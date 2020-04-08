SMC Venom Model BPR MT5
- Indicadores
- Ivan Butko
- Versão: 1.0
- Ativações: 20
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços:
- FVG (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço.
- BPR (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “ponte” - uma zona de rompimento e retorno ao nível, quando o preço se move com atividade de baixo volume, criando um gap entre as velas.
O indicador visualiza padrões sob a forma de retângulos e setas e também suporta definições de alerta flexíveis.
Principais características:
- Modos de visualização de padrões: escolha entre visualizar padrões BPR (alta e baixa) ou padrões FVG (alta e baixa).
- Possibilidade de ocultar todos os padrões para análise de gráficos.
- Filtrar por número de barras: distância mínima/máxima entre FVGs na estrutura BPR.
Visualização adicional de sinais:
- Setas com escolha de 9 tipos (padrão, fina, fractal, etc.) ou introdução manual de códigos Wingdings, cuja tabela pode ser opcionalmente apresentada no gráfico.
- Configurando a cor, o tamanho e o seu deslocamento dinâmico em relação ao preço ao dimensionar.
Filtro de tempo:
- Restringe o indicador a uma janela de tempo especificada (por exemplo, para negociação dentro de uma sessão).
Sistema de notificação flexível:
- Alertas
- Notificações push para um dispositivo móvel.
- Notificações por e-mail.
- Sinais sonoros (ficheiro personalizável, por exemplo, alert.wav).
- Personalização do texto da mensagem (por exemplo, "Sinal de subida" ou "Sinal de descida").
Otimização de gráficos e desempenho:
- Limitação da verificação de histórico (BarsToCheck) para reduzir a carga no processador.
- Limpeza automática de gráficos ao eliminar um indicador, que tem três modos: eliminar apenas os seus próprios objetos, limpar completamente ou sair.
Universalidade:
- O indicador é adequado para utilização em qualquer intervalo de tempo e com qualquer par de moedas.
Utilize o indicador SMC Venom Model BPR como complemento ao seu sistema de negociação
Versão para MT4
Experimente também os meus outros produtos no mercado https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
✅ Se gostou do indicador, avalie-o e deixe um comentário, isso é muito importante para mim!