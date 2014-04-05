Force Index with 2 Moving Averages MT5 r

Indicateur Crypto_Forex « Indice FORCE et 2 moyennes mobiles » pour MT5. Aucun changement de style.





- Cet indicateur est idéal pour le trading dynamique en direction de la tendance.

- L'indicateur « Indice FORCE et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes de l'indice Force.

- L'indice Force est l'un des meilleurs indicateurs combinant les données de prix et de volume en une seule valeur.

- L'indice Force est un oscillateur puissant qui mesure la puissance utilisée pour faire varier le prix.

- L'indicateur permet de visualiser les changements de tendance très tôt.

- Il est très facile à configurer grâce à ses paramètres et peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps.

- Les conditions d'entrée à l'achat et à la vente sont visibles sur les images.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.