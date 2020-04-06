概要



Triple Moving Average EAは、MetaTrader 5向けに設計されたトレンドフォロー型のエキスパートアドバイザーです。3本の移動平均線（デフォルト期間：20、50、200）を使用してトレンドの方向性、アラインメント、エントリーのトリガーを識別します。取引は確定済みのローソク足に対して厳格な条件が満たされた場合のみ開始され、再描画や過去バイアスを排除します。このEAは、動的なリスク管理のためのATRベースのストップロスと、取引ごとにユーザー定義のパーセンテージ（デフォルト1％）をリスクとする残高ベースのポジションサイジングを組み込んでいます。

主な特徴：



ヘッジング専用互換性：ネットティング口座での問題を避けるため、ヘッジング口座でのみ動作します。

ストップロス後の再エントリー保護：ストップロスが発生した後、同じ方向への再エントリーには、元のシグナル発生時以降の全てのローソク足と比較して価格が新たな極値（買いシグナルの場合はより高い高値、売りシグナルの場合はより安い安値）を形成する必要があります。

カスタマイズ可能な移動平均線：各移動平均線はSMA、EMA、SMMA、LWMAから選択可能です。

マーチンゲールやグリッド手法なし：シグナルごとに単一取引、固定リスク。

ユニークなマジックナンバー：各取引には個別のマジックナンバーが割り当てられ、追跡が容易です。



このEAは、初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広く適しています。スプレッド、スリッページ、市場状況により結果が異なる可能性があるため、実際の使用前に必ずご利用のブローカーのデータでバックテストを行ってください。

ストラテジーの説明

このEAは、リスク管理と再エントリーロジックを強化した、古典的な三重移動平均線クロスオーバーストラテジーに従います。移動平均線のアラインメントと価格の位置関係に基づいて上昇トレンドまたは下降トレンドを識別します。信頼性を確保するため、エントリーは確定済みのローソク足でのみトリガーされます。



エントリールール



取引は、前の確定済みローソク足が以下の全ての条件を満たす場合に、新しいローソク足の始値で開始されます：



買いシグナル：

上昇トレンド：終値 > 低速MA（200期間）。

アラインメント：高速MA（20）> 中速MA（50）> 低速MA（200）。

トリガー：終値 > 高速MA、終値 > 中速MA、終値 > 低速MA（価格が3本すべての移動平均線を上回る）。



売りシグナル：

下降トレンド：終値 < 低速MA（200期間）。

アラインメント：高速MA（20） < 中速MA（50） < 低速MA（200）。

トリガー：終値 < 高速MA、終値 < 中速MA、終値 < 低速MA（価格が3本すべての移動平均線を下回る）。



シグナルごとに1つの取引のみが開始されます（ピラミッディングなし）。同じ方向に既に有効な取引がある場合、EAは新規エントリーをスキップします。



エグジットルール



通常のエグジット：高速MA（20）が中速MA（50）をクロスした場合、次のローソク足の始値で取引がクローズされます：

買いポジションの場合：高速MAが中速MAを下から上へクロス（強気クロス）。

売りポジションの場合：高速MAが中速MAを上から下へクロス（弱気クロス）。



ストップロス：ATRベースの動的SL（デフォルト：20期間、3倍乗数）。エントリーレベルに設定されます。

テイクプロフィットなし：トレンド中に利益を伸ばすため、移動平均線のクロスに基づいてエグジットします。



ストップロス後の再エントリー



取引がSLに到達した場合、同じ方向への再エントリーは保護されます：



EAは、直前の確定済みローソク足が、元のシグナル発生時のローソク足以降の全てのローソク足と比較して、新たなより高い高値（買いの場合）または新たなより安い安値（売りの場合）を形成することを要求します。

これは、再度リスクを取る前にトレンドの再開を確認するためです。

この保護は、逆方向のシグナル発生時、または通常の移動平均線クロスによるエグジット時にリセットされます。



資金管理



ポジションサイジング：取引ごとに固定パーセンテージ（デフォルト1％）をリスクとするために、口座の残高（評価損益を除く）に基づいて計算されます。

計算式：ロットサイズ = （残高 * リスク％） / （ストップロス距離（ポイント） * 1ポイントの価値）。

ブローカーの最小/最大/ステップロットサイズに合わせて調整されます。



複利運用なし：計算には残高のみを使用し、含み益・含み損は無視します。

ストップロス：ボラティリティに適応するため、ATRベースで設定されます。