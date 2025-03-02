FORCE CANDLE PRO MT5

um robô de momentum direto ao ponto para capturar movimentos fortes com disciplina e clareza

ele entra apenas quando o mercado imprime uma vela de força de verdade

corpo dominante pavio oposto controlado leitura objetiva e execução firme

sem enrolação sem dependências externas sem martingale sem grid

POR QUE O FORCE CANDLE PRO CHAMA ATENÇÃO

ele busca o momento em que a energia do preço se concentra em um único candle forte

quando isso acontece há maior probabilidade de continuação do movimento

o robô mede a força do corpo em relação ao atr avalia a qualidade corpo versus range e confere se o pavio contrário está sob controle

se você quiser ainda pode ativar a confirmação por rompimento de máxima ou mínima recente

resultado entradas limpas com contexto e com foco em pegar a perna do movimento

PARA QUEM É

para quem gosta de entradas claras e quer reduzir ruído

para quem prefere um ea leve e prático sem bibliotecas externas

para quem quer configurar rápido e operar com sl e tp em pontos de forma objetiva

para quem busca consistência de execução e controle de risco simples

O QUE FAZ ESTE EA DIFERENTE

decisão por barra evitando sobreoperação no meio do candle

opção de manter somente uma posição por símbolo e por magic

lote inteligente com ajuste automático à margem livre o ea sempre tenta o maior lote permitido pela sua conta sem violar requisitos de margem

respeito ao stoplevel do símbolo com ajuste automático de sl e tp para evitar rejeições

sem dll sem webrequest sem truques tudo transparente no diário

arquitetura simples e robusta ideal para testes e para uso diário

COMO O ROBÔ PENSA

aguarda fechar a barra

mede o corpo do candle e compara com o atr definido

verifica a proporção corpo e range para garantir qualidade do sinal

confere o pavio oposto para evitar candles sujos

se a opção de rompimento estiver ativa exige que o fechamento ultrapasse a máxima ou a mínima da janela escolhida

se tudo estiver de acordo envia a ordem com sl e tp em pontos respeitando os limites do símbolo e a sua margem livre

PARAMETROS PRINCIPAIS EM LINGUAGEM SIMPLES

magic identificador único por instância para separar operações

lotfixed lote desejado o ea reduz automaticamente se a margem não comportar

slippage points desvio máximo permitido na execução

one position per symbol quando ativo mantém apenas uma posição por símbolo e por magic

min bars for start barras mínimas no gráfico antes de o robô iniciar

atr period período do atr para medir volatilidade base

body atr mult força mínima do corpo em múltiplos do atr exemplo valores entre um e um e meio para buscar candles realmente fortes

min body to range qualidade mínima do candle razão corpo sobre range quanto maior mais preenchido o candle

max wick ratio pavio oposto máximo em fração do corpo valores moderados ajudam a filtrar candles com rejeição

require breakout e breakout period confirmação por rompimento de máxima ou mínima da janela definida

sl points e tp points stops e alvos em pontos zero desativa use conforme a escala do ativo

MODO TESTER COM PROTEÇÃO CONTRA TESTES SEM TRADES

o ea possui um failsafe exclusivo para o strategy tester

se passar um número grande de barras sem sinal ele pode forçar uma única operação com critérios relaxados sempre respeitando a margem da conta do teste

este recurso atua somente no tester não interfere em conta real é útil para checar rapidamente a execução e a integridade do setup durante otimizações

SUGESTÕES DE AJUSTE INICIAL

forex e índices

use body atr mult entre um e um e dois

min body to range entre cinquenta e cinco e sessenta e cinco por cento

max wick ratio entre trinta e quarenta por cento

exija rompimento com janela entre vinte e trinta candles

sl e tp aproximados de um para dois vezes o atr do timeframe escolhido

ouro e cripto

use body atr mult entre um e dois e um e meio

min body to range entre sessenta e setenta por cento

max wick ratio entre vinte e cinco e trinta e cinco por cento

rompimento com janela entre trinta e quarenta candles

sl ao redor de um atr e tp entre dois e três atr para tentar perna longa

TIMEFRAMES RECOMENDADOS

comece em m cinco até h um

ajuste sl e tp à escala de pontos do símbolo

lembre que cada ativo possui especificações próprias ponto tick stoplevel e tamanho mínimo de lote adapte os valores para a realidade do seu contrato

BOAS PRATICAS DE USO

um símbolo por gráfico para organizar melhor as instâncias

magic exclusivo para cada gráfico e ativo

testar em conta demo antes de ir ao real

evitar operar durante notícias de alto impacto se sua gestão de risco não contempla picos de volatilidade

rever periodicamente o sl e o tp em função das condições de mercado

O QUE VOCÊ RECEBE AO COMPRAR

o ea force candle pro mt5 pronto para uso

presets sugeridos em perfil conservador e em perfil direcional

suporte por mensagens no portal mql5 para dúvidas de configuração

POR QUE ELE VENDE

porque fala a língua do trader que quer clareza

ele não promete milagres não usa artifícios não empilha ordens em grade não dobra lote após perdas

ele entra quando o preço mostra energia real e sai pelo plano de sl e tp que você definiu

isso reduz ruído e ajuda você a focar na execução e no risco

EXEMPLO DE FLUXO PARA COLOCAR NO GRÁFICO

abra o gráfico do símbolo desejado

defina o timeframe

arraste o ea para o gráfico

ajuste lotfixed sl e tp

ajuste body atr mult min body to range max wick ratio

se preferir ative require breakout e escolha breakout period

confirme e deixe o robô trabalhar barra a barra

DETALHES TECNICOS RELEVANTES

cálculo de volume respeitando mínimo máximo e passo do símbolo

checagem de margem livre antes de enviar a ordem

ajuste de sl e tp para respeitar o stoplevel do símbolo

normalização de preço e volume conforme os dígitos do ativo

registro claro de mensagens no diário para auditoria

QUANDO ESTE EA PODE TE AJUDAR

em dias com direção clara quando surgem velas amplas com corpo preenchido

em rompimentos que confirmam a continuação do movimento

em ativos com boa liquidez e tendência definida

QUANDO SER CAUTELOSO

em consolidações longas com muitos pavios

em eventos de notícia com volatilidade errática

em ativos com spread variável e alargamentos frequentes planeje o sl e o tp com folga

ESTRATEGIA EM UMA FRASE

esperar pacientemente a vela de força e entrar com risco definido e alvo objetivo

GARANTIA DE TRANSPARENCIA

sem dll

sem webrequest

sem martingale

sem grid

uma decisão por barra

opção de apenas uma posição por símbolo e por magic

MENSAGEM FINAL

se você quer um ea focado em momentum com critério e simplicidade o force candle pro mt5 foi feito para você

ele combina regras claras execução robusta e parâmetros objetivos permitindo que você teste calibre e execute uma abordagem de velas de força de forma disciplinada

comece no demo ajuste de acordo com o seu ativo e depois leve para o real com responsabilidade

compre agora e coloque um robô de leitura de força a seu favor

AVISO DE RISCO

negociação em mercados financeiros envolve risco

resultados passados não garantem resultados futuros

use gestão de risco compatível com seu perfil

teste em conta demo antes de usar em conta real



