TrendLine Pending Order Tool

Este utilitário abre ordens quando a vela toca a linha de tendência colocada manualmente, como se fosse uma ordem pendente mais articulada.  Pode ser utilizado em qualquer ativo, ao abrir a ordem elimina a linha que tocou e cria a Flecha. Neste caso, é utilizado para operações de reversão de preços, abre uma ordem de venda quando a vela de alta toca a linha de baixo para cima e abre uma ordem de compra quando a vela de baixa toca a linha de cima para baixo. 

Você pode ajustar o stop loss e o takeprofit, este utilitário é muito útil, pois você pode programar ordens precisas para serem abertas e sair da tela, muito funcional para padrões gráficos, quando o preço atinge linhas de suporte e resistência ascendentes e descendentes, tanto como horizontais e verticais.

Com a atualização mais recente, você pode colocar várias linhas.


Nota: Não é possível usar no testador de estratégia.

Versao de teste: https://drive.google.com/file/d/16YTkeksGUDayabAOQr13foMEgH2U1EYQ/view?usp=sharing
