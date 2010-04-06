Nova Stem

PREÇO DE LANÇAMENTO LIMITADO: O preço atual 800 está com desconto! O preço final aumentará para 1028.

EA Avançado Controlado por Risco 


Nova Stem é um robusto Consultor Especializado projetado para gerentes de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele funciona totalmente automatizado em GBPJPY e usa M15 como o gráfico base. Basta carregar o EA em um único gráfico e deixar a lógica precisa cuidar de tudo.


Bônus incluído: envie uma mensagem para mim após a compra para reivindicar seu GRATUITO Consultor Especializado.

Para resultados de backtest válidos, conecte-se comigo para que eu possa compartilhar a orientação e arquivo de configuração.

Entre em contato e eu enviarei a você uma cópia de teste somente para demonstração.


“Equipado com controle rigoroso de drawdown e filtro de notícias — Nova Stem é construído para sobrevivência e crescimento.”


Características Principais

  • Baseado em: Ele identifica fases impulsivas de mercado usando padrões de aceleração de momentum e entra em negociações no final de pullbacks menores, maximizando a precisão de entrada com um filtro de volatilidade que eu projetei do zero. 
  • Apenas Um Gráfico Necessário: Anexe a GBPJPY e o EA cuida de toda a lógica internamente.
  • Lista de Símbolos: Melhor usá-lo com GBPJPY (entrada padrão) .
  • Modos de Gestão de Lote: Escolha entre lote fixo ou lote baseado em risco por SL usando o saldo da conta.
  • Parada de Drawdown Estratégica: Fecha automaticamente as negociações e para de negociar quando o drawdown excede seu limite configurado (por exemplo, 70%).
  • Filtro automático de notícias: Verifica automaticamente o filtro de notícias (ajustável) para garantir que as negociações não estejam próximas de notícias de alto impacto.


Configuração Recomendada


Amigável para Empresas Prop

  • Construído para seguir restrições diárias de perda e risco
  • Pode parar totalmente as negociações quando a perda diária excede seus parâmetros de risco


Após a Compra

Entre em contato conosco imediatamente para obter acesso ao nosso canal privado do Telegram, onde postamos atualizações, notícias e dicas exclusivas do EA.

