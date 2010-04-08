Triple Moving Average EA Strategy

개요



Triple Moving Average EA는 MetaTrader 5용으로 설계된 트렌드 추종형 전문가 자문입니다. 3개의 이동 평균(기본 기간: 20, 50, 200)을 사용하여 트렌드 방향, 정렬 및 진입 신호를 식별합니다. 거래는 종결된 캔들에서 엄격한 조건이 충족될 때만 열리므로, 재표시나 후견 편향이 없습니다. EA는 동적 위험 관리를 위한 ATR 기반 손절매와 사용자 정의 비율(기본값 1%)을 거래당 위험으로 설정하는 잔고 기반 포지션 크기 조정을 포함합니다.

주요 기능:



헤징 전용 호환성: 넷팅 계정의 문제를 피하기 위해 헤징 계정에서만 작동합니다.

손절매 후 재진입 보호: 손절매가 발생한 후 같은 방향으로 재진입하려면 원래 신호 발생 이후의 모든 캔들 대비 새로운 극점(매수의 경우 더 높은 고점, 매도의 경우 더 낮은 저점)이 형성되어야 합니다.

사용자 정의 이동 평균: 각 이동 평균은 SMA, EMA, SMMA 또는 LWMA로 설정할 수 있습니다.

마팅게일 또는 그리드 없음: 신호당 단일 거래, 고정 위험.

고유 매직 넘버: 각 거래는 쉽게 추적할 수 있도록 고유한 매직 넘버를 가집니다.



이 EA는 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다. 스프레드, 슬리피지 및 시장 조건에 따라 결과가 달라질 수 있으므로 실제 사용 전 항상 브로커 데이터로 백테스트를 수행하십시오.

전략 설명

EA는 위험 관리 및 재진입 로직이 강화된 고전적인 삼중 이동 평균 크로스오버 전략을 따릅니다. 이동 평균 정렬과 가격의 상대적 위치에 따라 상승 또는 하락 추세를 식별합니다. 신뢰성을 보장하기 위해 진입은 종결된 캔들에서만 트리거됩니다.



진입 규칙



이전 종결 캔들이 모든 조건을 충족하면 새로운 캔들 시작 시 거래가 시작됩니다:



매수 신호:

상승 추세: 종가 > 느린 이동 평균 (200 기간).

정렬: 빠른 이동 평균 (20) > 중간 이동 평균 (50) > 느린 이동 평균 (200).

트리거: 종가 > 빠른 이동 평균, 종가 > 중간 이동 평균, 종가 > 느린 이동 평균 (가격이 세 가지 모두 위에 위치).



매도 신호:

하락 추세: 종가 < 느린 이동 평균 (200 기간).

정렬: 빠른 이동 평균 (20) < 중간 이동 평균 (50) < 느린 이동 평균 (200).

트리거: 종가 < 빠른 이동 평균, 종가 < 중간 이동 평균, 종가 < 느린 이동 평균 (가격이 세 가지 모두 아래에 위치).



신호당 하나의 거래만 시작됩니다(추가 매수/매도 없음). 같은 방향으로 이미 활성 거래가 있는 경우 EA는 신규 진입을 건너뜁니다.



청산 규칙



일반 청산: 빠른 이동 평균 (20)이 중간 이동 평균 (50)을 교차할 때 다음 캔들 시작 시 거래가 종료됩니다:

매수 포지션의 경우: 빠른 이동 평균이 중간 이동 평균을 아래로 교차(약세 교차).

매도 포지션의 경우: 빠른 이동 평균이 중간 이동 평균을 위로 교차(강세 교차).



손절매: ATR 기반 동적 손절매(기본값: 20 기간, 3배 승수). 진입 가격에 설정됩니다.

익절 없음: 추세에서 이익을 극대화하기 위해 이동 평균 교차에 의한 청산에 의존합니다.



손절매 후 재진입



거래가 손절매에 도달하면 같은 방향으로의 재진입은 보호됩니다:



EA는 이전 종결 캔들이 원래 신호 캔들 이후의 모든 캔들 대비 새로운 더 높은 고점(매수의 경우) 또는 새로운 더 낮은 저점(매도의 경우)을 형성할 것을 요구합니다.

이는 다시 위험을 감수하기 전에 트렌드 재개를 확인하기 위함입니다.

이 보호는 반대 신호 발생 또는 일반적인 이동 평균 교차 청산 시 재설정됩니다.



자금 관리



포지션 크기 조정: 거래당 고정 비율(기본값 1%)을 위험하기 위해 계좌 잔고(평가 금액 아님)를 기준으로 계산됩니다.

계산식: 랏 크기 = (잔고 * 위험%) / (손절매 거리(포인트) * 포인트 가치).

브로커의 최소/최대/단계 랏 크기에 맞게 조정됩니다.



복리 효과 없음: 계산에는 잔고만 사용되며 미실현 손익은 무시됩니다.

손절매: 변동성에 적응하기 위해 ATR 기반으로 설정됩니다.