Jackal
- Experts
- Cence Jk Oizeijoozzisa
- Versão: 1.1
- Atualizado: 10 agosto 2025
- Ativações: 10
Jackal Expert Advisor – Estratégia de Trading
Após a compra, todos os meus produtos permanecerão gratuitos para sempre.
Baixar arquivo de configurações
Ouro M1 | Conta ECN: Compatível com qualquer corretora
O Jackal EA é baseado em uma estratégia multilayer e inteligente de rompimento que combina uma gestão avançada de risco e lucro para se adaptar à dinâmica do mercado.
1. Estratégia de Armadilha de Rompimento
- Coloca duas ordens pendentes simultâneas em direções opostas:
- Buy Stop acima do preço atual
- Sell Stop abaixo do preço atual
- Entra no mercado imediatamente quando ocorre um movimento direcional forte
2. Gestão Inteligente de Negócios
- Stop Loss Inicial (SL): SL fixo para limitar o risco
- Trailing Stop: Segue o preço após entrar em lucro
- Modo Sem Risco: Move o SL acima da entrada para garantir lucro líquido
3. Sistemas de Recuperação e Proteção de Lucros
- Fechamento Inteligente: Recupera perdas anteriores com a próxima operação
- Recuperação de Drawdown: Reduz e gerencia perdas flutuantes
Guia de Configuração
O Jackal EA é totalmente personalizável por parâmetros de entrada:
Gestão de Lotes
|LotsSize
|Tamanho fixo do lote. Se for diferente de zero, o EA usará este valor.
|LotsPer1000
|Se LotsSize = 0, calcula o tamanho do lote dinamicamente baseado no saldo da conta (ex: 0,01 por cada $1000).
|MinLots / MaxLots
|Tamanhos mínimo e máximo permitidos para o lote.
Configurações Principais de Trading
|Limit
|Distância do preço atual para colocar ordens pendentes (em pontos).
|def_SL
|Stop Loss inicial (em pips).
|MaxDailyTrades
|Número máximo de trades permitidos por dia.
|DailyProfitLimit
|Meta diária de lucro. O EA para de operar ao alcançar este limite.
Gestão Avançada de Lucro e Risco
Trailing Stop:
|Start_trailing
|Quantidade de pips em lucro antes de ativar o trailing stop.
|Distance_trailing
|Distância entre o preço atual e o stop loss.
Modo Sem Risco:
|EnableRiskFree
|Ativa ou desativa o modo sem risco.
|RiskFreePips
|Pips de lucro antes de ativar o modo sem risco.
|RiskFreeProfitPips
|Pips extras para garantir lucro além do ponto de entrada.
Recuperação Inteligente:
|EnableSmartClose
|Ativa fechamento inteligente para recuperar perdas anteriores.
|EnableDrawdownRecoveryClose
|Ativa sistema de recuperação de drawdown para reduzir perdas flutuantes.
Filtros de Trading
|def_MaxSpread
|Spread máximo permitido para execução de ordens.
|EnableMAFilter
|Opera apenas na direção da tendência de longo prazo da média móvel.
|BB_PARAM / RSI_PARAM
|Parâmetros para indicadores Bollinger Bands e RSI usados como filtros.
|StartHour / EndHour
|Horário permitido para trading.
Configurações Técnicas
|MyMagicNumber
|Identificador único para evitar conflito com outros EAs.
|Slippage
|Desvio máximo de preço permitido durante a execução da ordem.