盘价 < 慢速MA（200周期）。

均线排列：快速MA（20）< 中期MA（50）< 慢速MA（200）。

触发条件：收盘价 < 快速MA，收盘价 < 中期MA，收盘价 < 慢速MA（价格低于所有三条均线）。



每个信号仅开立一笔交易（不加仓）。如果已有同方向活跃交易，EA将跳过开仓。



出场规则



正常出场：当快速MA（20）穿越中期MA（50）时，交易在下一根K线开盘时平仓：

对于多单：快速MA从上向下穿越中期MA（死叉）。

对于空单：快速MA从下向上穿越中期MA（金叉）。



止损：基于ATR的动态止损（默认20周期，3倍乘数）。设置在入场价位。

无固定止盈：依靠均线交叉出场，以便在趋势中让利润奔跑。



止损后重新入场规则



如果一笔交易触及止损，同方向的重新入场将受到保护：



EA要求最近一根已收盘K线，相对于原始信号K线以来所有K线，必须创出新的更高高点（对于多单）或新的更低低点（对于空单）。

这能在再次承担风险前确认趋势的恢复。

当出现反向信号或正常的均线交叉出场后，此保护机制重置。



资金管理



头寸规模计算：基于账户余额（而非净值）计算，以每笔交易风险固定百分比（默认1%）为目标。

公式：手数 = （余额 * 风险百分比） / （止损点数距离 * 点值）。

计算结果会根据经纪商的最小/最大/步进手数规格进行调整。



无复利计算：仅使用账户余额进行计算，忽略未平仓盈亏。

止损：基于ATR，以适应市场波动性。