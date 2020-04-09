Prop Firm Simulator

Domine os desafios de prop firms antes de arriscar dinheiro real! Nosso simulador avançado recria ambientes autênticos de trading de prop firms, ajudando você a praticar, elaborar estratégias e passar nos desafios com confiança. Usando nosso Simulador, você pode simular qualquer desafio de prop firm usando contas demo ou reais, suporta estratégias de trading manuais e automatizadas via EAs, criar desafios personalizados para períodos personalizados e desafiar a si mesmo para desenvolver a disciplina necessária para lucratividade consistente.

Arquivos de configuração para desafios FTMO 10k e 100K: Arquivos de configuração e suporte dedicado disponíveis para todas as principais prop firms - basta perguntar!

Características principais

Monitoramento em tempo real do desafio

Painel de estatísticas ao vivo - Acompanhamento de saldo, patrimônio, P&L, drawdowns em tempo real

Métricas profissionais - P&L fechado vs aberto, taxa de acerto, análise de trades

Suporte a trading manual/automático: Estratégias de trading manual e trading automatizado via Expert Advisors

Aplicação completa de regras de prop firms

Gerenciamento de meta de lucro - Definir e rastrear objetivos de lucro específicos

Proteção contra drawdown - Limites diários e máximos de drawdown com alertas

Requisitos de dias de trading - Acompanhamento de dias mínimos de trading ativo

Gerenciamento de risco - Conformidade com stop loss, limites de tamanho de posição

Restrições de tempo - Contagem regressiva da duração do desafio

Gerenciamento avançado de risco

Rastreamento duplo de P&L - Separação de lucros fechados vs posições abertas

Alertas de violação em tempo real - Notificação instantânea de violações de regras

Proteção de auto-fechamento - Fechamento automático opcional em violações

Limites personalizáveis - Ajustar todos os parâmetros para qualquer prop firm

Modos de trading flexíveis

Pronto para conta real - Usar com qualquer conta real ou demo de qualquer corretora

Múltiplas tentativas - Acompanhar desempenho em múltiplas tentativas de desafio

Todos os instrumentos - Funciona com Forex, Crypto, Ações, Índices

Por que escolher nosso simulador?

Pratique como os profissionais: Falhe na simulação, tenha sucesso na realidade.

Construa lucros consistentes: Desenvolva hábitos de trading disciplinados.

Economize milhares em desafios falhos: Um desafio falho pode custar $500+.

Ganhe vantagem injusta: Saiba exatamente como as prop firms avaliam você.

Regras de prop firms suportadas

Saldo da conta (qualquer capital)

Metas de lucro (qualquer valor)

Limites de drawdown diário

Limites de drawdown máximo

Dias mínimos de trading

Limites de tempo (dias calendário/trading)

Requisitos de stop loss

Limites de tamanho de posição

Comissões (aplicáveis)

Regras de trading no fim de semana

Limites de lucro por trade

Máximo de trades abertos

Dicas essenciais e melhores práticas

Antes de iniciar qualquer desafio:

Feche todos os trades abertos antes de ativar o simulador

Defina parâmetros realistas que correspondam às regras reais

Se ocorrer violação de tamanho de lote, feche a posição antes da próxima tentativa

Pelo menos um trade deve ser aberto e fechado para contar como dia de trading

Múltiplos trades no mesmo dia contam como apenas um dia de trading

Anexe o EA a apenas um gráfico e use o template fornecido

Use o recurso de exportação para analisar seu desempenho

Comece com contas demo para dominar as regras antes de usar fundos reais

Use o recurso de pausa durante fechamentos de mercado ou intervalos pessoais

Perguntas frequentes

P: Funciona com minha corretora?

R: Sim! Compatível com qualquer corretora MT5.

P: Posso usar para trading real?

R: Absolutamente! Funciona com contas demo e reais.

P: Quão precisa é a simulação?

R: Replicamos exatamente a aplicação de regras de prop firms.

P: Há suporte contínuo?

R: Sim, fornecemos atualizações contínuas e suporte profissional.