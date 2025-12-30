Triple Moving Average EA Strategy

Panoramica



Il Triple Moving Average EA è un Expert Advisor di tipo trend-following progettato per MetaTrader 5. Utilizza tre medie mobili (periodi predefiniti: 20, 50, 200) per identificare la direzione del trend, l'allineamento delle medie e i trigger di ingresso. Le operazioni vengono aperte solo quando rigorose condizioni sono soddisfatte su candele chiuse, garantendo assenza di repaint o bias retrospettivo. L'EA incorpora uno stop loss basato su ATR per il controllo dinamico del rischio e un dimensionamento della posizione basato sul saldo, per rischiare una percentuale definita dall'utente per trade (predefinita 1%).

Caratteristiche principali:



Compatibilità solo con Hedging: Funziona esclusivamente su conti di copertura (hedging) per evitare problemi con i conti di compensazione (netting).

Protezione dal rientro dopo SL: Dopo uno stop loss, per rientrare nella stessa direzione è necessario che il prezzo formi un nuovo estremo (massimo più alto per gli acquisti, minimo più basso per le vendite) rispetto a tutte le candele successive al segnale originale.

Medie mobili personalizzabili: Ogni media mobile può essere SMA, EMA, SMMA o LWMA.

Nessun martingala o grid: Singola operazione per segnale, rischio fisso.

Numeri magici unici: Ogni operazione ha il proprio numero magico per un facile tracciamento.



Questo EA è adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti. Eseguire sempre backtest sui dati del proprio broker prima dell'uso reale, in quanto i risultati possono variare a causa di spread, slippage e condizioni di mercato.

Descrizione della Strategia

L'EA segue una classica strategia di incrocio a tre medie mobili, con miglioramenti nella gestione del rischio e nella logica di rientro. Identifica trend rialzisti o ribassisti in base all'allineamento delle medie e alla posizione del prezzo rispetto ad esse. Gli ingressi sono attivati solo su candele chiuse per garantire affidabilità.



Regole di Ingresso



Le operazioni vengono aperte all'inizio di una nuova candela se la candela chiusa precedente soddisfa tutte le condizioni:



Segnale di Acquisto:

Trend Rialzista: Chiusura > Media Lenta (periodo 200).

Allineamento: Media Veloce (20) > Media Media (50) > Media Lenta (200).

Trigger: Chiusura > Media Veloce, Chiusura > Media Media, Chiusura > Media Lenta (prezzo al di sopra di tutte e tre).



Segnale di Vendita:

Trend Ribassista: Chiusura < Media Lenta (periodo 200).

Allineamento: Media Veloce (20) < Media Media (50) < Media Lenta (200).

Trigger: Chiusura < Media Veloce, Chiusura < Media Media, Chiusura < Media Lenta (prezzo al di sotto di tutte e tre).



Viene aperta una sola operazione per segnale (nessun piramidamento). L'EA salta l'apertura se è già attiva un'operazione nella stessa direzione.



Regole di Uscita



Uscita Normale: L'operazione viene chiusa all'apertura della candela successiva quando la Media Veloce (20) incrocia la Media Media (50):

Per un ACQUISTO: La Media Veloce incrocia al di sotto della Media Media (incrocio ribassista).

Per una VENDITA: La Media Veloce incrocia al di sopra della Media Media (incrocio rialzista).



Stop Loss: SL dinamico basato su ATR (predefinito periodo 20, moltiplicatore x3). Posizionato al livello di ingresso.

Nessun Take Profit: L'uscita si basa sull'incrocio delle medie, per far correre i profitti durante i trend.



Rientro dopo Stop Loss



Se un'operazione raggiunge lo SL, il rientro nella stessa direzione è protetto:



L'EA richiede che la candela chiusa precedente formi un nuovo massimo più alto (per ACQUISTI) o un nuovo minimo più basso (per VENDITE) rispetto a tutte le candele successive alla candela del segnale originale.

Ciò conferma la ripresa del trend prima di rischiare nuovamente.

La protezione viene resettata in caso di segnali opposti o di normali uscite per incrocio delle medie.



Gestione del Capitale



Dimensionamento della Posizione: Calcolato in base al saldo del conto (non all'equity) per rischiare una percentuale fissa per trade (predefinita 1%).

Formula: Dimensione del lotto = (Saldo * %Rischio) / (Distanza dello SL in punti * Valore del Punto).

Adattata ai lotti minimi/massimi/incremento del broker.



Nessuna capitalizzazione: Utilizza solo il saldo per i calcoli, ignorando il P/L aperto.

Stop Loss: Basato su ATR per adattarsi alla volatilità.