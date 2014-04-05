Force Index with 2 Moving Averages MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Índice FORCE e 2 Médias Móveis" para MT5. Sem repintura.





- Este indicador é excelente para negociação de momentum na direção da tendência.

- O indicador "Índice FORCE e 2 Médias Móveis" permite visualizar as Médias Móveis Rápidas e Lentas do Índice de Força.

- O Índice de Força é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume em um único valor.

- O próprio Índice de Força é um oscilador poderoso que mede a quantidade de energia usada para mover o preço.

- O indicador oferece oportunidades de ver a mudança de tendência muito cedo.

- É muito fácil configurar este indicador por meio de parâmetros, podendo ser usado em qualquer período de tempo.

- Você pode ver as condições de entrada de Compra e Venda nas imagens.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.