Force Index with 2 Moving Averages MT5 r
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 5.19
- Etkinleştirmeler: 10
MT5 için Crypto_Forex Göstergesi "FORCE endeksi ve 2 Hareketli Ortalama". Yeniden boyama gerektirmez.
- Bu gösterge, trend yönünde momentum ticareti için mükemmeldir.
- "FORCE endeksi ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, Force endeksinin Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar.
- Force endeksi, fiyat ve hacim verilerini tek bir değerde birleştiren en iyi göstergelerden biridir.
- Force endeksi, fiyatı hareket ettirmek için kullanılan güç miktarını ölçen güçlü bir osilatördür.
- Gösterge, trend değişimini çok erken görme fırsatı sunar.
- Bu göstergeyi parametreler aracılığıyla ayarlamak çok kolaydır, herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Resimlerde Alış ve Satış giriş koşullarını görebilirsiniz.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.