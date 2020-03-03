Jackal

Jackal Expert Advisor – Estratégia de Trading

Operando ao vivo há 4 meses

Após a compra, todos os meus produtos permanecerão gratuitos para sempre.
 Baixar arquivo de configurações
Ouro M1 | Conta ECN: Compatível com qualquer corretora


O Jackal EA é baseado em uma estratégia multilayer e inteligente de rompimento que combina uma gestão avançada de risco e lucro para se adaptar à dinâmica do mercado.

1. Estratégia de Armadilha de Rompimento

  • Coloca duas ordens pendentes simultâneas em direções opostas:
    • Buy Stop acima do preço atual
    • Sell Stop abaixo do preço atual
  • Entra no mercado imediatamente quando ocorre um movimento direcional forte

2. Gestão Inteligente de Negócios

  • Stop Loss Inicial (SL): SL fixo para limitar o risco
  • Trailing Stop: Segue o preço após entrar em lucro
  • Modo Sem Risco: Move o SL acima da entrada para garantir lucro líquido

3. Sistemas de Recuperação e Proteção de Lucros

  • Fechamento Inteligente: Recupera perdas anteriores com a próxima operação
  • Recuperação de Drawdown: Reduz e gerencia perdas flutuantes

 Guia de Configuração

O Jackal EA é totalmente personalizável por parâmetros de entrada:

 Gestão de Lotes

LotsSize Tamanho fixo do lote. Se for diferente de zero, o EA usará este valor.
LotsPer1000 Se LotsSize = 0, calcula o tamanho do lote dinamicamente baseado no saldo da conta (ex: 0,01 por cada $1000).
MinLots / MaxLots Tamanhos mínimo e máximo permitidos para o lote.

 Configurações Principais de Trading

Limit Distância do preço atual para colocar ordens pendentes (em pontos).
def_SL Stop Loss inicial (em pips).
MaxDailyTrades Número máximo de trades permitidos por dia.
DailyProfitLimit Meta diária de lucro. O EA para de operar ao alcançar este limite.

 Gestão Avançada de Lucro e Risco

Trailing Stop:

Start_trailing Quantidade de pips em lucro antes de ativar o trailing stop.
Distance_trailing Distância entre o preço atual e o stop loss.

Modo Sem Risco:

EnableRiskFree Ativa ou desativa o modo sem risco.
RiskFreePips Pips de lucro antes de ativar o modo sem risco.
RiskFreeProfitPips Pips extras para garantir lucro além do ponto de entrada.

Recuperação Inteligente:

EnableSmartClose Ativa fechamento inteligente para recuperar perdas anteriores.
EnableDrawdownRecoveryClose Ativa sistema de recuperação de drawdown para reduzir perdas flutuantes.

 Filtros de Trading

def_MaxSpread Spread máximo permitido para execução de ordens.
EnableMAFilter Opera apenas na direção da tendência de longo prazo da média móvel.
BB_PARAM / RSI_PARAM Parâmetros para indicadores Bollinger Bands e RSI usados como filtros.
StartHour / EndHour Horário permitido para trading.

Configurações Técnicas

MyMagicNumber Identificador único para evitar conflito com outros EAs.
Slippage Desvio máximo de preço permitido durante a execução da ordem.
