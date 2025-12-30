Triple Moving Average EA Strategy

Aperçu

Le Triple Moving Average EA est un Expert Advisor de suivi de tendance conçu pour MetaTrader 5. Il utilise trois moyennes mobiles (périodes par défaut : 20, 50, 200) pour identifier la direction de la tendance, l'alignement des moyennes et les déclencheurs d'entrée. Les transactions ne sont ouvertes que lorsque des conditions strictes sont remplies sur les bougies clôturées, garantissant l'absence de repaint ou de biais rétrospectif. L'EA intègre un stop loss basé sur l'ATR pour un contrôle dynamique du risque et un dimensionnement de position basé sur le solde pour risquer un pourcentage défini par l'utilisateur par transaction (1% par défaut).
Caractéristiques principales :

Compatibilité Hedging uniquement : Fonctionne exclusivement sur les comptes de couverture (hedging) pour éviter les problèmes liés aux comptes de compensation (netting).
Protection de ré-entrée après SL : Après un stop loss, la ré-entrée dans la même direction nécessite que le prix forme un nouvel extrême (plus haut élevé pour un achat, plus bas bas pour une vente) par rapport à toutes les bougies depuis le signal d'origine.
Moyennes mobiles personnalisables : Chaque moyenne mobile peut être choisie parmi SMA, EMA, SMMA ou LWMA.
Pas de martingale ni de grille : Une seule transaction par signal, risque fixe.
Numéros magiques uniques : Chaque transaction possède son propre numéro magique pour un suivi facile.

Cet EA convient aux traders débutants et expérimentés. Effectuez toujours des tests sur les données historiques de votre courtier avant une utilisation en temps réel, car les résultats peuvent varier en raison des spreads, du slippage et des conditions de marché.
Description de la Stratégie
L'EA suit une stratégie classique de croisement de trois moyennes mobiles, améliorée par une gestion des risques et une logique de ré-entrée. Il identifie des tendances haussières ou baissières en fonction de l'alignement des MM et de la position du prix par rapport à elles. Les entrées ne sont déclenchées que sur des bougies clôturées pour garantir la fiabilité.

Règles d'Entrée

Les transactions sont ouvertes au début d'une nouvelle bougie si la bougie clôturée précédente remplit toutes les conditions :

Signal d'Achat :
Tendance Haussière : Clôture > MM Lente (période 200).
Alignement : MM Rapide (20) > MM Moyenne (50) > MM Lente (200).
Déclencheur : Clôture > MM Rapide, Clôture > MM Moyenne, Clôture > MM Lente (prix au-dessus des trois).

Signal de Vente :
Tendance Baissière : Clôture < MM Lente (période 200).
Alignement : MM Rapide (20) < MM Moyenne (50) < MM Lente (200).
Déclencheur : Clôture < MM Rapide, Clôture < MM Moyenne, Clôture < MM Lente (prix en dessous des trois).

Une seule transaction est ouverte par signal (pas de pyramiding). L'EA ignore l'ouverture si une transaction dans la même direction est déjà active.

Règles de Sortie

Sortie Normale : La transaction se clôture à l'ouverture de la bougie suivante lorsque la MM Rapide (20) croise la MM Moyenne (50) :
Pour un ACHAT : La MM Rapide croise en dessous de la MM Moyenne (croisement baissier).
Pour une VENTE : La MM Rapide croise au-dessus de la MM Moyenne (croisement haussier).

Stop Loss : SL dynamique basé sur l'ATR (par défaut période 20, multiplicateur x3). Placé au niveau d'entrée.
Pas de Take Profit : S'appuie sur le croisement des MM pour les sorties, laissant courir les profits durant les tendances.

Ré-entrée après un Stop Loss

Si une transaction atteint le SL, la ré-entrée dans la même direction est protégée :

L'EA exige que la bougie clôturée précédente forme un nouveau plus haut plus élevé (pour un ACHAT) ou un nouveau plus bas plus bas (pour une VENTE) par rapport à toutes les bougies depuis la bougie du signal d'origine.
Cela confirme la reprise de la tendance avant de risquer à nouveau.
La protection est réinitialisée en cas de signal opposé ou de sortie normale par croisement des MM.

Gestion de l'Argent

Dimensionnement de la Position : Calculé sur la base du solde du compte (et non de l'équité) pour risquer un pourcentage fixe par transaction (1% par défaut).
Formule : Taille du Lot = (Solde * %Risque) / (Distance du SL en points * Valeur du Point).
Ajusté aux tailles de lot min/max/step du courtier.

Pas de composition : Utilise uniquement le solde pour les calculs, ignorant les plus-values/pertes non réalisées.
Stop Loss : Basé sur l'ATR pour s'adapter à la volatilité.
