Turtles EA - Trader de rompimento de sistema duplo - Apenas para contas de hedge





Visão Geral:

Este Expert Advisor (EA) automatiza a clássica estratégia de Turtle Trading, um sistema de acompanhamento de tendências inspirado no famoso experimento de Richard Dennis. O método é apresentado no livro de Michael Covel: "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("O Completo TurtleTrader: Como 23 Investidores Novatos se Tornaram Milionários da Noite para o Dia"). Ouvindo muitos podcasts de Jerry Parker, descobri que as tartarugas nunca usaram piramidação, mas a confusão surge do uso de 2 sistemas (S1 20/10 - curto prazo e S2 55/20 - longo prazo). As tartarugas nunca pulavam uma operação porque você nunca sabe se ela será bem-sucedida ou não. O EA negocia rupturas em qualquer timeframe e símbolo, usando dois sistemas independentes (S1 e S2) para entradas diversificadas. O EA arrisca apenas 0,5% do seu saldo por operação (não de equidade), com dimensionamento inteligente de posições baseado na volatilidade. Inclui proteção contra drawdown para reduzir o risco durante perdas e salva configurações entre sessões.

Negocie em quantos mercados puder, mas é muito importante fazer backtests para encontrar os valores ótimos para rupturas e stops de trailing.





Características Principais:





Sistema 1 (Curto Prazo - Padrão):





Entrada: Compra se o preço romper acima do máximo de 20 dias; venda se abaixo do mínimo de 20 dias.

Saída: Feche longas se o preço cair abaixo do mínimo de 10 dias; feche curtas se acima do máximo de 10 dias.

Ideal para capturar tendências rápidas.





Sistema 2 (Longo Prazo):





Entrada: Compra se o preço romper acima do máximo de 55 dias; venda se abaixo do mínimo de 55 dias.

Saída: Feche longas se o preço cair abaixo do mínimo de 20 dias; feche curtas se acima do máximo de 20 dias.

Adequado para tendências mais longas e fortes.





Risco e Stops:





Stop Loss: 2x ATR (suavização de Wilder de 20 períodos) a partir do preço de entrada.

Tamanho da Posição: Calculado automaticamente para arriscar exatamente 0,5% do saldo por operação.





Gerenciamento Inteligente de Dinheiro:





Rastreia o pico do seu saldo e reduz o risco (em 20% em 3 etapas) se o drawdown atingir os limiares de 10%, 20% ou 30% (até 3 etapas). Reinicia para risco total em novos máximos.

Usa apenas o saldo (ignora P&L flutuante) para dimensionamento conservador.





Outras Vantagens:





Uma posição por sistema por vez — sem piramidação.

Números mágicos únicos por sistema/símbolo para evitar conflitos.

Armazenamento persistente de arquivos para configurações de risco (backup e recuperação automáticos).

Entradas personalizáveis: Períodos, % de risco, configurações de ATR e mais.

Registra apenas eventos críticos para manter o diário limpo.





Como Funciona (Fluxo Simples):





Em cada nova barra, escaneia rupturas usando máximos/mínimos históricos.

Se não houver posição, entra em uma operação com tamanho de lote calculado e stop loss.

Monitora sinais de saída (ruptura oposta) ou acerto do stop loss.

Ajusta o risco dinamicamente com base no desempenho da conta.

Melhor Para: Mercados com tendências como forex, cripto, metais, índices ou commodities. Faça backtests em gráficos D1. Comece com uma conta demo. É projetado para crescimento estável e de baixo risco, não para scalping.



