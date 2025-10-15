Turtles 3xATR EA
- Experts
- Daniel-gheorghe Muresan
- Versão: 1.27
- Atualizado: 15 outubro 2025
- Ativações: 10
# Turtles 3xATR EA: Um Consultor Especialista de Seguimento de Tendências para MetaTrader 5
## Visão Geral
Turtles 3xATR EA é um robô de trading automatizado inspirado no clássico sistema Turtle Trading. Ele se concentra em capturar rompimentos em mercados com tendência, utilizando stops baseados em volatilidade para gerenciar riscos. O EA negocia uma posição por vez por símbolo, entrando em sinais de rompimento e utilizando stops de rastreamento para travar lucros. Ele enfatiza um controle de risco disciplinado, nunca arriscando mais do que uma porcentagem configurável da sua conta por negociação. O consultor implementou uma robusta redução do tamanho da posição, que é ativada uma vez que o saldo da conta diminui mais de 10% por padrão. Quando a perda no saldo da conta é recuperada, o tamanho da posição é restaurado automaticamente ao valor inicial (1% de risco por negociação do saldo da conta por padrão). Pode ser usado para negociar forex, cripto, metais, ações, commodities.
## Entradas Principais (Personalizáveis)
- EntryPeriod: 20 (barras) – Período para detectar rompimentos.
- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod: 20 (barras) – Período de cálculo de ATR para stops.
- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier: 3.0 – Multiplicador para stops iniciais e de rastreamento (mais amplo que os Turtles originais para menos whipsaw).
- InitialRiskPercent: 1.0% – Risco máximo da conta por negociação.
- Outras opções: Ativar redução de risco baseada em drawdown, número mágico para identificação de negociações, etc.
## Como Funciona: Passo a Passo
1. Detecção de Novas Barras e Níveis
- O EA executa em cada tick, mas atualiza sinais apenas no fechamento de novas barras (ex.: fim da vela D1).
- Ele calcula:
- Entry High/Low: Maior alta e menor baixa nas últimas 20 barras (excluindo a atual).
- ATR (Average True Range): Medida de volatilidade em 20 barras, usando o suavizamento de Wilder (RMA).
2. Sinais de Entrada (Trading de Rompimento)
- Long (Compra): Se o preço Ask atual romper acima da alta de 20 barras, abrir uma posição de compra.
- Short (Venda): Se o preço Bid atual romper abaixo da baixa de 20 barras, abrir uma posição de venda.
- Apenas uma posição aberta por vez – sem piramidação ou entradas múltiplas.
- O tamanho da posição é calculado automaticamente para arriscar exatamente 1.0% (ou sua configuração) do saldo da conta, baseado na distância ao stop.
3. Stop Loss Inicial
- Definido imediatamente na entrada:
- Long: Preço de entrada menos (3 × ATR).
- Short: Preço de entrada mais (3 × ATR).
- Isso dá à negociação "espaço para respirar" em condições voláteis, evitando saídas prematuras.
4. Stop de Rastreamento (Travamento de Lucros)
- Atualizado apenas no fechamento de novas barras, usando o fechamento da barra anterior como referência.
- Rastreia um "Extremo de Referência" (maior fechamento para longs, menor para shorts) que avança a favor da negociação.
- Para Longs:
- Reference High = max(Reference High Anterior, Fechamento Anterior).
- Novo Stop de Rastreamento = Reference High menos (3 × ATR).
- Mover o stop para cima se o novo nível for maior que o atual (trava lucros); nunca para baixo.
- Bônus: Se a volatilidade (ATR) cair mesmo sem novos altos, o rastreamento se aperta para proteger mais ganhos.
- Para Shorts: Lógica espelhada – Reference Low = min(Reference Low Anterior, Fechamento Anterior); Stop de Rastreamento = Reference Low mais (3 × ATR). Mover para baixo se benéfico.
- Saída automática se o preço atingir o stop de rastreamento (via modificação de SL do corretor).
5. Saídas
- Principal: Atingir stop loss inicial ou de rastreamento.
- Sem take-profit – deixa os vencedores correrem indefinidamente em tendências.
- (Nota: Saídas de reversão de 10 barras clássicas removidas para esta variante.)
6. Recursos de Gerenciamento de Risco
- Tamanho da Posição: Escala lotes dinamicamente para que a distância ao stop arrisque uma % fixa (ex.: 1.0%) do saldo.
- Proteção de Drawdown: Se ativado, reduz a % de risco após drawdowns (ex.: corta 20% por limiar de 10% de perda, até 3 etapas). Reseta em novos máximos de saldo.
- Persistência: Salva o estado de risco em arquivo através de reinícios/reinicializações para evitar resets.
- Registra eventos críticos (ex.: entradas, rastreamentos) para monitoramento.
## Notas de Desempenho
- Melhor em mercados com tendência; pode ter desempenho inferior em consolidações laterais (como os Turtles originais).
- Backtest nos dados do seu corretor – espere drawdowns de 20-40% em testes, mas curvas de equidade fortes a longo prazo.
- Execute em qualquer timeframe (ex.: H1/D1), mas como seguidor de tendência, recomendo timeframe diário.
Este EA mantém as coisas simples: Rompe, segue a tendência, rastreia inteligentemente e corta perdas rápido.