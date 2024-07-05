Exp4 AI Sniper for MT4

2.33

Nossa equipe tem o prazer de apresentar o Trading Robot, o Smart Trading Expert Advisor de última geração para o terminal MetaTrader.

AI Sniper é um robô comercial inteligente e auto-otimizável, projetado para terminais  MT4  .

Utilizando um algoritmo sofisticado e metodologias de negociação de ponta, o AI Sniper resume a excelência na otimização de negociações.

Com mais de 15 anos de ampla experiência nos mercados de bolsa e de ações, nossa equipe criou este Expert Advisor, incorporando recursos inovadores de gestão de estratégia, funcionalidades inteligentes e uma interface gráfica intuitiva.

Cada faceta do AI Sniper é meticulosamente projetada e suportada por código de programa rigorosamente testado.

Sua inteligência computacional avançada opera por meio de análises técnicas complexas, realizando milhares de cálculos matemáticos a cada movimento de preço.

Isso permite que o AI Sniper identifique os pontos ideais de entrada e saída para negociações, seja em tendências de alta ou de baixa do mercado, garantindo a execução precisa de ordens de COMPRA ou VENDA.

Incorporado em nossa visão, missão e estratégia está um compromisso constante de equipar os traders com ferramentas incomparáveis para o sucesso.

AI Sniper reúne múltiplas funções de estratégia de negociação em um robô de negociação único e abrangente, preparado para elevar seus esforços de negociação.

Nosso objetivo maior é o seu sucesso.

Convidamos você a baixar, testar e testemunhar em primeira mão as capacidades transformadoras do AI Sniper .

Experimente o futuro da negociação hoje.

Geralmente recomendo símbolos voláteis e pares de negociação. Para que o consultor especialista trabalhe constantemente, escolha instrumentos de negociação voláteis.


  • Para negociação totalmente automatizada, recomendo     O XCustom  
  • Para negociação totalmente manual, recomendo VirtualTradePad
  • Baseado no Expert Advisor TickSniper mais popular


#Tag   Expforex, Vladon,   Take Profit, Forex helper, Forex Trade, Trader Assistant , Trailing Profit, Smart Trailing Stop , negociação forex, negociação forex ai, negociação forex ai, negociação forex ai, bot forex, ai em forex, bot de negociação forex, bot de negociação ai, ai para negociação forex, robô forex, robô forex ai, melhor ai para negociação forex, trader ai, sinais forex, mercado forex, melhor bot de negociação ai, myfxbook, trader ai , AI,Artificial Intelligence,Machine Learning,Neural Network,Deep Learning,Computer Vision
Apollo1969
403
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

multiuwe
104
multiuwe 2025.09.21 14:59 
 

100 Euro Gewinn, 500 Euro minus offene Positionen. Dies potenziert sich so weiter. Das Konto ist bald bei Manitou!!

1965rex
208
1965rex 2025.04.11 07:02 
 

You can read my comments from №121-134.

Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь. А в ответ тишина Обратная связь просто ''супер''

Vladislav Andruschenko
297020
Resposta do desenvolvedor Vladislav Andruschenko 2025.04.11 15:23
Добрый день.
Понимаем ваше разочарование — неприятно, когда ожидания не совпадают с результатом. Но в трейдинге не бывает чудес: это всегда работа с риском, и ни один советник не может гарантировать прибыль в любых условиях. Что касается «мёртвых душ» — все отзывы настоящие, и мы ни разу не прибегали к накрутке. У каждого пользователя свой опыт: у кого-то советник работает отлично, у кого-то — не заходит. Это нормально, особенно в такой сложной сфере, как автоматическая торговля. Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь.
Apollo1969
403
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

