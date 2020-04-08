SMC Venom Model BPR MT5

O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços:

  • FVG (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço.
  • BPR (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “ponte” - uma zona de rompimento e retorno ao nível, quando o preço se move com atividade de baixo volume, criando um gap entre as velas.

Estes padrões ajudam os traders a identificar os principais níveis de suporte/resistência, zonas de rutura e pontos de entrada, com base na análise dos volumes e da dinâmica de preços no gráfico, onde ocorre a interação entre os grandes participantes do mercado e os participantes comuns.

O indicador visualiza padrões sob a forma de retângulos e setas e também suporta definições de alerta flexíveis.

Principais características:

  • Modos de visualização de padrões: escolha entre visualizar padrões BPR (alta e baixa) ou padrões FVG (alta e baixa).
  • Possibilidade de ocultar todos os padrões para análise de gráficos.
  • Filtrar por número de barras: distância mínima/máxima entre FVGs na estrutura BPR.

Visualização adicional de sinais:

  • Setas com escolha de 9 tipos (padrão, fina, fractal, etc.) ou introdução manual de códigos Wingdings, cuja tabela pode ser opcionalmente apresentada no gráfico.
  • Configurando a cor, o tamanho e o seu deslocamento dinâmico em relação ao preço ao dimensionar.

Filtro de tempo:

  • Restringe o indicador a uma janela de tempo especificada (por exemplo, para negociação dentro de uma sessão).

Sistema de notificação flexível:

  • Alertas
  • Notificações push para um dispositivo móvel.
  • Notificações por e-mail.
  • Sinais sonoros (ficheiro personalizável, por exemplo, alert.wav).
  • Personalização do texto da mensagem (por exemplo, "Sinal de subida" ou "Sinal de descida").

Otimização de gráficos e desempenho:

  • Limitação da verificação de histórico (BarsToCheck) para reduzir a carga no processador.
  • Limpeza automática de gráficos ao eliminar um indicador, que tem três modos: eliminar apenas os seus próprios objetos, limpar completamente ou sair.

Universalidade:

  • O indicador é adequado para utilização em qualquer intervalo de tempo e com qualquer par de moedas.


Utilize o indicador SMC Venom Model BPR como complemento ao seu sistema de negociação

Versão para MT4

Experimente também os meus outros produtos no mercado https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller


✅ Se gostou do indicador, avalie-o e deixe um comentário, isso é muito importante para mim!

Grandes lucros na negociação!

