Crypto_Forex MT5用インジケーター「FORCEインデックスと2本の移動平均線」。リペイント機能はありません。





- このインジケーターは、トレンド方向へのモメンタムトレードに最適です。

- 「FORCEインデックスと2本の移動平均線」インジケーターは、Forceインデックスの高速移動平均線と低速移動平均線を表示できます。

- Forceインデックスは、価格と出来高データを単一の値に統合するトップインジケーターの一つです。

- Forceインデックス自体は強力なオシレーターであり、価格を動かす力の大きさを測定します。

- このインジケーターは、トレンドの転換を早期に把握する機会を提供します。

- このインジケーターはパラメータ設定が非常に簡単で、どの時間足でも使用できます。

- 売買エントリー条件は画像で確認できます。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。