MR-GOLD TRADER alcançou um impressionante lucro de 1503% em comparação ao depósito inicial durante o backtest, tornando-se um Consultor Especializado (EA) altamente lucrativo para negociar XAUUSD (Ouro) no período H4. Começando com um saldo inicial de 10.000 dólares, o EA gerou um lucro líquido de 150.305,26 dólares durante o período de teste de 8 de abril de 2019 a 25 de outubro de 2024.

Este EA é projetado para traders iniciantes e experientes, oferecendo um equilíbrio entre rentabilidade, gestão de riscos e confiabilidade.

Características Principais:

Instrumento Alvo : XAUUSD (Ouro)

: XAUUSD (Ouro) Período de Tempo : H4 (gráfico de 4 horas)

: H4 (gráfico de 4 horas) Depósito Inicial : 10.000 dólares

: 10.000 dólares Alavancagem : 1:100

: 1:100 Modelagem : Cada tick

: Cada tick Período de Teste : de 8 de abril de 2019 a 25 de outubro de 2024

: de 8 de abril de 2019 a 25 de outubro de 2024 Estrategia de Negociação: Combina indicadores técnicos, ação de preços e técnicas de seguimento de tendências. O EA foi projetado para aproveitar a volatilidade do ouro com entradas e saídas de mercado oportunas.





Resultados Qualidade do Histórico: 98% Barras: 8558 Ticks: 188407056 Símbolos: 1 Lucro Líquido Total: 150,305.26 Redução Absoluta do Saldo: 947.01 Redução Absoluta do Patrimônio: 2,291.08 Lucro Bruto: 299,980.25 Redução Máxima do Saldo: 22,594.62 (13.82%) Redução Máxima do Patrimônio: 54,931.11 (28.08%) Perda Bruta: -149,674.99 Redução Relativa do Saldo: 35.10% (11,852.42) Redução Relativa do Patrimônio: 54.64% (24,329.89) Fator de Lucro: 2.00 Pagamento Esperado: 118.54 Nível de Margem: 38251.17% Fator de Recuperação: 2.74 Índice de Sharpe: 1.39 Pontuação Z: -29.37 (99.74%) AHPR: 1.0022 (0.22%) Correlação LR: 0.87 Resultado OnTester: 0 GHPR: 1.0022 (0.22%) Erro Padrão LR: 28,541.34 Total de Operações: 1268 Operações Curtas (ganhas %): 6 (16.67%) Operações Longas (ganhas %): 1262 (40.89%) Total de Negociações: 2536 Negociações com Lucro (% do total): 517 (40.77%) Negociações com Perda (% do total): 751 (59.23%) Maior Negociação com Lucro: 2,133.33 Maior Negociação com Perda: -364.02 Negociação Média com Lucro: 580.23 Negociação Média com Perda: -199.30 Vitórias Consecutivas Máximas ($): 40 (68,461.45) Perdas Consecutivas Máximas ($): 42 (-9,740.75) Lucro Máximo Consecutivo (contagem): 68,461.45 (40) Perda Máxima Consecutiva (contagem): -9,740.75 (42) Vitórias Consecutivas Médias: 10 Perdas Consecutivas Médias: 14 Correlação (Lucros, MFE): 0.99 Correlação (Lucros, MAE): 0.56 Correlação (MFE, MAE): 0.5812 Tempo Mínimo de Retenção de Posição: 0:08:02 Tempo Máximo de Retenção de Posição: 793:25:05 Tempo Médio de Retenção de Posição: 118:25:36







Resumo dos Resultados do Backtest:

Lucro Líquido Total : 150,305.26 dólares

: 150,305.26 dólares Fator de Lucro : 2.00

: 2.00 Índice de Sharpe : 1.39

: 1.39 Fator de Recuperação : 2.74

: 2.74 Total de Operações : 1,268

: 1,268 Operações com Lucro : 517 (40.77%)

: 517 (40.77%) Negociação Média com Lucro : 580.23 dólares

: 580.23 dólares Redução Máxima do Saldo : 13.82%

: 13.82% Redução Máxima do Patrimônio: 28.08%

Recursos Adicionais:

Múltiplos Resultados de Backtests : Para uma análise detalhada do desempenho em diferentes condições e configurações de mercado, consulte os resultados completos do backtest aqui .

: Para uma análise detalhada do desempenho em diferentes condições e configurações de mercado, consulte os resultados completos do backtest . Arquivos de Configuração : Acesse vários arquivos de configuração otimizados para diferentes preferências de negociação e níveis de risco aqui .

: Acesse vários arquivos de configuração otimizados para diferentes preferências de negociação e níveis de risco . Relatório de Teste em HTML : Revise o relatório de teste atual com todos os detalhes sobre desempenho, redução e estatísticas de operações aqui .

: Revise o relatório de teste atual com todos os detalhes sobre desempenho, redução e estatísticas de operações . Outros Relatórios de Testes HTML: clique aqui

Vantagens:

Desempenho Confiável : Demonstra rentabilidade consistente em uma ampla gama de condições de mercado, tornando-se uma adição sólida à sua estratégia de negociação.

: Demonstra rentabilidade consistente em uma ampla gama de condições de mercado, tornando-se uma adição sólida à sua estratégia de negociação. Gestão de Riscos Integrada : Minimiza o risco e gerencia o patrimônio da conta de forma eficaz enquanto capitaliza as oportunidades lucrativas no mercado de ouro.

: Minimiza o risco e gerencia o patrimônio da conta de forma eficaz enquanto capitaliza as oportunidades lucrativas no mercado de ouro. Personalizável: O EA vem com vários arquivos de configuração otimizados, permitindo ajustar parâmetros como tamanho do lote, risco por operação e mais, de acordo com seu estilo de negociação e tamanho da conta.

Ideal Para:

Traders que buscam diversificar seu portfólio com uma estratégia de negociação automatizada focada no ouro.

Aqueles que buscam uma abordagem de negociação de médio prazo no período de tempo H4.

Traders confortáveis com a gestão de riscos moderados e reduções em troca de um alto potencial de lucro.

Comece a negociar ouro de maneira lucrativa com MR-GOLD TRADER e aproveite sua confiabilidade e flexibilidade comprovada para MetaTrader 5!





Novo resultado de teste: MR-GOLD TRADER demonstrou um impressionante crescimento de um depósito inicial de 10,000 dólares para um saldo final de 341,000 dólares durante o período de 8 de abril de 2019 a 28 de outubro de 2024, alcançando um lucro notável de 3,300%. Com um fator de lucro de 2.42, este teste adicional reforça o desempenho consistente e a lucratividade do EA em períodos de tempo prolongados.

Novos Resultados de Teste (HTML)

Baixar Novo Arquivo de Configuração



