MR Gold Trader
MR-GOLD TRADER alcançou um impressionante lucro de 1503% em comparação ao depósito inicial durante o backtest, tornando-se um Consultor Especializado (EA) altamente lucrativo para negociar XAUUSD (Ouro) no período H4. Começando com um saldo inicial de 10.000 dólares, o EA gerou um lucro líquido de 150.305,26 dólares durante o período de teste de 8 de abril de 2019 a 25 de outubro de 2024.
Este EA é projetado para traders iniciantes e experientes, oferecendo um equilíbrio entre rentabilidade, gestão de riscos e confiabilidade.
Características Principais:
- Instrumento Alvo: XAUUSD (Ouro)
- Período de Tempo: H4 (gráfico de 4 horas)
- Depósito Inicial: 10.000 dólares
- Alavancagem: 1:100
- Modelagem: Cada tick
- Período de Teste: de 8 de abril de 2019 a 25 de outubro de 2024
- Estrategia de Negociação: Combina indicadores técnicos, ação de preços e técnicas de seguimento de tendências. O EA foi projetado para aproveitar a volatilidade do ouro com entradas e saídas de mercado oportunas.
Resultados
|Qualidade do Histórico:
|98%
|Barras:
|8558
|Ticks:
|188407056
|Símbolos:
|1
|Lucro Líquido Total:
|150,305.26
|Redução Absoluta do Saldo:
|947.01
|Redução Absoluta do Patrimônio:
|2,291.08
|Lucro Bruto:
|299,980.25
|Redução Máxima do Saldo:
|22,594.62 (13.82%)
|Redução Máxima do Patrimônio:
|54,931.11 (28.08%)
|Perda Bruta:
|-149,674.99
|Redução Relativa do Saldo:
|35.10% (11,852.42)
|Redução Relativa do Patrimônio:
|54.64% (24,329.89)
|Fator de Lucro:
|2.00
|Pagamento Esperado:
|118.54
|Nível de Margem:
|38251.17%
|Fator de Recuperação:
|2.74
|Índice de Sharpe:
|1.39
|Pontuação Z:
|-29.37 (99.74%)
|AHPR:
|1.0022 (0.22%)
|Correlação LR:
|0.87
|Resultado OnTester:
|0
|GHPR:
|1.0022 (0.22%)
|Erro Padrão LR:
|28,541.34
|Total de Operações:
|1268
|Operações Curtas (ganhas %):
|6 (16.67%)
|Operações Longas (ganhas %):
|1262 (40.89%)
|Total de Negociações:
|2536
|Negociações com Lucro (% do total):
|517 (40.77%)
|Negociações com Perda (% do total):
|751 (59.23%)
|Maior Negociação com Lucro:
|2,133.33
|Maior Negociação com Perda:
|-364.02
|Negociação Média com Lucro:
|580.23
|Negociação Média com Perda:
|-199.30
|Vitórias Consecutivas Máximas ($):
|40 (68,461.45)
|Perdas Consecutivas Máximas ($):
|42 (-9,740.75)
|Lucro Máximo Consecutivo (contagem):
|68,461.45 (40)
|Perda Máxima Consecutiva (contagem):
|-9,740.75 (42)
|Vitórias Consecutivas Médias:
|10
|Perdas Consecutivas Médias:
|14
|Correlação (Lucros, MFE):
|0.99
|Correlação (Lucros, MAE):
|0.56
|Correlação (MFE, MAE):
|0.5812
|Tempo Mínimo de Retenção de Posição:
|0:08:02
|Tempo Máximo de Retenção de Posição:
|793:25:05
|Tempo Médio de Retenção de Posição:
|118:25:36
Resumo dos Resultados do Backtest:
- Lucro Líquido Total: 150,305.26 dólares
- Fator de Lucro: 2.00
- Índice de Sharpe: 1.39
- Fator de Recuperação: 2.74
- Total de Operações: 1,268
- Operações com Lucro: 517 (40.77%)
- Negociação Média com Lucro: 580.23 dólares
- Redução Máxima do Saldo: 13.82%
- Redução Máxima do Patrimônio: 28.08%
Recursos Adicionais:
- Múltiplos Resultados de Backtests: Para uma análise detalhada do desempenho em diferentes condições e configurações de mercado, consulte os resultados completos do backtest aqui.
- Arquivos de Configuração: Acesse vários arquivos de configuração otimizados para diferentes preferências de negociação e níveis de risco aqui.
- Relatório de Teste em HTML: Revise o relatório de teste atual com todos os detalhes sobre desempenho, redução e estatísticas de operações aqui.
- Outros Relatórios de Testes HTML: clique aqui
Vantagens:
- Desempenho Confiável: Demonstra rentabilidade consistente em uma ampla gama de condições de mercado, tornando-se uma adição sólida à sua estratégia de negociação.
- Gestão de Riscos Integrada: Minimiza o risco e gerencia o patrimônio da conta de forma eficaz enquanto capitaliza as oportunidades lucrativas no mercado de ouro.
- Personalizável: O EA vem com vários arquivos de configuração otimizados, permitindo ajustar parâmetros como tamanho do lote, risco por operação e mais, de acordo com seu estilo de negociação e tamanho da conta.
Ideal Para:
- Traders que buscam diversificar seu portfólio com uma estratégia de negociação automatizada focada no ouro.
- Aqueles que buscam uma abordagem de negociação de médio prazo no período de tempo H4.
- Traders confortáveis com a gestão de riscos moderados e reduções em troca de um alto potencial de lucro.
Comece a negociar ouro de maneira lucrativa com MR-GOLD TRADER e aproveite sua confiabilidade e flexibilidade comprovada para MetaTrader 5!
Novo resultado de teste: MR-GOLD TRADER demonstrou um impressionante crescimento de um depósito inicial de 10,000 dólares para um saldo final de 341,000 dólares durante o período de 8 de abril de 2019 a 28 de outubro de 2024, alcançando um lucro notável de 3,300%. Com um fator de lucro de 2.42, este teste adicional reforça o desempenho consistente e a lucratividade do EA em períodos de tempo prolongados.
Novos Resultados de Teste (HTML)
Baixar Novo Arquivo de Configuração
