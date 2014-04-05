Force Index with 2 Moving Averages MT5 r

Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы и 2 скользящие средние" для MT5. Не перерисовывается.





- Этот индикатор отлично подходит для импульсной торговли в направлении тренда.

- Индикатор "Индекс силы и 2 скользящие средние" позволяет отображать быстрые и медленные скользящие средние индекса силы.

- Индекс силы — один из лучших индикаторов, объединяющих данные о цене и объёме в единое значение.

- Индекс силы сам по себе является мощным осциллятором, измеряющим силу, движущую цену.

- Индикатор позволяет увидеть смену тренда на очень ранней стадии.

- Этот индикатор очень легко настроить с помощью параметров, его можно использовать на любом таймфрейме.

- Условия входа на покупку и продажу показаны на изображениях.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.