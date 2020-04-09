TrendLine Pending Order Tool

Este utilitário abre ordens quando a vela toca a linha de tendência colocada manualmente, como se fosse uma ordem pendente mais articulada. Pode ser utilizado em qualquer ativo, ao abrir a ordem elimina a linha que tocou e cria a Flecha. Neste caso, é utilizado para operações de reversão de preços, abre uma ordem de venda quando a vela de alta toca a linha de baixo para cima e abre uma ordem de compra quando a vela de baixa toca a linha de cima para baixo.





Você pode ajustar o stop loss e o takeprofit, este utilitário é muito útil, pois você pode programar ordens precisas para serem abertas e sair da tela, muito funcional para padrões gráficos, quando o preço atinge linhas de suporte e resistência ascendentes e descendentes, tanto como horizontais e verticais.





Com a atualização mais recente, você pode colocar várias linhas.







