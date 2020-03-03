Apache MHL Moving Average MT5

Sinal (GOLD/XAUSD) - 12 meses ativo e mais de 5 mil negociações: https://www.mql5.com/pt/signals/2278431

Produto para MetaTrader4: https://www.mql5.com/pt/market/product/159627

Produto para MetaTrader5: https://www.mql5.com/pt/market/product/160313


O Apache MHL Moving Average Expert Advisor ou simplesmente "Apache MHL" é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale. O usuário dispõe de ajuste de RSI para confirmar força do ativo.

Ele combina múltiplas médias móveis para identificar potenciais pontos de rompimento no mercado. O robô verifica as condições de preço e, ao detectar rompimentos para cima ou para baixo, abre ordens de compra ou venda automaticamente, sempre respeitando os parâmetros de distanciamento definidos pelo usuário.

Principais Funcionalidades e Benefícios: Médias Móveis e Estratégias de Distanciamentos e Rompimentos:

    • Utiliza médias móveis simples (SMA) baseadas em máximas e mínimas de preço para identificar oportunidades de scalper;
    • Executa ordens quando os preços ultrapassam os níveis das médias móveis com uma margem predefinida (distância em pontos).

  • Gestão de Risco com Martingale:

    • Implementa uma estratégia de Martingale que aumenta o tamanho do lote em ordens subsequentes após perdas, limitado por um número máximo configurável de repetições;
    • Os Martingales são aplicados com base em distâncias específicas e multiplicadores do tamanho do lote inicial.

  • Fechamento por Lucro Acumulado:

    • Monitora o lucro total das ordens abertas pelo robô e fecha automaticamente todas as posições quando o lucro acumulado atinge o objetivo configurado.

  • Configurações Flexíveis:

    • Alto nível de controle pelo usuário, dispondo de parâmetros ajustáveis, como multiplicador do lote, períodos das médias móveis, horários de negociação, limitador de quantidade de ordens, distâncias para rompimento e Martingale, take profit, stop loss, indicador de RSI e número máximo de Martingales.

  • Informações no Gráfico:

    • Exibe no gráfico informações úteis, como o número de negociações abertas e detalhes do status operacional do robô.

O Apache MHL Moving Average Expert Advisor foi projetado para simplificar operações no mercado de ouro, aproveitando a alta volatilidade do ativo GOLD/XAUUSD enquanto adota métodos consistentes de gestão de risco e de lucros. É ideal para traders que buscam automatizar suas estratégias de rompimento com um toque de Martingale e utilização de Grid nas ordens.

No setup padrão configurado para o GOLD (XAUUSD), o distanciamento foi calibrado para filtrar a volatilidade natural do ativo, utilizando uma escala progressiva que começa em 100 pontos e se estende até 700 pontos conforme a relevância dos timeframes definidos pelo usuário. Essa estratégia de "camadas" garante que o robô só execute a ordem principal quando o preço rompe uma barreira técnica significativa em várias janelas temporais ao mesmo tempo. No que diz respeito à recuperação, o sistema utiliza um gerenciamento de até 10 níveis de Martingale, com um fator multiplicador de 2.0 e um distanciamento de 700 pontos entre as ordens de correção. Essa combinação permite que o ponto de saída da operação seja ajustado rapidamente para mais perto do preço atual, visando encerrar os ciclos de negociação com lucro acumulado mesmo em pequenas correções do ouro (o alvo nesse setup padrão está buscando 100 pontos, e no caso de martingale agrupando as ordens, apenas 10 pontos).

Nota Importante: Embora o Apache MHL tenha condições técnicas de apresentar alta taxa de acerto, trata-se de uma ferramenta de automação e o intuito deste material não é oferecer um setup predefinido ou garantia de lucros. Cada investidor deve buscar aliar a tecnologia às suas próprias operações e análises manuais. É fundamental que o uso do software seja feito de forma consciente, baseada em estudos prévios e em uma gestão de risco rigorosa, respeitando sempre os limites individuais de tolerância à exposição do mercado.

Aviso: Como todo robô de negociação, o uso do Apache MHL Moving Average é recomendável a execução de testes rigorosos em contas demo antes de ser aplicado em contas reais. A gestão de risco é de inteira responsabilidade do usuário deve ser prioridade para evitar perdas significativas.

Ressaltamos que o sinal de operações disponível na MQL5/MetaQuotes funciona exclusivamente como um mostruário técnico, com o objetivo de evidenciar a consistência e a eficácia das estratégias do robô em tempo real. O intuito principal não é a gestão ou o monitoramento de sinais pela plataforma, mas sim fornecer uma base técnica sólida e relatórios detalhados que comprovem a efetividade do sistema no mercado de Ouro (XAUUSD).Entretanto, o sinal ficará disponível, devendo o usuário tomar sua própria decisão de utilizá-lo ou não, inclusive levando em consideração a existência de derrapagens e lentidão de servidores.

Dessa forma, as negociações para aquisição, licenciamento ou parcerias diferenciadas além do MQL5 devem ser tratadas diretamente via mensagem particular com o desenvolvedor ou seus representantes oficiais. Nosso foco é oferecer suporte técnico especializado e fornecer os dados necessários para que o investidor tenha total segurança e apoio em suas operações no mercado Forex. Portanto, a recomendação principal é a aquisição do robô para que o próprio usuário configure suas estratégias.

Desenvolvedor e Representante autorizado a atuar como suporte: Jose Sandro Oliveira - jsoliveiraa - Perfil do Trader - MQL5 Algo Trading community


Desde já agradecemos pelo interesse e desejamos sucesso nas negociações!


Atenciosamente,

Paulo Roberto Da Costa - pacosta - Perfil do Trader - MQL5 Algo Trading community
Produtos recomendados
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Institutional Levels
SASA MIJIN
Experts
Institutional Levels is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This algo is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, without reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automaticall
EA Valhalla
Uendel Rodrigues Dos Santog
4 (2)
Experts
Baixe e teste em conta DEMO agora  https://bit.ly/3fO07eA Cansado de perder entradas da FIMATHE? Cansado de ficar horas na frente da tela esperando a hora certa de entrar? O EA VALHALLA foi feito para você! De simples configuração este EA vai te auxiliar para não perder mais entradas! O Expert Advisor tem todos os recursos necessários para te ajudar no gerenciamento de risco. Com uma linguagem robusta e voltado para MQL5,  que é mais completo e seguro que MQL4. Vantagens:  Segue estritamente o g
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Breakout Box Pro 3in1
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (2)
Experts
Triple Volatility Box System Oferta de lançamento: Apenas 5 cópias disponíveis ao preço introdutório antes do próximo nível de preço. Um sistema profissional de breakout desenvolvido com base nos ciclos institucionais de volatilidade e na lógica de compressão de preço . O Triple Volatility Box System identifica períodos de baixa volatilidade (“caixas”) e posiciona-se automaticamente para possíveis expansões subsequentes — um princípio amplamente utilizado por traders institucionais. Lógica princ
Gold Breaker EA
Febrian Andhika Wijaya
Experts
Gold Breaker EA – Smart & Safe Gold Trading Automation Gold Breaker EA is a fully automated trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) , built with one core principle: Capital protection first, profits second. Unlike many Gold EAs that rely on martingale, grid, or averaging down strategies , Gold Breaker EA uses a SAFE one-position approach . At any time, it manages only a single trade , always protected by a clear Stop Loss and Take Profit . There are no dangerous recovery system
CMFXGold
Chethan V
Experts
CMFX GOLD — Tactical Intelligence for the XAUUSD Battlefield Precision. Patience. Power. CMFX GOLD isn’t just another Expert Advisor — it’s a tactical swing-trading algorithm engineered to dominate Gold (XAUUSD) with discipline, precision, and capital protection. Support For any doubts, queries, or setup assistance, please contact me via MQL5 private message . I respond to every message personally and assist with installation, optimization, and guidance. ----------------------------------
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experts
O CLS você NÃO TERÁ PREJUIZO , desde que você tenha uma gestão do capital É impossível ter prejuízo com o CLS, porque?  Ele funciona comprando e vendendo dois pares de moedas correlacionado positivamente. Isso quer dizer que, quando o PAR 1 Sobe o PAR 2 também sobe.. porem, existe algo que acontece no mercado que é a distorção da razão de preço. Ou seja, quando o PAR 1 Sobe e o PAR 2 cai, é ai que entramos, comprando o Par 2 e vendendo o Par 1..  Isso parece simples mas não é, é preciso sabe
Ghost version 2
Majed Ali K Alotaibi
Experts
This Expert Advisor is designed for high-volatility instruments, specifically Volatility 75 Index (VIX75) and XAUUSD (Gold). It uses a robust ATR-based breakout model, multi-layer position scaling, and optional trend filtering to identify strong directional momentum while maintaining precise risk control. Key Features 1. Breakout Entry Engine The EA detects momentum breakouts using: ATR-volatility filtering Highest-High / Lowest-Low structure EMA trend confirmation (optional) Precision timing
FS Gold Hacker EA
Saleh Mohamad Saleh Baniata
Experts
**Smart Trading Partner - Hunts Profitable Opportunities** **Advanced Analysis with Daily Profit Protection** Meet your intelligent trading companion—a sophisticated system designed to scan markets and identify high-probability opportunities using advanced algorithms. It combines multi-timeframe analysis with real-time data to execute precise trades based on proven strategies, eliminating emotional decision-making and focusing on optimal risk-reward setups. The integrated Daily Profit Protection
The Machine by New Capital
New Capital B.V.
Experts
Short description Counter-trend EA for AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD. Low-risk mean reversion with controlled martingale and funding-account presets. Live monitoring Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2257448 What it is A counter-trend mean-reversion Expert Advisor designed to produce steady monthly returns under conservative risk. Built for traders who prioritize capital protection (including funding account rules) and prefer transparent, testable logic. How it trades Entry logic: Sells/buys sho
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Experts
Equity Compounder is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This EA is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, with hidden reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automatically
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
Esta é a iteração mais recente do meu famoso scalper, Goldfinch EA, publicado pela primeira vez há quase uma década. Ele amplia o mercado em expansões súbitas de volatilidade que ocorrem em curtos períodos de tempo: assume e tenta capitalizar a inércia no movimento dos preços após uma súbita aceleração dos preços. Esta nova versão foi simplificada para permitir que o profissional use o recurso de otimização do testador facilmente para encontrar os melhores parâmetros de negociação. [ Guia de ins
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (381)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
Experts
**GoldCraft EA - Advanced Gold Trading Robot** Unlock the power of automated trading with GoldCraft EA, a premium Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. This sophisticated bot combines technical analysis with robust risk management to maximize profitability while minimizing exposure. **Key Features:** - **Trend-Following Strategy**: Utilizes Moving Averages (MA34 and MA89) on H4 and M15 timeframes, paired with RSI indicators, to identify h
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experts
Prazer a todos, sou o seu mais novo colaborador! Apresento o mais novo aliado para o mercado financeiro: *Robô Progresso.* Após anos de estudos intensivos (desde 2019), desenvolvemos uma solução inovadora que transforma números em estratégias precisas e confiáveis. O Robô Progresso Forex combina indicadores clássicos de tendência com tecnologia de ponta, ativando gatilhos automáticos de compra e venda no momento certo. #Por que escolher o Robô Progresso Forex? - Compatibilidade garantida: Pro
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
RoyalTrade Pro
Milton Giovanny Jaramillo Herrera
Experts
RoyalProfit EA Pro - Automated London/New York Breakout System Leverage the strategy used by institutional traders: Identify key levels during the London session and execute precise breakouts when New York opens. 100% automated. What Does This EA Do? RoyalProfit EA Pro implements a proven institutional strategy: during the London trading session, the EA automatically marks the maximum and minimum price range levels. When New Y
Gold Scalper Market DNA Robot MT5
Harsh Tiwari
Experts
The Gold Trading Robot is a state-of-the-art software tool designed to revolutionize the way investors trade in the gold market. This cutting-edge technology combines sophisticated algorithms with advanced artificial intelligence to provide users with a powerful tool for maximizing their profits and minimizing potential risks. With the Gold Trading Robot, users can access real-time analysis of market trends, historical data, and other crucial information to make informed trading decisions. The
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experts
Estratégia de CSP. Este Padrão de Candlestick base como o nome indica num determinado tipo de padrão em velas (melhor desempenho no período de 1H).O backtest e optimização foi realizado em dados históricos externos por este motivo um backtest realizado em meta trader5 não irá mostrar os mesmos bons resultados, no entanto, para além do backtest, realizámos um teste real durante 1 semana desde 2023.03.27 até 2023.0330 os resultados são expostos nas imagens fornecidas. Dicas para melhorar esta (e
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experts
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá Comerciantes! Apresento a Estratégia "Duende", Duende é um algoritmo que detecta padrões de diferentes níveis altos e baixos, onde eles permanecem constantes para fazer boas entradas, com um sistema de recuperação consultando várias coisas como ponto de equilíbrio e cruzamentos entre pares Comprovou controlar várias moedas sem problemas, com um poderoso controle de notícias durante o mercado é possível gerenciá-lo com todos os símbolos que você precisa Minha estratégia é otimizada para "A
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experts
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
TamNguyen AOS EA
Duc Tam Nguyen
Experts
TamNguyen AOS EA — The Next-Generation Multi-Symbol Intelligence for EUR Pairs I am TamNguyen AOS EA — an automated trading system designed for traders who seek stability, discipline, and precision when trading EURUSD, EURCAD, and USDCAD. I am built upon a refined combination of the Andean Oscillator, Moving Averages, and an advanced probability-based market filter, allowing me to adapt to every market shift, big or small. I do not chase noise. I do not trade randomly. I wait — I analyze — and
BTC Scalper MT5
Zameer Ahmad Sageer Ahmad
Experts
Overview This is an automated Expert Advisor that trades using the Moving Average and current trend of the market. The system is build on the very popular and proven strategy: trading breakouts of important support and resistance levels. Backtests show a very stable growth curve, with very controlled drawdowns and fast recoveries. BTC is very suitable for this strategy, as it is a highly volatile pair. BTC Scalper MT5 EA stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to
Os compradores deste produto também adquirem
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5 é um sistema de negociação totalmente automatizado do tipo “pullback”, especialmente eficaz para operar em pares de moedas populares de “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. O sistema utiliza os principais padrões do mercado Forex em suas operações – o retorno do preço após um movimento brusco em qualquer direção. Timeframe: M15 Pares de moedas principais: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionais: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Após comprar o EA, certifique-se de me
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experts
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Experts
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
Experts
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
AussiKiwi MT5
Daniela Elsner
Experts
Aussi Kiwi MT5 trades the classic trio of AUDCAD, AUDNZD, and NZDCAD on one chart, like other Expert Advisors on the MQL5 market. The basic strategy differs little from these and is based on a combination of indicators such as Moving Average, Standard Deviation, RSI, and ATR. However, the key difference with AussiKiwi MT5 is its sophisticated correlation technology, which determines which pair to place next and with what volume, depending on the currently open pair(s). No AI algorithms are used,
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
Experts
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 is a fully automated Expert Advisor with powerful order and recovery management. Optimized by default for trading gold (XAUUSD), it is adaptable for other financial instruments. Key trading parameters can be flexibly adjusted on the onscreen panel to adapt to current market situations. Two basic strategies are available, characterized by different trading activities. The "Night" strategy trades exclusively long orders during periods of low market activity betwee
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experts
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium  é uma ferramenta multifuncional Características: 19 Sinais individuais   - Cada um desses sinais   é   polarizado em uma configuração de estilo de rede neural para constituir o resultado final / geral.   Cada sinal tem suas próprias configurações   que podem ser   personalizadas ou otimizadas, se necessário.   Comprehensive On   Tela   Tela   - Seis tirar Painéis de distância com informações e ferramentas abrangentes dicas.   (clique na borda do painel para desdobrá-la
DayRest
Viktor Timofeev
Experts
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experts
Scalper EA Pro - O Robô de Trading Automatizado de Alta Precisão!   FOR GOLD - XAUUSD O que há de novo na versão 3.0? Após   meses de desenvolvimento e testes rigorosos , apresentamos a versão   mais avançada e confiável   do Scalper EA Pro! Com   novos filtros inteligentes, gestão de risco aprimorada e entradas mais precisas , este EA foi projetado para operar nos mercados com   eficiência máxima . Principais Atualizações:   Filtro de Tendência Ajustável Agora com   EMAs perso
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experts
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experts
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Experts
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Experts
MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experts
Negociação automática e manual Um sistema comercial pronto baseado nas  ondas de Elliott e níveis de Fibonacci . Simples e de fácil acesso Exibição de marcação das ondas de Elliott (opção geral ou alternativa) em um gráfico Construção dos níveis horizontais, linhas de apoio e resistência, canal Sobreposição dos níveis de Fibonacci para as ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (no ecrã, E-Mail, Push notificações) painel visual para abertura de ordens para negociação manual painel visual para configu
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experts
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Experts
Reactor MT5   is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and tren
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Experts
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Experts
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Apresentando Marvelous EA: Seu Companheiro de Trading Definitivo Desbloqueie todo o potencial do mercado Forex com Marvelous EA, uma solução automatizada de trading de ponta, projetada para maximizar seus lucros e minimizar os riscos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado com recursos avançados para navegar com precisão e eficiência no dinâmico mercado Forex. OURO - XAUUSD - M5 Desempenho de conta real: https://www.mql5.com/pt/signals/1973370 Principais Recursos:
FX SCI Hit the pairs
Eadvisors Software Inc.
Experts
Lançamento 2021 | Eadvisors O FXScalper SCI faz operações de curto prazo no timeframe 5min buscando pequenas variações do mercado nos pares de FOREX, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis. Estamos disponibilizando a nova versão aqui no market MQL para download, você pode ativá-lo em até 5(cinco) contas pessoais, em qualquer corretora de FOREX. Resumo das Funcionalidades do produto Estratégia utilizada: Grid x Distanciamento. Lote Inicial: A partir de 0.01
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Experts
O AI Nodiurnal EA é um avançado robô de Forex que utiliza tecnologia de ponta de aprendizado de máquina para otimizar estratégias de negociação e aprimorar o desempenho no dinâmico mercado de câmbio. O termo "Nodiurnal" reflete sua capacidade de se adaptar e operar não apenas durante as típicas horas diurnas de negociação, mas também durante períodos não convencionais, proporcionando uma abordagem contínua e adaptativa para a negociação forex. Configurações: Configurações padrão no par de moedas
Arrival
Yuriy Bykov
Experts
Fácil de configurar e instalar o Expert Advisor automático. Nenhuma grade ou Martingale. Eu coloquei e esqueci. Negocia simultaneamente em vários instrumentos. Analisa a volatilidade e a presença de tendências e planos para formar sinais para abrir posições. Com um depósito de $100 a 8 800, um conjunto de estratégias agressivas é usado. Para um tamanho de conta superior a $800, o EA muda automaticamente para estratégias moderadas. Recomenda-se instalar no EURGBP M15. Para negociação em várias m
Robo executivo gjs
Gabriel De Jesus Santos
Experts
é recomendado usar o robô em uma conta conta netting. o robô trabalha com a melhor configuração do dia anterior no dia atual. o robô trabalha com a melhor configuração do dia anterior no dia atual. o robô trabalha no mini índice. o robô trabalha no mini dólar. o robô trabalha no forex. o robô trabalha utilizando indicadores  . o robô trabalha utilizando ordens a mercado e ordens pendentes  antes de utilizar o robô, coloque ele na otimização e salve as configurações (em um arquivo .set) para us
Mais do autor
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
Experts
Sinal (GOLD/XAUSD) - 12 meses ativo e mais de 5 mil negociações:   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Produto para MetaTrader4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Produto para MetaTrader5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 O Apache MHL Moving Average Expert Advisor ou simplesmente "Apache MHL" é um robô que opera no ativo GOLD/XAUUSD utilizando estratégias baseadas em médias móveis e gestão de risco com Martingale. O usuário dispõe de ajuste de RSI para confirmar
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário