Triple Moving Average EA Strategy

개요

Triple Moving Average EA는 MetaTrader 5용으로 설계된 트렌드 추종형 전문가 자문입니다. 3개의 이동 평균(기본 기간: 20, 50, 200)을 사용하여 트렌드 방향, 정렬 및 진입 신호를 식별합니다. 거래는 종결된 캔들에서 엄격한 조건이 충족될 때만 열리므로, 재표시나 후견 편향이 없습니다. EA는 동적 위험 관리를 위한 ATR 기반 손절매와 사용자 정의 비율(기본값 1%)을 거래당 위험으로 설정하는 잔고 기반 포지션 크기 조정을 포함합니다.
주요 기능:

헤징 전용 호환성: 넷팅 계정의 문제를 피하기 위해 헤징 계정에서만 작동합니다.
손절매 후 재진입 보호: 손절매가 발생한 후 같은 방향으로 재진입하려면 원래 신호 발생 이후의 모든 캔들 대비 새로운 극점(매수의 경우 더 높은 고점, 매도의 경우 더 낮은 저점)이 형성되어야 합니다.
사용자 정의 이동 평균: 각 이동 평균은 SMA, EMA, SMMA 또는 LWMA로 설정할 수 있습니다.
마팅게일 또는 그리드 없음: 신호당 단일 거래, 고정 위험.
고유 매직 넘버: 각 거래는 쉽게 추적할 수 있도록 고유한 매직 넘버를 가집니다.

이 EA는 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합합니다. 스프레드, 슬리피지 및 시장 조건에 따라 결과가 달라질 수 있으므로 실제 사용 전 항상 브로커 데이터로 백테스트를 수행하십시오.
전략 설명
EA는 위험 관리 및 재진입 로직이 강화된 고전적인 삼중 이동 평균 크로스오버 전략을 따릅니다. 이동 평균 정렬과 가격의 상대적 위치에 따라 상승 또는 하락 추세를 식별합니다. 신뢰성을 보장하기 위해 진입은 종결된 캔들에서만 트리거됩니다.

진입 규칙

이전 종결 캔들이 모든 조건을 충족하면 새로운 캔들 시작 시 거래가 시작됩니다:

매수 신호:
상승 추세: 종가 > 느린 이동 평균 (200 기간).
정렬: 빠른 이동 평균 (20) > 중간 이동 평균 (50) > 느린 이동 평균 (200).
트리거: 종가 > 빠른 이동 평균, 종가 > 중간 이동 평균, 종가 > 느린 이동 평균 (가격이 세 가지 모두 위에 위치).

매도 신호:
하락 추세: 종가 < 느린 이동 평균 (200 기간).
정렬: 빠른 이동 평균 (20) < 중간 이동 평균 (50) < 느린 이동 평균 (200).
트리거: 종가 < 빠른 이동 평균, 종가 < 중간 이동 평균, 종가 < 느린 이동 평균 (가격이 세 가지 모두 아래에 위치).

신호당 하나의 거래만 시작됩니다(추가 매수/매도 없음). 같은 방향으로 이미 활성 거래가 있는 경우 EA는 신규 진입을 건너뜁니다.

청산 규칙

일반 청산: 빠른 이동 평균 (20)이 중간 이동 평균 (50)을 교차할 때 다음 캔들 시작 시 거래가 종료됩니다:
매수 포지션의 경우: 빠른 이동 평균이 중간 이동 평균을 아래로 교차(약세 교차).
매도 포지션의 경우: 빠른 이동 평균이 중간 이동 평균을 위로 교차(강세 교차).

손절매: ATR 기반 동적 손절매(기본값: 20 기간, 3배 승수). 진입 가격에 설정됩니다.
익절 없음: 추세에서 이익을 극대화하기 위해 이동 평균 교차에 의한 청산에 의존합니다.

손절매 후 재진입

거래가 손절매에 도달하면 같은 방향으로의 재진입은 보호됩니다:

EA는 이전 종결 캔들이 원래 신호 캔들 이후의 모든 캔들 대비 새로운 더 높은 고점(매수의 경우) 또는 새로운 더 낮은 저점(매도의 경우)을 형성할 것을 요구합니다.
이는 다시 위험을 감수하기 전에 트렌드 재개를 확인하기 위함입니다.
이 보호는 반대 신호 발생 또는 일반적인 이동 평균 교차 청산 시 재설정됩니다.

자금 관리

포지션 크기 조정: 거래당 고정 비율(기본값 1%)을 위험하기 위해 계좌 잔고(평가 금액 아님)를 기준으로 계산됩니다.
계산식: 랏 크기 = (잔고 * 위험%) / (손절매 거리(포인트) * 포인트 가치).
브로커의 최소/최대/단계 랏 크기에 맞게 조정됩니다.

복리 효과 없음: 계산에는 잔고만 사용되며 미실현 손익은 무시됩니다.
손절매: 변동성에 적응하기 위해 ATR 기반으로 설정됩니다.
추천 제품
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Experts
뉴 레이트 EA – 정밀 돌파 자동화 뉴 레이트 EA는 일일 돌파 기회를 규율 있는 정밀도로 포착하도록 설계된 완전 자동화 전문가 자문 프로그램입니다. 하루에 단 한 번만 거래하며, 정의된 일중 범위를 고정하고 정확한 돌파 지점에서 실행합니다. 재진입 없음, 과도한 거래 없음, 감정 개입 없음. 검증된 개장 범위 돌파(ORB) 개념을 기반으로 구축된 뉴 레이트는 깔끔한 실행, 엄격한 리스크 관리, 다양한 설정 옵션을 결합하여 모든 MT5 심볼에 적합하며, 특히 XAUUSD 및 기타 고변동성 자산에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 주요 기능 하루 한 번 거래 – 집중된 규율 New Rate EA는 당일 돌파 수준을 식별하고 단일 거래를 실행합니다. 이 “한 번으로 끝내는” 논리는 잡음을 줄이고 자본을 보존하며 일일 성과에 일관성을 부여합니다. 스마트 범위 탐지 EA는 선택한 세션과 시간대의 첫 N 개의 캔들을 활용해 초기 시장 범위를 자동 정의한 후, 정확히 돌파 수준(고점/저점)에 매수
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
BerlinBull Dax Scalper
Thamaraiselvan Thangavel
Experts
This EA only works with german index/dax. Use this EA in good brokers which have very tight spread. How the Expert Advisor Works: Initial Settings: First Input Field: Enter your initial balance. The default balance is $100. Second Input Field: Enter your initial lot size for a $100 balance. If your balance is larger (e.g., $500), multiply the initial lot size by the same factor (e.g., by 5 for $500), as $500 is 5 times the default balance. Lot Size Adjustment: Third Input Field: Define the b
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experts
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (5)
Experts
Gold Quant AI Precision Gold Trading with Institutional Logic & AI Filtering Gold Quant AI is a selective automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5 , designed for precision, capital preservation, and long-term consistency — not frequent trading. Trades are executed only when high-quality institutional conditions align , avoiding overtrading and limiting exposure during unfavorable market environments. The system applies institutional-style analysis of mark
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Experts
Only gold and bitcoin can be profitable. Trade time is 30 minutes and trend time is 1 hour. You should check the efficiency of this robot at the end of three months. Strong trends make very good profits. There are many inputs for your personalization, but the best settings are defined by default. This indicator will have many updates and special settings will be added to it. You can contact us via Instagram, Telegram, WhatsApp, email or here. We are ready to answer you.
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
VR 블랙박스 트레이딩 로봇은 인기 있고 오랜 테스트를 거친 추세 추종 전략을 기반으로 합니다. 수년에 걸쳐 정기적인 업데이트와 새로운 아이디어 도입을 통해 라이브 거래 계좌가 개선되었습니다. 덕분에 VR 블랙박스는 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 깊은 인상을 남길 수 있는 강력하고 독특한 트레이딩 로봇이 되었습니다. 로봇에 대해 알아보고 그 효과를 평가하려면 데모 계정에 로봇을 설치하고 며칠 또는 몇 주 동안 결과를 관찰하는 것으로 충분합니다. 세트 파일, 제품의 데모 버전, 지침 및 보너스를 사용할 수 있습니다. [블로그] 버전: [MetaTrader 4] 무엇을 얻을 것인가 개발자로부터 파일 설정 무료 프로그램 및 지침 업데이트; 무료 기술 지원; 20개의 제품 활성화; 작동 모드 및 전략 무작위 위치 열기 모드(머리와 꼬리) 대체 위치 열기 모드 매수 또는 매도 포지션을 동시에 개설하는 모드 거래 모드만 구매 판매 전용 거래 모드 손실을 입은 거래자의 거래를 철회하는 모드
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experts
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experts
# Turtles 3xATR EA: MetaTrader 5용 추세 추종 전문가 어드바이저 ## 개요   Turtles 3xATR EA는 고전적인 Turtle Trading 시스템에서 영감을 받은 자동 거래 로봇입니다. 추세 시장에서의 브레이크아웃을 포착하는 데 중점을 두며, 변동성 기반 스톱을 사용하여 리스크를 관리합니다. EA는 심볼당 한 번에 하나의 포지션만 거래하며, 브레이크아웃 신호로 진입하고 트레일링 스톱을 사용하여 이익을 고정합니다. 규율 있는 리스크 관리를 강조하며, 거래당 계좌의 설정 가능한 비율을 초과하는 리스크를 절대 부담하지 않습니다. 전문가에는 견고한 포지션 크기 축소 기능이 구현되어 있으며, 기본적으로 계좌 잔고가 10% 이상 감소하면 활성화됩니다. 계좌 잔고 손실이 회복되면 포지션 크기는 자동으로 초기 값(기본적으로 계좌 잔고의 1% 리스크/거래)으로 복원됩니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 상품 거래에 사용할 수 있습니다. ## 주요 입력 매개변수
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Indicement에 오신 것을 환영합니다! PROP FIRM 준비 완료! ->   여기에서 세트 파일을 다운로드하세요 프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT는     제가 15년 동안 축적한 경험을 바탕으로 지수 시장에 전문적 거래 알고리즘을 개발했습니다. EA는 매우 잘 고안된 알고리즘을 사용하여 최상의 진입 가격을 찾고, 거래 위험을 분산하기 위해 내부적으로 여러 가지 전략을 실행합니다. 모든 거래에는 손절매와 이익실현이 있지만, 거래의 위험을 최소화하고 잠재력을 극대화하기 위해 추적 손절매와 추적 이익실
King of Trades
Renato Takahashi
Experts
Let the KING trades!!! KING of TRADES  is a trading system that can be optimized according to: - Trend indicator:  Ichimoku Kinko Hyo (either in different timeframe) - Trigger system:  Fractals - Filter - trade in:  Stochastic Oscillator (values and upper and lower limits) - Stops definition:  ATR (period and long and short takeprofit and stoploss) - General:  magic number, autolot (% balance), symbol digits, max spread and max number of openned orders Default configuration on EURUSD, H1.
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
볼린저 밴드 전략 EA MT5 는 볼린저 밴드의 반전 조건을 기반으로 거래 기회를 포착하도록 설계된 자동화된 거래 도구입니다. 하단 밴드 근처에서 강세 반전(이전 캔들이 하단 밴드 아래에서 마감되고 현재 캔들이 하단 밴드 위에서 마감되며, 빨간 캔들에서 초록 캔들로 전환될 때)을 감지하면 매수 거래를, 상단 밴드 근처에서 약세 반전(반대 시나리오)을 감지하면 매도 거래를 실행합니다. 광범위하게 백테스트된 이 EA는 정확한 진입 방법, 유연한 청산 규칙, 고급 리스크 관리를 제공하며, 최소한의 시스템 리소스를 소모하여 효율적인 거래 실행을 보장합니다. 이 시스템은 세션 제어를 위한 요일/시간 필터를 포함하며, 성능 검증을 위한 히스토리 데이터 테스트를 지원합니다. 실시간 대시보드는 오픈된 거래, 계좌 자산, 시스템 메트릭을 표시하며, 직관적인 입력 메뉴는 구성을 간단하게 만듭니다. 모든 설정에 대한 자세한 문서가 제공됩니다. 자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 일반 설정/입력 가이드
BB King
Khima Gorania
Experts
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experts
EA351 – Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 is an automated trading system designed for high-frequency scanning and multi-position entries on M5 timeframe , optimized for 0.01 lot trading. The EA continuously scans the market; when all conditions are met, it can open multiple positions (pyramiding) to maximize momentum moves. When profit grows, the EA manages the trade using trailing protection , and it can exit on reversal to protect gains. Key Features Timeframe: M5 (recommended) Default
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Volatility Pullback Expert Advisor – Adaptive Grid Trading Robot Overview: Volatility Pullback Expert Advisor  is an advanced market-neutral Expert Advisor that profits from volatility-based pullbacks. It combines an adaptive grid engine, smart recovery, partial hedging, and dynamic risk control to automate trading while minimizing drawdowns. Perfect for both beginner and experienced traders. Key Features: Adaptive Grid Engine: Optimizes entries within a defined price range. Smart Recovery &
Bull Bat
Ryuki Ohno
Experts
**본 EA(Expert Advisor)**는 단기 및 장기의 지수이동평균선(EMA20과 EMA200) 간의 이격 거리와 가격이 EMA200을 돌파하는 순간을 포착하여, 추세 방향으로 포지션을 진입하는 간단하면서도 안정적인 로직을 기반으로 작동합니다. 강한 추세가 형성된 시장을 정밀하게 노려, 추세를 따라 큰 수익 폭을 노리는 전략으로 설계되었습니다. 권장 설정: 통화쌍: USDJPY 시간 프레임: H1 (백테스트로 조정 가능) 추천 계좌 유형: ECN / 스프레드가 좁은 계좌 포함된 파일: MQL5 버전 (.mq5 파일) ️ 본 EA는 과거 가격 데이터를 기반으로 설계되었으며, 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 실거래에 앞서 반드시 데모 계좌에서 충분한 테스트를 진행해주시기 바랍니다. 문제 발생 시 또는 기술 지원이 필요한 경우 언제든지 문의해 주세요.
MMM Trader Pro ADX Bollinger MA
Andre Tavares
Experts
MMM ADX & Bollinger Bands & MA strategy: This EA's strategy combines two built-in indicators to enhance its signals and decide to open a new order at the right time. There is an ADX indicator and you may choose its signal's strength and Bollinger Bands indicator confirms the trends and MA to check if the prices are deviating from its pattern. By joining both indicators' data and the moving average, it is possible to calculate quality signals, avoiding sudden market movements against your tradin
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper -   자동으로 각 통화 쌍에 대한 매개변수를 자동으로 선택하는 고속 틱 스캘퍼. 거래 매개 변수를 자동으로 계산하는 고문을 꿈꾸십니까? 자동으로 최적화되고 조정됩니까? MetaTrader 4용 시스템 정식 버전:       MetaTrader 4용   TickSniper   스캘퍼 TickSniper - 전체 설명       + 데모 + PDF EA는 10년 가까운 EA 프로그래밍 경험을 바탕으로 개발되었습니다. EA 전략은 모든 기호와 함께 작동합니다. 기간은 중요하지 않습니다. 로봇은 현재 시세, 틱 도달 속도, 스프레드 크기 및 기타 계약 사양 매개변수를 기반으로 합니다. 시스템은 유리한 정지 손실 및 이익 실현 수준을 자동으로 정의할 뿐만 아니라 평균 위치의 거리, 후행 정지 거리 등을 정의합니다. EA는 추세에 대해 추가 개방 시스템을 적용합니다("평균"). 설정은 실제 계정에서 테스트할 수 있도록 최적화되었습니다. Expert Advisor
BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
Deventh Derry Pratama
Experts
BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Platform : MetaTrader 5 Timeframe : H1 Recommended Pair : EURUSD (Primary) Secondary Pairs (Less Preferable) : USDCAD, GBPUSD Strategy : Mean Reversion (Pullback Trading) Overview of the Strategy BB-RSI Mean Reversion EA trades cleverly on pullbacks by detecting short-term market fatigue using a combination of: Bollinger Bands (BB) to identify statistical price extremes RSI Oscillator to con
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping은 마틴게일을 사용하지 않는 완전 자동화된 거래 고문입니다. 야간 스캘핑 전략. RSI 표시기와 ATR 필터는 입력으로 사용됩니다. 고문은 헤징 계정 유형이 필요합니다. 실제 작업 및 기타 개발 모니터링은 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 일반 권장 사항 최소 예치금 $100, 최소 스프레드의 ECN 계정 사용, 기본 설정은 eurusd M5 gmt + 3입니다. 입력 매개변수 EA는 4자리 및 5자리 따옴표 모두에서 작동합니다. 입력 매개변수에서 5자에 대해 포인트로 값을 표시하면 자동으로 모든 것을 4자로 다시 계산합니다. NewCycle - 모드가 켜져 있으면 고문이 멈추지 않고 작동하고, 모드가 꺼져 있으면 일련의 거래가 완료된 후 고문이 새 주문을 열지 않습니다. 기간 표시기1 - 첫 번째 표시기의 기간. 상위 레벨 - 고문이 판매를 시작하는 첫 번째 지표의
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Experts
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experts
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Experts
This EA is based on a Bollinger Bands reversal strategy. It automatically detects price reversals at the upper or lower Bollinger Band and opens trades in the direction of the expected bounce. The system dynamically calculates optimal take-profit (TP) levels based on recent market volatility and structure, ensuring efficient profit capture without manual intervention. Live Results (6 months): +125.52% profit, 20.75% max drawdown Myfxbook proved please Copy and paste URL's: ( myfxbook.com/me
Moving 3
Kseniia Tretiakova
Experts
The trading bot trades according to the "Moving Averages Cross" strategy. The entry parameter is the crossing of the fast moving average (with a shorter period) and the slow moving average (with a longer period) from top to bottom. The stop loss is set at the previous peak when selling. The take profit is set based on the stop loss value. The trend is filtered using the third moving average.
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.1 (29)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
제작자의 제품 더 보기
Turtles indicator
Daniel-gheorghe Muresan
5 (2)
지표
이 올인원 트레이딩 인디케이터는 브레이크아웃 신호, 고점 및 저점 수준, 그리고 알림이 포함된 트레일링 스톱을 하나의 강력한 도구로 통합합니다. 차트에 너무 많은 인디케이터를 겹쳐 사용하느라 부담을 느껴본 적이 있다면, 이 인디케이터는 모든 것을 단순화하면서도 시장에서 날카로운 우위를 제공합니다. 세 가지 필수 요소를 깔끔하고 직관적인 디스플레이로 결합하여 진입 기회를 발견하고, 위험을 관리하며, 시장의 전체 흐름을 즉시 파악할 수 있도록 도와줍니다. 특히 브레이크아웃을 거래하는 트렌드 팔로워, 즉 고전적인 터틀 트레이딩 접근법과 유사한 방식으로 거래하는 트레이더에게 매우 유용합니다. 이러한 전통적인 트렌드 팔로잉 방식에서는 승률이 약 30~40% 정도이고 샤프 지수는 보통 수준일 수 있지만, 실제 수익은 드물게 발생하는 5~10%의 예외적인 거래에서 나옵니다. 모든 것은 일일 차트에서 펼쳐지며, 5분, 15분, 30분, 1시간, 4시간과 같은 단기 시간대의 혼란을 피합니다. 이를
FREE
ATR Orders Manager EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experts
주문 위험을 수동으로 계산하는 데 지쳤나요, 아니면 그래프 작업 흐름을 방해하는 어색한 인터페이스에 짜증이 나나요? ATR Orders Manager는 Average True Range(ATR)을 기반으로 한 동적 스톱 로스와 함께 스마트하고 위험 제어된 마켓 주문 또는 펜딩 주문(Buy Stop/Sell Stop)을 배치하기 위한 궁극의 MT5 전문가 어드바이저입니다. 스캘퍼와 스윙 트레이더 모두를 위해 설계된 이 EA는 무거운 작업을 자동화하여 시장 분석에 집중할 수 있게 하며, 직관적이고 드래그 가능한 GUI를 통해 모든 것을 당신의 통제 아래에 유지합니다. 주요 기능: - ATR 기반 스톱 로스: ATR(사용자 지정 기간 및 배율)을 사용하여 SL을 자동 계산하여 시장 변동성에 기반한 적응형 위험을 실현—더 이상 추측할 필요 없음! - 스마트 포지션 크기 계산: 위험 기반 로트 계산을 계좌 잔고와 원하는 위험 비율(기본 1%)에 연결. 모든 거래가 자금 관리 규칙에 맞도
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experts
# Turtles 3xATR EA: MetaTrader 5용 추세 추종 전문가 어드바이저 ## 개요   Turtles 3xATR EA는 고전적인 Turtle Trading 시스템에서 영감을 받은 자동 거래 로봇입니다. 추세 시장에서의 브레이크아웃을 포착하는 데 중점을 두며, 변동성 기반 스톱을 사용하여 리스크를 관리합니다. EA는 심볼당 한 번에 하나의 포지션만 거래하며, 브레이크아웃 신호로 진입하고 트레일링 스톱을 사용하여 이익을 고정합니다. 규율 있는 리스크 관리를 강조하며, 거래당 계좌의 설정 가능한 비율을 초과하는 리스크를 절대 부담하지 않습니다. 전문가에는 견고한 포지션 크기 축소 기능이 구현되어 있으며, 기본적으로 계좌 잔고가 10% 이상 감소하면 활성화됩니다. 계좌 잔고 손실이 회복되면 포지션 크기는 자동으로 초기 값(기본적으로 계좌 잔고의 1% 리스크/거래)으로 복원됩니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 상품 거래에 사용할 수 있습니다. ## 주요 입력 매개변수
Turtles EA
Daniel-gheorghe Muresan
Experts
터틀스 EA - 듀얼 시스템 브레이크아웃 트레이더 - 헤징 계좌 전용  개요: 이 전문가 어드바이저(EA)는 리처드 데니스(Richard Dennis)의 유명한 실험에서 영감을 받은 트렌드 추종 시스템인 고전적인 Turtle Trading 전략을 자동화합니다. 이 방법은 마이클 코벨(Michael Covel)의 책 "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires"("완전한 터틀트레이더: 23명의 초보 투자자가 하룻밤 만에 백만장자가 된 방법")에서 소개됩니다. 제리 파커(Jerry Parker)의 팟캐스트를 많이 들으며 터틀 트레이더들은 결코 피라미딩을 사용하지 않았다는 것을 알게 되었지만, 두 시스템(S1 20/10 - 단기 및 S2 55/20 - 장기)의 사용으로 인해 혼란이 생깁니다. 터틀 트레이더들은 거래를 건너뛰지 않았습니다. 거래가 성공할지 모르기 때문입니다. EA는 모든
Triple Moving Average Buy Sell Alerts
Daniel-gheorghe Muresan
지표
클래식 트리플 이동평균 전략으로 자신 있게 거래하세요 이 인디케이터는 검증된 3개의 이동평균 시스템을 활용해 고확률 트렌드 팔로우 기회를 자동으로 탐지합니다. 차트에 직접 명확한 시각적 신호를 표시하고, 데스크톱과 휴대폰으로 즉시 알림을 보내 거래를 절대 놓치지 않게 해줍니다. 인디케이터 설명: Triple Moving Average Buy Sell Alerts 핵심 기능 및 거래 로직 인디케이터는 3개의 이동평균을 사용해 트렌드를 필터링하고 진입점을 정확히 찾아냅니다. 로직은 엄격하고 명확합니다:     BUY 신호(녹색 다이아몬드): 닫힌 캔들에서 아래 모든 조건이 동시에 충족될 때 발생합니다:         상승 트렌드: 가격이 느린 200기간 MA 위에 위치.         정렬: 20 MA가 50 MA 위에, 50 MA가 200 MA 위에 위치.         트리거: 캔들이 세 이동평균 모두 위에서 종가.     SELL 신호(빨간 다이아몬드): 닫힌
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변