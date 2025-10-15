# Turtles 3xATR EA: Um Consultor Especialista de Seguimento de Tendências para MetaTrader 5





## Visão Geral

Turtles 3xATR EA é um robô de trading automatizado inspirado no clássico sistema Turtle Trading. Ele se concentra em capturar rompimentos em mercados com tendência, utilizando stops baseados em volatilidade para gerenciar riscos. O EA negocia uma posição por vez por símbolo, entrando em sinais de rompimento e utilizando stops de rastreamento para travar lucros. Ele enfatiza um controle de risco disciplinado, nunca arriscando mais do que uma porcentagem configurável da sua conta por negociação. O consultor implementou uma robusta redução do tamanho da posição, que é ativada uma vez que o saldo da conta diminui mais de 10% por padrão. Quando a perda no saldo da conta é recuperada, o tamanho da posição é restaurado automaticamente ao valor inicial (1% de risco por negociação do saldo da conta por padrão). Pode ser usado para negociar forex, cripto, metais, ações, commodities.





## Entradas Principais (Personalizáveis)

- EntryPeriod: 20 (barras) – Período para detectar rompimentos.

- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod: 20 (barras) – Período de cálculo de ATR para stops.

- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier: 3.0 – Multiplicador para stops iniciais e de rastreamento (mais amplo que os Turtles originais para menos whipsaw).

- InitialRiskPercent: 1.0% – Risco máximo da conta por negociação.

- Outras opções: Ativar redução de risco baseada em drawdown, número mágico para identificação de negociações, etc.





## Como Funciona: Passo a Passo





1. Detecção de Novas Barras e Níveis

- O EA executa em cada tick, mas atualiza sinais apenas no fechamento de novas barras (ex.: fim da vela D1).

- Ele calcula:

- Entry High/Low: Maior alta e menor baixa nas últimas 20 barras (excluindo a atual).

- ATR (Average True Range): Medida de volatilidade em 20 barras, usando o suavizamento de Wilder (RMA).





2. Sinais de Entrada (Trading de Rompimento)

- Long (Compra): Se o preço Ask atual romper acima da alta de 20 barras, abrir uma posição de compra.

- Short (Venda): Se o preço Bid atual romper abaixo da baixa de 20 barras, abrir uma posição de venda.

- Apenas uma posição aberta por vez – sem piramidação ou entradas múltiplas.

- O tamanho da posição é calculado automaticamente para arriscar exatamente 1.0% (ou sua configuração) do saldo da conta, baseado na distância ao stop.





3. Stop Loss Inicial

- Definido imediatamente na entrada:

- Long: Preço de entrada menos (3 × ATR).

- Short: Preço de entrada mais (3 × ATR).

- Isso dá à negociação "espaço para respirar" em condições voláteis, evitando saídas prematuras.





4. Stop de Rastreamento (Travamento de Lucros)

- Atualizado apenas no fechamento de novas barras, usando o fechamento da barra anterior como referência.

- Rastreia um "Extremo de Referência" (maior fechamento para longs, menor para shorts) que avança a favor da negociação.

- Para Longs:

- Reference High = max(Reference High Anterior, Fechamento Anterior).

- Novo Stop de Rastreamento = Reference High menos (3 × ATR).

- Mover o stop para cima se o novo nível for maior que o atual (trava lucros); nunca para baixo.

- Bônus: Se a volatilidade (ATR) cair mesmo sem novos altos, o rastreamento se aperta para proteger mais ganhos.

- Para Shorts: Lógica espelhada – Reference Low = min(Reference Low Anterior, Fechamento Anterior); Stop de Rastreamento = Reference Low mais (3 × ATR). Mover para baixo se benéfico.

- Saída automática se o preço atingir o stop de rastreamento (via modificação de SL do corretor).





5. Saídas

- Principal: Atingir stop loss inicial ou de rastreamento.

- Sem take-profit – deixa os vencedores correrem indefinidamente em tendências.

- (Nota: Saídas de reversão de 10 barras clássicas removidas para esta variante.)





6. Recursos de Gerenciamento de Risco

- Tamanho da Posição: Escala lotes dinamicamente para que a distância ao stop arrisque uma % fixa (ex.: 1.0%) do saldo.

- Proteção de Drawdown: Se ativado, reduz a % de risco após drawdowns (ex.: corta 20% por limiar de 10% de perda, até 3 etapas). Reseta em novos máximos de saldo.

- Persistência: Salva o estado de risco em arquivo através de reinícios/reinicializações para evitar resets.

- Registra eventos críticos (ex.: entradas, rastreamentos) para monitoramento.





## Notas de Desempenho

- Melhor em mercados com tendência; pode ter desempenho inferior em consolidações laterais (como os Turtles originais).

- Backtest nos dados do seu corretor – espere drawdowns de 20-40% em testes, mas curvas de equidade fortes a longo prazo.

- Execute em qualquer timeframe (ex.: H1/D1), mas como seguidor de tendência, recomendo timeframe diário.





Este EA mantém as coisas simples: Rompe, segue a tendência, rastreia inteligentemente e corta perdas rápido.