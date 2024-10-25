MR Gold Trader

  • Experts
  • Mujeeb J
  • Versão: 2.0
  • Atualizado: 24 dezembro 2025
  • Ativações: 20

MR-GOLD TRADER alcançou um impressionante lucro de 1503% em comparação ao depósito inicial durante o backtest, tornando-se um Consultor Especializado (EA) altamente lucrativo para negociar XAUUSD (Ouro) no período H4. Começando com um saldo inicial de 10.000 dólares, o EA gerou um lucro líquido de 150.305,26 dólares durante o período de teste de 8 de abril de 2019 a 25 de outubro de 2024.

Este EA é projetado para traders iniciantes e experientes, oferecendo um equilíbrio entre rentabilidade, gestão de riscos e confiabilidade.

Características Principais:

  • Instrumento Alvo: XAUUSD (Ouro)
  • Período de Tempo: H4 (gráfico de 4 horas)
  • Depósito Inicial: 10.000 dólares
  • Alavancagem: 1:100
  • Modelagem: Cada tick
  • Período de Teste: de 8 de abril de 2019 a 25 de outubro de 2024
  • Estrategia de Negociação: Combina indicadores técnicos, ação de preços e técnicas de seguimento de tendências. O EA foi projetado para aproveitar a volatilidade do ouro com entradas e saídas de mercado oportunas.


Resultados
Qualidade do Histórico: 98%
Barras: 8558 Ticks: 188407056 Símbolos: 1
Lucro Líquido Total: 150,305.26 Redução Absoluta do Saldo: 947.01 Redução Absoluta do Patrimônio: 2,291.08
Lucro Bruto: 299,980.25 Redução Máxima do Saldo: 22,594.62 (13.82%) Redução Máxima do Patrimônio: 54,931.11 (28.08%)
Perda Bruta: -149,674.99 Redução Relativa do Saldo: 35.10% (11,852.42) Redução Relativa do Patrimônio: 54.64% (24,329.89)
Fator de Lucro: 2.00 Pagamento Esperado: 118.54 Nível de Margem: 38251.17%
Fator de Recuperação: 2.74 Índice de Sharpe: 1.39 Pontuação Z: -29.37 (99.74%)
AHPR: 1.0022 (0.22%) Correlação LR: 0.87 Resultado OnTester: 0
GHPR: 1.0022 (0.22%) Erro Padrão LR: 28,541.34
Total de Operações: 1268 Operações Curtas (ganhas %): 6 (16.67%) Operações Longas (ganhas %): 1262 (40.89%)
Total de Negociações: 2536 Negociações com Lucro (% do total): 517 (40.77%) Negociações com Perda (% do total): 751 (59.23%)
Maior Negociação com Lucro: 2,133.33 Maior Negociação com Perda: -364.02
Negociação Média com Lucro: 580.23 Negociação Média com Perda: -199.30
Vitórias Consecutivas Máximas ($): 40 (68,461.45) Perdas Consecutivas Máximas ($): 42 (-9,740.75)
Lucro Máximo Consecutivo (contagem): 68,461.45 (40) Perda Máxima Consecutiva (contagem): -9,740.75 (42)
Vitórias Consecutivas Médias: 10 Perdas Consecutivas Médias: 14
Correlação (Lucros, MFE): 0.99 Correlação (Lucros, MAE): 0.56 Correlação (MFE, MAE): 0.5812
Tempo Mínimo de Retenção de Posição: 0:08:02 Tempo Máximo de Retenção de Posição: 793:25:05 Tempo Médio de Retenção de Posição: 118:25:36


Resumo dos Resultados do Backtest:

  • Lucro Líquido Total: 150,305.26 dólares
  • Fator de Lucro: 2.00
  • Índice de Sharpe: 1.39
  • Fator de Recuperação: 2.74
  • Total de Operações: 1,268
  • Operações com Lucro: 517 (40.77%)
  • Negociação Média com Lucro: 580.23 dólares
  • Redução Máxima do Saldo: 13.82%
  • Redução Máxima do Patrimônio: 28.08%

Recursos Adicionais:

  • Múltiplos Resultados de Backtests: Para uma análise detalhada do desempenho em diferentes condições e configurações de mercado, consulte os resultados completos do backtest aqui.
  • Arquivos de Configuração: Acesse vários arquivos de configuração otimizados para diferentes preferências de negociação e níveis de risco aqui.
  • Relatório de Teste em HTML: Revise o relatório de teste atual com todos os detalhes sobre desempenho, redução e estatísticas de operações aqui.
  • Outros Relatórios de Testes HTML: clique aqui 

Vantagens:

  • Desempenho Confiável: Demonstra rentabilidade consistente em uma ampla gama de condições de mercado, tornando-se uma adição sólida à sua estratégia de negociação.
  • Gestão de Riscos Integrada: Minimiza o risco e gerencia o patrimônio da conta de forma eficaz enquanto capitaliza as oportunidades lucrativas no mercado de ouro.
  • Personalizável: O EA vem com vários arquivos de configuração otimizados, permitindo ajustar parâmetros como tamanho do lote, risco por operação e mais, de acordo com seu estilo de negociação e tamanho da conta.

Ideal Para:

  • Traders que buscam diversificar seu portfólio com uma estratégia de negociação automatizada focada no ouro.
  • Aqueles que buscam uma abordagem de negociação de médio prazo no período de tempo H4.
  • Traders confortáveis com a gestão de riscos moderados e reduções em troca de um alto potencial de lucro.

Comece a negociar ouro de maneira lucrativa com MR-GOLD TRADER e aproveite sua confiabilidade e flexibilidade comprovada para MetaTrader 5!


Novo resultado de teste: MR-GOLD TRADER demonstrou um impressionante crescimento de um depósito inicial de 10,000 dólares para um saldo final de 341,000 dólares durante o período de 8 de abril de 2019 a 28 de outubro de 2024, alcançando um lucro notável de 3,300%. Com um fator de lucro de 2.42, este teste adicional reforça o desempenho consistente e a lucratividade do EA em períodos de tempo prolongados.

Novos Resultados de Teste (HTML)
Baixar Novo Arquivo de Configuração


Filtro:
anderson310577
14
anderson310577 2025.07.24 21:10 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mujeeb J
3807
Resposta do desenvolvedor Mujeeb J 2025.09.21 10:04
Hi @anderson310577, We’re glad to hear you’ve had good results with MR GOLD TRADER. Your observation about trade closing is very valuable to us, and we’re already working on improvements for the next version, which will include more configuration options and optimizations 🚀. If you’d like, we’ll be happy to share the next version with you as soon as it’s published. Thank you again for trusting our work! 🙌
Benjamin Afedzie
3434
Benjamin Afedzie 2025.07.02 22:12 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mujeeb J
3807
Resposta do desenvolvedor Mujeeb J 2025.09.21 10:00
Thank you @Benjamin Afedzie
Aleks_77
14
Aleks_77 2025.05.22 14:12 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mujeeb J
3807
Resposta do desenvolvedor Mujeeb J 2025.09.21 10:00
Hi @Aleks_77, Thank you for taking the time to share your feedback 🙏. We truly appreciate it, as it helps us improve MR GOLD TRADER PRO. We understand your experience and want you to know that we are already working on a new and improved version with significant enhancements and bug fixes. 🚀 Once it is published, we will update you right away. Your support means a lot to us, and we’re committed to delivering a more stable and profitable EA. Thank you again for testing and helping us grow together.
Mustafa Bilgic
132
Mustafa Bilgic 2025.05.11 15:23 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mujeeb J
3807
Resposta do desenvolvedor Mujeeb J 2025.09.21 09:55
Hi @Mustafa Bilgic, could you please check here https://mt5ea.mr-innovations.com/test_reports/
aangarita
59
aangarita 2025.04.27 12:20 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mujeeb J
3807
Resposta do desenvolvedor Mujeeb J 2025.09.21 09:43
Thank you @aangarita
Peter Dietrich
151
Peter Dietrich 2024.11.18 16:03 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Mujeeb J
3807
Resposta do desenvolvedor Mujeeb J 2024.11.19 11:20
Thank you Peter Dietrich. I have translated your review into English, and here it is: "My first review: I have tested many bots, and this one has delivered the BEST results of all the ones tested. Top! The test period was from 01.01.2024 to 18.11.2024. If the bot delivers the same results in live trading, there will be a bonus! Adjustments to the Moving Average settings, lot size, and automatic position closing were the key! Thank you, thank you, and thank you!" I'm glad to inform you that an improved version is currently being tested and will be released on January 1st, 2025. During testing, the bot grew an account from $10,000 to $900,000. This will be a paid version, but I would be happy to provide it to you for free as a token of appreciation for your review. Thank you again for your kind words!
Responder ao comentário