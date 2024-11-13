Coppy Master MT5
- Utilitários
- Sergey Batudayev
- Versão: 2.10
- Ativações: 5
Coppy Master MT5 é uma ferramenta para copiar negociações entre terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Suporta cópia em ambas as direções:
de MT5 para MT4, de MT4 para MT5 e também entre contas do mesmo tipo.
Para uma operação correta, todos os terminais devem ser iniciados em um computador ou VPS.
[Instruction and Demo]
Para copiar para o MetaTrader 4, é necessária uma versão separada do produto - Coppy Master MT4 .
Principais funções:
- Tipo de conexão
Modos Mestre e Receptor. Possibilidade de configuração flexível da lógica de envio e recebimento de ordens.
- Gerenciamento de pedidos
Copiando ordens de mercado e pendentes. Fechamento síncrono de negociações, suporte para fechamento parcial, reversão de negociações, modificação de SL/TP.
- Trabalhando com símbolos
Suporte para prefixos e sufixos. Exclusão/inclusão de caracteres individuais. Capacidade de atribuir nomes personalizados aos ativos.
- Limitações e controle de riscos
Limitação do número de negociações por dia, perdas diárias máximas, níveis de saldo para impedir cópias.
- Configurações de volume
Usando lote fixo, risco percentual, multiplicador. Verificando SL e TP antes de copiar.
- Verificando sinais
Controle de ordens duplicadas, limitação do número de transações em um símbolo, filtragem por tipo de ordem.
- Filtros de tempo
Capacidade de definir um período de tempo aceitável para copiar negociações.
- Notificações
Notificações de terminal, mensagens push e alertas por e-mail.
Vantagens:
- Atraso mínimo entre terminais (a partir de 0,5 seg).
- Possibilidade de copiar de uma conta para várias e vice-versa.
- Compatível com Windows e VPS.
- Trabalhamos com todos os tipos de pedidos.
- Tratamento correto do fechamento parcial e síncrono de transações.
O Coppy Master MT5 foi projetado para usuários que exigem um mecanismo estável e personalizável para gerenciar múltiplas contas de negociação.
hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.