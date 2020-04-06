New Rate MT5

New Rate EA – Automação de rompimento de precisão

O New Rate EA é um Expert Advisor totalmente automatizado, projetado para capturar oportunidades diárias de rompimento com precisão disciplinada.

Ele negocia apenas uma vez por dia, bloqueando um intervalo intradiário definido e executando no ponto exato de rompimento. Sem reentradas, sem negociações excessivas, sem emoção.

Baseado no conceito comprovado de Opening Range Breakout (ORB), o New Rate combina execução limpa, controle de risco rigoroso e opções de configuração versáteis adequadas para qualquer símbolo MT5, embora se destaque particularmente no XAUUSD e outros ativos de alta volatilidade.

Principais recursos

  1. Uma negociação por dia – Disciplina focada

O New Rate EA identifica os níveis de rompimento do dia e executa uma única negociação. Essa lógica de “uma vez e pronto” reduz o ruído, preserva o capital e traz consistência ao seu desempenho diário.

  1. Detecção inteligente de intervalo

    O EA define automaticamente o intervalo inicial do mercado usando as primeiras N velas da sessão e do período de tempo selecionados e, em seguida, coloca ordens pendentes exatamente nos níveis de rompimento (alta/baixa).

    Assim que uma negociação é acionada, a ordem oposta é instantaneamente cancelada, garantindo controle total e nenhuma entrada duplicada.

  2. Proteção de capital integrada

    Todas as negociações são abertas com um Stop Loss e Take Profit predefinidos, que não são redes de segurança, mas partes integrantes da lógica do sistema, garantindo exposição medida e resultados repetíveis.

  3. Compatibilidade com vários mercados

    Embora otimizado para XAUUSD em intervalos de tempo intradiários, o New Rate pode ser aplicado a moedas principais, índices, metais ou pares de criptomoedas. Sua lógica é transparente e independente da corretora.

Recomendações de uso

  • Intervalos de tempo ideais: M5 a M30 para configurações ORB intradiárias.
  • Sessões de mercado: use horários de sessão que se alinhem com picos de volatilidade (por exemplo, aberturas de Londres ou Nova York).
  • Configurações de risco: recomenda-se uma exposição conservadora, normalmente de 1 a 2% por negociação.
  • Dias de negociação: você pode facilmente ativar ou desativar dias da semana para se adequar à sua programação ou evitar períodos de baixa liquidez.
  • Teste primeiro: sempre faça testes prospectivos em demonstrações ou pequenos lotes para ajustar os parâmetros antes de escalar.

Por que escolher o New Rate EA?

  • Precisão na quebra: as ordens são acionadas exatamente no nível de quebra bloqueado, sem atrasos ou velas perdidas.
  • Transparente e lógico: sem martingale, sem filtros ocultos. Cada negociação é clara e auditável.
  • Eficiente em termos de tempo: com apenas uma negociação por dia, você pode se concentrar na análise em vez de monitorar constantemente.
  • Confiança através do controle: você sempre sabe onde seu risco começa e termina, cada negociação é planejada antes de acontecer.

O New Rate EA transforma o rompimento diário em uma rotina estruturada e mensurável.


