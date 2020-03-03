Jackal Expert Advisor – Estratégia de Trading

Ouro M1 | Conta ECN: Compatível com qualquer corretora





O Jackal EA é baseado em uma estratégia multilayer e inteligente de rompimento que combina uma gestão avançada de risco e lucro para se adaptar à dinâmica do mercado.

1. Estratégia de Armadilha de Rompimento

Coloca duas ordens pendentes simultâneas em direções opostas:

Buy Stop acima do preço atual

acima do preço atual

Sell Stop abaixo do preço atual

abaixo do preço atual Entra no mercado imediatamente quando ocorre um movimento direcional forte

2. Gestão Inteligente de Negócios

Stop Loss Inicial (SL): SL fixo para limitar o risco

SL fixo para limitar o risco Trailing Stop: Segue o preço após entrar em lucro

Segue o preço após entrar em lucro Modo Sem Risco: Move o SL acima da entrada para garantir lucro líquido

3. Sistemas de Recuperação e Proteção de Lucros

Fechamento Inteligente: Recupera perdas anteriores com a próxima operação

Recupera perdas anteriores com a próxima operação Recuperação de Drawdown: Reduz e gerencia perdas flutuantes

Guia de Configuração

O Jackal EA é totalmente personalizável por parâmetros de entrada:

Gestão de Lotes

LotsSize Tamanho fixo do lote. Se for diferente de zero, o EA usará este valor. LotsPer1000 Se LotsSize = 0, calcula o tamanho do lote dinamicamente baseado no saldo da conta (ex: 0,01 por cada $1000). MinLots / MaxLots Tamanhos mínimo e máximo permitidos para o lote.

Configurações Principais de Trading

Limit Distância do preço atual para colocar ordens pendentes (em pontos). def_SL Stop Loss inicial (em pips). MaxDailyTrades Número máximo de trades permitidos por dia. DailyProfitLimit Meta diária de lucro. O EA para de operar ao alcançar este limite.

Gestão Avançada de Lucro e Risco

Trailing Stop:

Start_trailing Quantidade de pips em lucro antes de ativar o trailing stop. Distance_trailing Distância entre o preço atual e o stop loss.

Modo Sem Risco:

EnableRiskFree Ativa ou desativa o modo sem risco. RiskFreePips Pips de lucro antes de ativar o modo sem risco. RiskFreeProfitPips Pips extras para garantir lucro além do ponto de entrada.

Recuperação Inteligente:

EnableSmartClose Ativa fechamento inteligente para recuperar perdas anteriores. EnableDrawdownRecoveryClose Ativa sistema de recuperação de drawdown para reduzir perdas flutuantes.

Filtros de Trading

def_MaxSpread Spread máximo permitido para execução de ordens. EnableMAFilter Opera apenas na direção da tendência de longo prazo da média móvel. BB_PARAM / RSI_PARAM Parâmetros para indicadores Bollinger Bands e RSI usados como filtros. StartHour / EndHour Horário permitido para trading.

Configurações Técnicas