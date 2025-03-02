Meteoro
- Experts
- Gabriel Joel Dos Passos
- Versão: 1.24
- Ativações: 5
FORCE CANDLE PRO MT5
um robô de momentum direto ao ponto para capturar movimentos fortes com disciplina e clareza
ele entra apenas quando o mercado imprime uma vela de força de verdade
corpo dominante pavio oposto controlado leitura objetiva e execução firme
sem enrolação sem dependências externas sem martingale sem grid
POR QUE O FORCE CANDLE PRO CHAMA ATENÇÃO
ele busca o momento em que a energia do preço se concentra em um único candle forte
quando isso acontece há maior probabilidade de continuação do movimento
o robô mede a força do corpo em relação ao atr avalia a qualidade corpo versus range e confere se o pavio contrário está sob controle
se você quiser ainda pode ativar a confirmação por rompimento de máxima ou mínima recente
resultado entradas limpas com contexto e com foco em pegar a perna do movimento
PARA QUEM É
para quem gosta de entradas claras e quer reduzir ruído
para quem prefere um ea leve e prático sem bibliotecas externas
para quem quer configurar rápido e operar com sl e tp em pontos de forma objetiva
para quem busca consistência de execução e controle de risco simples
O QUE FAZ ESTE EA DIFERENTE
decisão por barra evitando sobreoperação no meio do candle
opção de manter somente uma posição por símbolo e por magic
lote inteligente com ajuste automático à margem livre o ea sempre tenta o maior lote permitido pela sua conta sem violar requisitos de margem
respeito ao stoplevel do símbolo com ajuste automático de sl e tp para evitar rejeições
sem dll sem webrequest sem truques tudo transparente no diário
arquitetura simples e robusta ideal para testes e para uso diário
COMO O ROBÔ PENSA
aguarda fechar a barra
mede o corpo do candle e compara com o atr definido
verifica a proporção corpo e range para garantir qualidade do sinal
confere o pavio oposto para evitar candles sujos
se a opção de rompimento estiver ativa exige que o fechamento ultrapasse a máxima ou a mínima da janela escolhida
se tudo estiver de acordo envia a ordem com sl e tp em pontos respeitando os limites do símbolo e a sua margem livre
PARAMETROS PRINCIPAIS EM LINGUAGEM SIMPLES
magic identificador único por instância para separar operações
lotfixed lote desejado o ea reduz automaticamente se a margem não comportar
slippage points desvio máximo permitido na execução
one position per symbol quando ativo mantém apenas uma posição por símbolo e por magic
min bars for start barras mínimas no gráfico antes de o robô iniciar
atr period período do atr para medir volatilidade base
body atr mult força mínima do corpo em múltiplos do atr exemplo valores entre um e um e meio para buscar candles realmente fortes
min body to range qualidade mínima do candle razão corpo sobre range quanto maior mais preenchido o candle
max wick ratio pavio oposto máximo em fração do corpo valores moderados ajudam a filtrar candles com rejeição
require breakout e breakout period confirmação por rompimento de máxima ou mínima da janela definida
sl points e tp points stops e alvos em pontos zero desativa use conforme a escala do ativo
MODO TESTER COM PROTEÇÃO CONTRA TESTES SEM TRADES
o ea possui um failsafe exclusivo para o strategy tester
se passar um número grande de barras sem sinal ele pode forçar uma única operação com critérios relaxados sempre respeitando a margem da conta do teste
este recurso atua somente no tester não interfere em conta real é útil para checar rapidamente a execução e a integridade do setup durante otimizações
SUGESTÕES DE AJUSTE INICIAL
forex e índices
use body atr mult entre um e um e dois
min body to range entre cinquenta e cinco e sessenta e cinco por cento
max wick ratio entre trinta e quarenta por cento
exija rompimento com janela entre vinte e trinta candles
sl e tp aproximados de um para dois vezes o atr do timeframe escolhido
ouro e cripto
use body atr mult entre um e dois e um e meio
min body to range entre sessenta e setenta por cento
max wick ratio entre vinte e cinco e trinta e cinco por cento
rompimento com janela entre trinta e quarenta candles
sl ao redor de um atr e tp entre dois e três atr para tentar perna longa
TIMEFRAMES RECOMENDADOS
comece em m cinco até h um
ajuste sl e tp à escala de pontos do símbolo
lembre que cada ativo possui especificações próprias ponto tick stoplevel e tamanho mínimo de lote adapte os valores para a realidade do seu contrato
BOAS PRATICAS DE USO
um símbolo por gráfico para organizar melhor as instâncias
magic exclusivo para cada gráfico e ativo
testar em conta demo antes de ir ao real
evitar operar durante notícias de alto impacto se sua gestão de risco não contempla picos de volatilidade
rever periodicamente o sl e o tp em função das condições de mercado
O QUE VOCÊ RECEBE AO COMPRAR
o ea force candle pro mt5 pronto para uso
presets sugeridos em perfil conservador e em perfil direcional
suporte por mensagens no portal mql5 para dúvidas de configuração
POR QUE ELE VENDE
porque fala a língua do trader que quer clareza
ele não promete milagres não usa artifícios não empilha ordens em grade não dobra lote após perdas
ele entra quando o preço mostra energia real e sai pelo plano de sl e tp que você definiu
isso reduz ruído e ajuda você a focar na execução e no risco
EXEMPLO DE FLUXO PARA COLOCAR NO GRÁFICO
abra o gráfico do símbolo desejado
defina o timeframe
arraste o ea para o gráfico
ajuste lotfixed sl e tp
ajuste body atr mult min body to range max wick ratio
se preferir ative require breakout e escolha breakout period
confirme e deixe o robô trabalhar barra a barra
DETALHES TECNICOS RELEVANTES
cálculo de volume respeitando mínimo máximo e passo do símbolo
checagem de margem livre antes de enviar a ordem
ajuste de sl e tp para respeitar o stoplevel do símbolo
normalização de preço e volume conforme os dígitos do ativo
registro claro de mensagens no diário para auditoria
QUANDO ESTE EA PODE TE AJUDAR
em dias com direção clara quando surgem velas amplas com corpo preenchido
em rompimentos que confirmam a continuação do movimento
em ativos com boa liquidez e tendência definida
QUANDO SER CAUTELOSO
em consolidações longas com muitos pavios
em eventos de notícia com volatilidade errática
em ativos com spread variável e alargamentos frequentes planeje o sl e o tp com folga
ESTRATEGIA EM UMA FRASE
esperar pacientemente a vela de força e entrar com risco definido e alvo objetivo
GARANTIA DE TRANSPARENCIA
sem dll
sem webrequest
sem martingale
sem grid
uma decisão por barra
opção de apenas uma posição por símbolo e por magic
MENSAGEM FINAL
se você quer um ea focado em momentum com critério e simplicidade o force candle pro mt5 foi feito para você
ele combina regras claras execução robusta e parâmetros objetivos permitindo que você teste calibre e execute uma abordagem de velas de força de forma disciplinada
comece no demo ajuste de acordo com o seu ativo e depois leve para o real com responsabilidade
compre agora e coloque um robô de leitura de força a seu favor
AVISO DE RISCO
negociação em mercados financeiros envolve risco
resultados passados não garantem resultados futuros
use gestão de risco compatível com seu perfil
teste em conta demo antes de usar em conta real