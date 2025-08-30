ClassicMACD

5

MACD Clássico para MetaTrader 5 Este indicador fornece uma implementação fiel do clássico Moving Average Convergence Divergence (MACD) projetado originalmente por Gerald Appel, adaptado especificamente para MetaTrader 5. Ele capacita os traders a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos potenciais de reversão através de seus componentes principais: a linha MACD, a linha de sinal e o histograma. A linha MACD é calculada como a diferença entre duas médias móveis exponenciais (tipicamente de 12 e 26 períodos), fornecendo uma medida responsiva do momentum do preço. A linha de sinal, uma EMA de 9 períodos do próprio MACD, suaviza as flutuações para gerar sinais de compra/venda via cruzamentos. Enquanto isso, o histograma multicolorido representa visualmente a lacuna entre a MACD e a linha de sinal, facilitando a identificação de tendências que se fortalecem ou enfraquecem de relance. Os benefícios principais incluem:

  • Detecção confiável de cruzamentos altistas/baixistas para timing de entrada/saída.
  • Análise de divergências entre a ação do preço e o MACD para detectar reversões.
  • Posicionamento na linha zero para avaliar o viés geral do mercado (acima para altista, abaixo para baixista). Totalmente personalizável com períodos ajustáveis, preços aplicados e cores, este indicador se integra perfeitamente em qualquer gráfico MT5. Seja você um iniciante analisando tendências básicas ou um trader avançado incorporando-o em estratégias complexas, ele oferece insights técnicos atemporais sem complexidade desnecessária. Para suporte ou perguntas, use a seção de comentários ou mensagens MQL5 – sem links externos necessários.
Comentários 1
Burak Vardar
266
Burak Vardar 2025.12.15 09:14 
 

Ganz guter Indikator mit allen Alarm funktionen. Pablo ist sehr Hilfreich, reagiert schnell 6 Platin Sterne für Pablo.

Lieben Dank

Pablo Filipe Soares De Almeida
1302
Resposta do desenvolvedor Pablo Filipe Soares De Almeida 2025.12.15 23:35
Vielen Dank, Burak Vardar! Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Verhandlungen!
Responder ao comentário