Turtles indicator

Este indicador de trading tudo-em-um reúne sinais de rompimento, níveis de máxima e mínima, e uma stop móvel com alertas em uma única ferramenta poderosa. Se você já se sentiu sobrecarregado por sobrepor muitos indicadores no seu gráfico, este simplifica tudo enquanto lhe dá uma vantagem decisiva nos mercados. Ele combina três elementos essenciais em uma exibição limpa e direta que ajuda você a identificar oportunidades de entrada, gerenciar riscos e compreender imediatamente o fluxo geral do mercado. É especialmente útil para seguidores de tendência que operam com rompimentos, bem como a clássica abordagem de trading da Tartaruga.



Nesse estilo tradicional de seguimento de tendência, você pode ver taxas de acerto em torno de 30 a 40 por cento, com um índice Sharpe modesto, mas os ganhos reais vêm daqueles raros 5 a 10 por cento de trades excepcionais. Tudo se desenrola em gráficos diários, evitando a agitação de prazos mais curtos como cinco minutos, quinze minutos, trinta minutos, uma hora ou intervalos de quatro horas. Isso mantém as coisas gerenciáveis, permitindo que você supervisione múltiplas posições sem estresse. Para stops de perda, considere usar múltiplos de duas ou três vezes a média verdadeira do intervalo diário (ATR). E se colocar trades manualmente parecer trabalhoso, dê uma olhada no meu EA Gerenciador de Ordens ATR para uma execução mais suave.



Em sua essência, este indicador oferece níveis dinâmicos de máxima e mínima de duplo período que revelam de relance os extremos de preço durante os períodos monitorados. A máxima e mínima de vinte períodos, mostradas como linhas sólidas, delineiam o panorama geral da estrutura de mercado e aqueles níveis-chave duradouros ideais para trades de rompimento. Enquanto isso, a máxima e mínima de dez períodos, representadas por linhas pontilhadas, capturam as tendências de curto prazo mais recentes, facilitando a detecção de mudanças precoces na direção. Você pode ajustar as cores e espessuras das linhas para se integrarem perfeitamente à configuração do seu gráfico.



Além de apenas desenhar linhas, o indicador fornece sinais inteligentes de stop móvel e rompimento baseados na interação do preço com os máximos e mínimos recentes. Para as stops móveis, marcadas por cruzes X sólidas, uma azul aparece quando o preço atinge uma nova máxima acima do período retrospectivo de dez velas. Se você está mantendo uma posição vendida, isso sinaliza para ajustar seu stop loss para baixo à medida que o preço cai para novas mínimas nesses níveis de trailing. Inicialmente, a stop móvel pode ficar acima da sua stop inicial, mas conforme o trade se move a seu favor, ela se desloca para baixo para proteger os ganhos. Por outro lado, uma cruz X amarela aparece quando o preço atinge uma nova mínima nesse mesmo período retrospectivo. Para posições compradas, isso significa aumentar seu stop loss à medida que o preço sobe para novas máximas nos pontos de trailing, começando potencialmente abaixo da sua stop de entrada, mas avançando para cima com o momentum positivo.



Os sinais de rompimento vêm como pequenos diamantes: um diamante azul é acionado quando o preço sobe acima da máxima de vinte períodos, indicando um rompimento de alta e uma potencial entrada comprada. Um diamante amarelo sinaliza o oposto, quando o preço cai abaixo da mínima de vinte períodos, sugerindo um rompimento de baixa para um trade vendido. A lógica aqui mantém as coisas simples e evita mensagens confusas. Durante a operação ao vivo, uma vez que um rompimento ocorre, uma linha sólida se estende para a direita — azul para compradas, amarela para vendidas. Se o preço se aproximar de uma, essa é sua deixa para colocar uma ordem pendente de compra ou venda. Então, à medida que a linha pontilhada de trailing (amarela para compradas, azul para vendidas) melhora além da sua stop original, você atualiza seu stop loss para lá e protege os lucros.



Quanto às configurações, você pode ajustar o período retrospectivo da stop móvel, que por padrão é de dez barras para calcular aqueles pontos de trailing de máxima e mínima. O período retrospectivo para rompimentos começa em vinte barras para os cálculos de máxima e mínima mais amplos. Personalize as cores e espessuras tanto para as linhas de vinte períodos quanto de dez períodos de acordo com suas preferências. Há também um deslocamento de seta para ajustar o espaçamento entre velas e os diamantes ou cruzes X. Além disso, você tem a opção de ativar ou desativar alertas de pop-up na área de trabalho e notificações push para o seu telefone.



O sistema de alertas segue de perto os princípios do trading Tartaruga, focando em uma entrada, monitorando o trade, uma saída, e então esperando pela próxima oportunidade. Ele evita ruídos desnecessários, duplicatas ou notificações irrelevantes. Você receberá apenas três tipos de mensagens, com base nas configurações habilitadas para alertas de desktop ou push: uma para colocar uma ordem de compra, como em XAUUSD D1 quando o preço ask rompe acima da máxima mais alta de vinte períodos (ou seu período personalizado) por pelo menos um ponto, e nenhuma posição está aberta. Da mesma forma, um alerta de ordem de venda é acionado quando o bid rompe abaixo da mínima mais baixa de vinte períodos por um ponto nas mesmas condições. Finalmente, um alerta de fechar o trade ocorre apenas quando uma posição ativa atinge a stop móvel: para compradas, quando o bid toca ou cai abaixo da mínima mais baixa de dez períodos na linha pontilhada amarela; para vendidas, quando o ask atinge ou excede a máxima mais alta de dez períodos na linha pontilhada azul.



O fluxo é rigidamente controlado para evitar erros. Ele começa com um alerta de entrada para compra ou venda, marcando a posição como ativa. A partir daí, ele monitora apenas a stop móvel apropriada no lado oposto. O alerta de fechamento é acionado uma vez ao atingir essa stop, limpando a posição imediatamente. Nenhum outro alerta de fechamento pode ocorrer até que um novo rompimento surja. Isso significa que não há alertas de fechamento consecutivos, nem sinais de fechamento sem um trade aberto, e após qualquer fechamento, a próxima notificação sempre será uma nova entrada quando o preço violar novamente o canal de rompimento.



Você pode escolher métodos de entrega nos parâmetros de entrada: ative alertas na área de trabalho para pop-ups no seu terminal MT5, ou notificações push para mensagens instantâneas no aplicativo móvel. Combine como necessário. As proteções incorporadas incluem acionamento na vela atual com preços de bid e ask em tempo real, um tempo de resfriamento de cinco segundos para evitar duplicatas durante oscilações de preço, e nenhum alerta em dados passados quando você anexa o indicador pela primeira vez — apenas sinais prospectivos.



Os traders apreciam este indicador por sua clareza excepcional, reunindo várias ideias em uma única visão digerível que reduz a sobreanalise. Ele serve como uma base sólida para estratégias como trading de rompimento ou seguimento de tendência. Os sinais precisos eliminam adivinhações, identificando claramente os principais movimentos de preço. E com personalização completa dos períodos e elementos visuais, ele se adapta perfeitamente a qualquer abordagem ou instrumento de mercado.