Prop Firm Simulator

Domine os desafios de prop firms antes de arriscar dinheiro real! Nosso simulador avançado recria ambientes autênticos de trading de prop firms, ajudando você a praticar, elaborar estratégias e passar nos desafios com confiança. Usando nosso Simulador, você pode simular qualquer desafio de prop firm usando contas demo ou reais, suporta estratégias de trading manuais e automatizadas via EAs, criar desafios personalizados para períodos personalizados e desafiar a si mesmo para desenvolver a disciplina necessária para lucratividade consistente.
Arquivos de configuração para desafios FTMO 10k e 100K: Arquivos de configuração e suporte dedicado disponíveis para todas as principais prop firms - basta perguntar!
Características principais
Monitoramento em tempo real do desafio
Painel de estatísticas ao vivo - Acompanhamento de saldo, patrimônio, P&L, drawdowns em tempo real
Métricas profissionais - P&L fechado vs aberto, taxa de acerto, análise de trades
Suporte a trading manual/automático: Estratégias de trading manual e trading automatizado via Expert Advisors
Aplicação completa de regras de prop firms
Gerenciamento de meta de lucro - Definir e rastrear objetivos de lucro específicos
Proteção contra drawdown - Limites diários e máximos de drawdown com alertas
Requisitos de dias de trading - Acompanhamento de dias mínimos de trading ativo
Gerenciamento de risco - Conformidade com stop loss, limites de tamanho de posição
Restrições de tempo - Contagem regressiva da duração do desafio
Gerenciamento avançado de risco
Rastreamento duplo de P&L - Separação de lucros fechados vs posições abertas
Alertas de violação em tempo real - Notificação instantânea de violações de regras
Proteção de auto-fechamento - Fechamento automático opcional em violações
Limites personalizáveis - Ajustar todos os parâmetros para qualquer prop firm
Modos de trading flexíveis
Pronto para conta real - Usar com qualquer conta real ou demo de qualquer corretora
Múltiplas tentativas - Acompanhar desempenho em múltiplas tentativas de desafio
Todos os instrumentos - Funciona com Forex, Crypto, Ações, Índices
Por que escolher nosso simulador?
Pratique como os profissionais: Falhe na simulação, tenha sucesso na realidade.
Construa lucros consistentes: Desenvolva hábitos de trading disciplinados.
Economize milhares em desafios falhos: Um desafio falho pode custar $500+.
Ganhe vantagem injusta: Saiba exatamente como as prop firms avaliam você.
Regras de prop firms suportadas
Saldo da conta (qualquer capital)
Metas de lucro (qualquer valor)
Limites de drawdown diário
Limites de drawdown máximo
Dias mínimos de trading
Limites de tempo (dias calendário/trading)
Requisitos de stop loss
Limites de tamanho de posição
Comissões (aplicáveis)
Regras de trading no fim de semana
Limites de lucro por trade
Máximo de trades abertos
Dicas essenciais e melhores práticas
Antes de iniciar qualquer desafio:
Feche todos os trades abertos antes de ativar o simulador
Defina parâmetros realistas que correspondam às regras reais
Se ocorrer violação de tamanho de lote, feche a posição antes da próxima tentativa
Pelo menos um trade deve ser aberto e fechado para contar como dia de trading
Múltiplos trades no mesmo dia contam como apenas um dia de trading
Anexe o EA a apenas um gráfico e use o template fornecido
Use o recurso de exportação para analisar seu desempenho
Comece com contas demo para dominar as regras antes de usar fundos reais
Use o recurso de pausa durante fechamentos de mercado ou intervalos pessoais
Perguntas frequentes
P: Funciona com minha corretora?
R: Sim! Compatível com qualquer corretora MT5.
P: Posso usar para trading real?
R: Absolutamente! Funciona com contas demo e reais.
P: Quão precisa é a simulação?
R: Replicamos exatamente a aplicação de regras de prop firms.
P: Há suporte contínuo?
R: Sim, fornecemos atualizações contínuas e suporte profissional.