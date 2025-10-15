Turtles 3xATR EA

# Turtles 3xATR EA: Um Consultor Especialista de Seguimento de Tendências para MetaTrader 5

## Visão Geral  
Turtles 3xATR EA é um robô de trading automatizado inspirado no clássico sistema Turtle Trading. Ele se concentra em capturar rompimentos em mercados com tendência, utilizando stops baseados em volatilidade para gerenciar riscos. O EA negocia uma posição por vez por símbolo, entrando em sinais de rompimento e utilizando stops de rastreamento para travar lucros. Ele enfatiza um controle de risco disciplinado, nunca arriscando mais do que uma porcentagem configurável da sua conta por negociação. O consultor implementou uma robusta redução do tamanho da posição, que é ativada uma vez que o saldo da conta diminui mais de 10% por padrão. Quando a perda no saldo da conta é recuperada, o tamanho da posição é restaurado automaticamente ao valor inicial (1% de risco por negociação do saldo da conta por padrão). Pode ser usado para negociar forex, cripto, metais, ações, commodities.

## Entradas Principais (Personalizáveis)  
- EntryPeriod: 20 (barras) – Período para detectar rompimentos.  
- StopLossATRPeriod/TrailATRPeriod: 20 (barras) – Período de cálculo de ATR para stops.  
- StopLossATRMultiplier/TrailATRMultiplier: 3.0 – Multiplicador para stops iniciais e de rastreamento (mais amplo que os Turtles originais para menos whipsaw).  
- InitialRiskPercent: 1.0% – Risco máximo da conta por negociação.  
- Outras opções: Ativar redução de risco baseada em drawdown, número mágico para identificação de negociações, etc.

## Como Funciona: Passo a Passo

1. Detecção de Novas Barras e Níveis  
   - O EA executa em cada tick, mas atualiza sinais apenas no fechamento de novas barras (ex.: fim da vela D1).  
   - Ele calcula:  
     - Entry High/Low: Maior alta e menor baixa nas últimas 20 barras (excluindo a atual).  
     - ATR (Average True Range): Medida de volatilidade em 20 barras, usando o suavizamento de Wilder (RMA).

2. Sinais de Entrada (Trading de Rompimento)  
   - Long (Compra): Se o preço Ask atual romper acima da alta de 20 barras, abrir uma posição de compra.  
   - Short (Venda): Se o preço Bid atual romper abaixo da baixa de 20 barras, abrir uma posição de venda.  
   - Apenas uma posição aberta por vez – sem piramidação ou entradas múltiplas.  
   - O tamanho da posição é calculado automaticamente para arriscar exatamente 1.0% (ou sua configuração) do saldo da conta, baseado na distância ao stop.

3. Stop Loss Inicial  
   - Definido imediatamente na entrada:  
     - Long: Preço de entrada menos (3 × ATR).  
     - Short: Preço de entrada mais (3 × ATR).  
   - Isso dá à negociação "espaço para respirar" em condições voláteis, evitando saídas prematuras.

4. Stop de Rastreamento (Travamento de Lucros)  
   - Atualizado apenas no fechamento de novas barras, usando o fechamento da barra anterior como referência.  
   - Rastreia um "Extremo de Referência" (maior fechamento para longs, menor para shorts) que avança a favor da negociação.  
   - Para Longs:  
     - Reference High = max(Reference High Anterior, Fechamento Anterior).  
     - Novo Stop de Rastreamento = Reference High menos (3 × ATR).  
     - Mover o stop para cima se o novo nível for maior que o atual (trava lucros); nunca para baixo.  
     - Bônus: Se a volatilidade (ATR) cair mesmo sem novos altos, o rastreamento se aperta para proteger mais ganhos.  
   - Para Shorts: Lógica espelhada – Reference Low = min(Reference Low Anterior, Fechamento Anterior); Stop de Rastreamento = Reference Low mais (3 × ATR). Mover para baixo se benéfico.  
   - Saída automática se o preço atingir o stop de rastreamento (via modificação de SL do corretor).

5. Saídas  
   - Principal: Atingir stop loss inicial ou de rastreamento.  
   - Sem take-profit – deixa os vencedores correrem indefinidamente em tendências.  
   - (Nota: Saídas de reversão de 10 barras clássicas removidas para esta variante.)

6. Recursos de Gerenciamento de Risco  
   - Tamanho da Posição: Escala lotes dinamicamente para que a distância ao stop arrisque uma % fixa (ex.: 1.0%) do saldo.  
   - Proteção de Drawdown: Se ativado, reduz a % de risco após drawdowns (ex.: corta 20% por limiar de 10% de perda, até 3 etapas). Reseta em novos máximos de saldo.  
   - Persistência: Salva o estado de risco em arquivo através de reinícios/reinicializações para evitar resets.  
   - Registra eventos críticos (ex.: entradas, rastreamentos) para monitoramento.

## Notas de Desempenho  
- Melhor em mercados com tendência; pode ter desempenho inferior em consolidações laterais (como os Turtles originais).  
- Backtest nos dados do seu corretor – espere drawdowns de 20-40% em testes, mas curvas de equidade fortes a longo prazo.  
- Execute em qualquer timeframe (ex.: H1/D1), mas como seguidor de tendência, recomendo timeframe diário.

Este EA mantém as coisas simples: Rompe, segue a tendência, rastreia inteligentemente e corta perdas rápido.
Mais do autor
Turtles indicator
Daniel-gheorghe Muresan
5 (2)
Indicadores
Este indicador de trading tudo-em-um reúne sinais de rompimento, níveis de máxima e mínima, e uma stop móvel com alertas em uma única ferramenta poderosa. Se você já se sentiu sobrecarregado por sobrepor muitos indicadores no seu gráfico, este simplifica tudo enquanto lhe dá uma vantagem decisiva nos mercados. Ele combina três elementos essenciais em uma exibição limpa e direta que ajuda você a identificar oportunidades de entrada, gerenciar riscos e compreender imediatamente o fluxo geral do me
FREE
ATR Orders Manager EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experts
Cansado de calcular manualmente o risco para ordens ou de lidar com interfaces desajeitadas que interrompem seu fluxo de trabalho com os gráficos? ATR Orders Manager é o seu Asesor Experto definitivo para MT5 para colocar ordens de mercado inteligentes e controladas por risco, ou ordens pendentes (Buy Stop/Sell Stop) com stop loss dinâmicos baseados no Average True Range (ATR). Projetado tanto para scalpers quanto para swing traders, este EA automatiza o trabalho pesado para que você possa se c
Turtles EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experts
Turtles EA - Trader de rompimento de sistema duplo - Apenas para contas de hedge  Visão Geral: Este Expert Advisor (EA) automatiza a clássica estratégia de Turtle Trading, um sistema de acompanhamento de tendências inspirado no famoso experimento de Richard Dennis. O método é apresentado no livro de Michael Covel: "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("O Completo TurtleTrader: Como 23 Investidores Novatos se Tornaram Milionários da Noite para
Triple Moving Average Buy Sell Alerts
Daniel-gheorghe Muresan
Indicadores
Negocie com Confiança Usando uma Estratégia Clássica de Tripla Média Móvel Este indicador detecta automaticamente oportunidades de seguimento de tendência de alta probabilidade utilizando um sistema comprovado de 3 médias móveis. Ele plota sinais visuais claros diretamente no seu gráfico e envia alertas instantâneos para o seu desktop e telemóvel, para que nunca perca uma negociação. Descrição do Indicador: Triple Moving Average Buy Sell Alerts Funcionalidade Principal e Lógica de Trading
Triple Moving Average EA Strategy
Daniel-gheorghe Muresan
Experts
Visão Geral O Triple Moving Average EA é um Expert Advisor de seguimento de tendência projetado para o MetaTrader 5. Ele usa três médias móveis (períodos padrão: 20, 50, 200) para identificar a direção da tendência, o alinhamento e os gatilhos de entrada. As negociações são abertas apenas quando condições rigorosas são atendidas em velas fechadas, garantindo que não haja repintagem ou viés de retrospectiva. O EA incorpora stop loss baseado em ATR para controle dinâmico de risco e dimensionament
