Force Index with 2 Moving Averages MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 5.19
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Índice FORCE y 2 Medias Móviles" para MT5. Sin necesidad de repintado.
- Este indicador es excelente para operar con momentum en la dirección de la tendencia.
- El indicador "Índice FORCE y 2 Medias Móviles" permite ver las medias móviles rápidas y lentas del índice Force.
- El índice Force es uno de los mejores indicadores que combina datos de precio y volumen en un solo valor.
- El índice Force es un potente oscilador que mide la cantidad de fuerza utilizada para mover el precio.
- El indicador permite ver el cambio de tendencia con mucha antelación.
- Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal.
- Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.