Coppy Master MT5 é uma ferramenta para copiar negociações entre terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Suporta cópia em ambas as direções:

de MT5 para MT4, de MT4 para MT5 e também entre contas do mesmo tipo.

Para uma operação correta, todos os terminais devem ser iniciados em um computador ou VPS.

[Instruction and Demo]

Para copiar para o MetaTrader 4, é necessária uma versão separada do produto - Coppy Master MT4 .

Principais funções:

Tipo de conexão

Modos Mestre e Receptor. Possibilidade de configuração flexível da lógica de envio e recebimento de ordens. Gerenciamento de pedidos

Copiando ordens de mercado e pendentes. Fechamento síncrono de negociações, suporte para fechamento parcial, reversão de negociações, modificação de SL/TP. Trabalhando com símbolos

Suporte para prefixos e sufixos. Exclusão/inclusão de caracteres individuais. Capacidade de atribuir nomes personalizados aos ativos. Limitações e controle de riscos

Limitação do número de negociações por dia, perdas diárias máximas, níveis de saldo para impedir cópias. Configurações de volume

Usando lote fixo, risco percentual, multiplicador. Verificando SL e TP antes de copiar. Verificando sinais

Controle de ordens duplicadas, limitação do número de transações em um símbolo, filtragem por tipo de ordem. Filtros de tempo

Capacidade de definir um período de tempo aceitável para copiar negociações. Notificações

Notificações de terminal, mensagens push e alertas por e-mail.

Vantagens:

Atraso mínimo entre terminais (a partir de 0,5 seg).

Possibilidade de copiar de uma conta para várias e vice-versa.

Compatível com Windows e VPS.

Trabalhamos com todos os tipos de pedidos.

Tratamento correto do fechamento parcial e síncrono de transações.

O Coppy Master MT5 foi projetado para usuários que exigem um mecanismo estável e personalizável para gerenciar múltiplas contas de negociação.



