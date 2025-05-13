Transaction Speed MT5
- Indicadores
- Ivan Stefanov
- Versão: 2.81
- Atualizado: 23 dezembro 2025
- Ativações: 20
O indicador destaca as zonas onde há declaração de interesse no mercado e, em seguida, mostra a zona de acumulação de ordens. Ele funciona como um livro de ofertas em escala ampliada.
Este é o indicador para o dinheiro grande. Seu desempenho é excepcional. Qualquer interesse que existir no mercado, você verá com clareza.
(Esta é uma versão totalmente reescrita e automatizada — não é mais necessário fazer análise manual.)
A Velocidade de Transação é um indicador de conceito novo que mostra onde e quando grandes ordens estão se acumulando no mercado e quais os benefícios disso.
Ele detecta mudanças de tendência em estágio muito precoce.
No Forex, o volume é erroneamente chamado de "volume", quando na verdade trata-se da variação de preço por unidade de tempo. Portanto, o nome correto é velocidade de transação.
Tudo está relacionado à forma como pensamos, agimos e analisamos. A mudança de paradigma é de importância máxima.
Este indicador redefine completamente o conceito de volume no Forex, aplicando uma lógica precisa que o transforma em uma ferramenta única e exata.
Como usar:
Por padrão, o indicador está no modo automático, permitindo que ele funcione de forma independente em qualquer período de tempo.
Se desejar trocar para o modo manual, basta clicar no botão Auto / Manual Mode.
No modo manual, todos os cálculos começam a partir de 1º de janeiro de 2025. Você pode alterar essa data como quiser para visualizar resultados diferentes.
O período ideal de dados para análise é de quatro a seis meses — dessa forma você captura múltiplos ciclos do mercado e garante uma base sólida.
Quanto maior o período, menos zonas aparecerão.
A área onde o mercado mostra interesse declarado é destacada por um retângulo roxo.
Depois disso, você verá a Zona de Acumulação de Ordens.
-
Se o mercado romper acima dessa zona, a tendência será altista, e a zona ficará verde;
-
Se romper abaixo, a tendência será baixista, e a zona ficará vermelha.
Uma vela que se fecha totalmente fora da zona, sem tocar suas bordas, é considerada um rompimento verdadeiro.
Quando um candle se forma completamente fora da zona de acumulação, isso sinaliza um rompimento e indica a direção do mercado.
A tendência permanece válida até que ocorra um rompimento na direção oposta ou uma nova zona de interesse surja no mercado.
Você pode operar de zona a zona:
Exemplo 1:
Quando há rompimento da zona de acumulação, abra ordens na direção do movimento.
Exemplo 2:
No gráfico de 4 horas, ocorre um rompimento de alta e o mercado sobe. Algum tempo depois, surge uma zona no gráfico de 1 hora. Você pode fechar a posição e esperar que a zona de 1h indique o próximo passo.
Exemplo 3:
Se você estiver dentro de uma zona, pode vender na parte superior ou comprar na inferior até que ocorra um rompimento.
Essa é uma estratégia de lateralidade, mas com risco maior.
Nunca opere contra o indicador! Nunca!
Se uma zona for rompida dos dois lados, você receberá um alerta de alta volatilidade.
Essas são as pegadas do dinheiro.
E tudo isso não pode ser visto a olho nu, pois o Forex utiliza volume por tick, que é uma das maiores ilusões do mercado.
É para isso que serve este indicador de velocidade de transação, que transforma o volume por tick em atividade real do mercado.
É uma ferramenta muito séria, feita para necessidades de análise avançada.
Recomendações:
-
Par de moedas: Somente instrumentos com alto volume por tick — EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD etc.
-
Período de tempo: Todos
-
Depósito mínimo: Nenhum
-
Tipo de conta: Sem restrições
-
Corretoras: Sem restrições, mas corretoras maiores são recomendadas devido ao maior volume
Ciência pura.
I would like to compliment this work of art composed by IVAN, a very precise indicator and in combination with his other jewels created by him, trading has simply become simpler and more intuitive. A round of applause to IVAN.