Dynamic Scalper System

5
O indicador "Dynamic Scalper System" foi desenvolvido para o método de scalping, operando dentro de ondas de tendência.
Testado nos principais pares de moedas e ouro, é possível a compatibilidade com outros instrumentos de negociação.
Fornece sinais para a abertura de posições de curto prazo ao longo da tendência, com suporte adicional para o movimento dos preços.

O princípio do indicador:
As setas grandes determinam a direção da tendência.
Um algoritmo para gerar sinais de scalping sob a forma de setas pequenas opera dentro de ondas de tendência.
As setas vermelhas indicam a direção de alta, as setas azuis indicam a direção de baixa.

As linhas sensíveis de movimento dos preços são desenhadas na direção da tendência e atuam em conjunto com os sinais das setas pequenas.
Os sinais funcionam da seguinte forma: quando as linhas aparecem em momentos apropriados, os sinais de entrada são formados, as posições abertas são mantidas enquanto existirem linhas e, quando concluídas, a saída da operação.
Os períodos de tempo recomendados para o funcionamento são M1 - H4.
As setas são formadas na vela atual; se a vela seguinte tiver aberto, a seta da anterior não será redesenhada.

Parâmetros de entrada

Trend Wave Period - O período da direção da tendência (setas grandes) altera o intervalo de tempo das ondas de tendência. O valor 1 representa a maior duração da direção; com o aumento do parâmetro, a duração diminui.

Scalper Arrows Period- O período de cálculo das setas de sinal (setas pequenas) altera a frequência de geração dos sinais de entrada. O valor 3 representa a geração mais frequente; com o aumento do parâmetro, a frequência das setas diminui e a precisão aumenta.

Os parâmetros podem ser alterados para diferentes períodos e instrumentos de negociação. Há alertas para todos os sinais.
Comentários 1
Ning lack
587
Ning lack 2025.11.22 00:56 
 

One of the good indicators I have used

