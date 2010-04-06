Nova Stem
- Dian Mayang Sari
- Versão: 1.64
- Atualizado: 15 dezembro 2025
- Ativações: 10
PREÇO DE LANÇAMENTO LIMITADO: O preço atual 800 está com desconto! O preço final aumentará para 1028.
EA Avançado Controlado por Risco
Nova Stem é um robusto Consultor Especializado projetado para gerentes de risco inteligentes e traders de empresas prop. Ele funciona totalmente automatizado em GBPJPY e usa M15 como o gráfico base. Basta carregar o EA em um único gráfico e deixar a lógica precisa cuidar de tudo.
“Equipado com controle rigoroso de drawdown e filtro de notícias — Nova Stem é construído para sobrevivência e crescimento.”
Características Principais
- Baseado em: Ele identifica fases impulsivas de mercado usando padrões de aceleração de momentum e entra em negociações no final de pullbacks menores, maximizando a precisão de entrada com um filtro de volatilidade que eu projetei do zero.
- Apenas Um Gráfico Necessário: Anexe a GBPJPY e o EA cuida de toda a lógica internamente.
- Lista de Símbolos: Melhor usá-lo com GBPJPY (entrada padrão) .
- Modos de Gestão de Lote: Escolha entre lote fixo ou lote baseado em risco por SL usando o saldo da conta.
- Parada de Drawdown Estratégica: Fecha automaticamente as negociações e para de negociar quando o drawdown excede seu limite configurado (por exemplo, 70%).
- Filtro automático de notícias: Verifica automaticamente o filtro de notícias (ajustável) para garantir que as negociações não estejam próximas de notícias de alto impacto.
- Anexar a: GBPJPY
- Timeframe: M15
- Saldo da Conta: Mínimo $250
- Alavancagem: 1:33 ou acima
- Corretora: Qualquer corretora ECN de baixo spread
Amigável para Empresas Prop
- Construído para seguir restrições diárias de perda e risco
- Pode parar totalmente as negociações quando a perda diária excede seus parâmetros de risco
