Coppy Master MT5

5

Coppy Master MT5 é uma ferramenta para copiar negociações entre terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Suporta cópia em ambas as direções:
de MT5 para MT4, de MT4 para MT5 e também entre contas do mesmo tipo.

Para uma operação correta, todos os terminais devem ser iniciados em um computador ou VPS.
[Instruction and Demo

Para copiar para o MetaTrader 4, é necessária uma versão separada do produto - Coppy Master MT4 .

Principais funções:

  1. Tipo de conexão
    Modos Mestre e Receptor. Possibilidade de configuração flexível da lógica de envio e recebimento de ordens.
  2. Gerenciamento de pedidos
    Copiando ordens de mercado e pendentes. Fechamento síncrono de negociações, suporte para fechamento parcial, reversão de negociações, modificação de SL/TP.
  3. Trabalhando com símbolos
    Suporte para prefixos e sufixos. Exclusão/inclusão de caracteres individuais. Capacidade de atribuir nomes personalizados aos ativos.
  4. Limitações e controle de riscos
    Limitação do número de negociações por dia, perdas diárias máximas, níveis de saldo para impedir cópias.
  5. Configurações de volume
    Usando lote fixo, risco percentual, multiplicador. Verificando SL e TP antes de copiar.
  6. Verificando sinais
    Controle de ordens duplicadas, limitação do número de transações em um símbolo, filtragem por tipo de ordem.
  7. Filtros de tempo
    Capacidade de definir um período de tempo aceitável para copiar negociações.
  8. Notificações
    Notificações de terminal, mensagens push e alertas por e-mail.

Vantagens:

  • Atraso mínimo entre terminais (a partir de 0,5 seg).
  • Possibilidade de copiar de uma conta para várias e vice-versa.
  • Compatível com Windows e VPS.
  • Trabalhamos com todos os tipos de pedidos.
  • Tratamento correto do fechamento parcial e síncrono de transações.

O Coppy Master MT5 foi projetado para usuários que exigem um mecanismo estável e personalizável para gerenciar múltiplas contas de negociação.


Comentários 1
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:14 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

Produtos recomendados
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitários
This utility is designed to automatically maintain a "locking" position and reopen it when necessary, which is suitable for position maintenance and protection strategies. A simple utility (hereinafter referred to as the bot) that implements a locking strategy with an infinitely reloadable locking trade. How the bot works: - When launched, select a buy or sell order with a specified TP - Set the SL parameter for the locking trade - The bot monitors the distance between the opening price of the f
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitários
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitários
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitários
Domine os desafios de prop firms antes de arriscar dinheiro real!   Nosso simulador avançado recria ambientes autênticos de trading de prop firms, ajudando você a praticar, elaborar estratégias e passar nos desafios com confiança. Usando nosso Simulador, você pode simular qualquer desafio de prop firm usando contas demo ou reais, suporta estratégias de trading manuais e automatizadas via EAs, criar desafios personalizados para períodos personalizados e desafiar a si mesmo para desenvolver a disc
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitários
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Enthiran MT5 Slave CopyTrader
Orifox Technologies Private Limited
Utilitários
Enthiran Slave CopyTrader for MT5 Mirror Trades Across Multiple Accounts with Precision and Speed Enthiran CopyTrader is a powerful MT5 Expert Advisor that allows you to replicate trades from one MetaTrader 5 account (Master) to one or multiple accounts (Slaves) with complete control over trade size, symbol mapping, and execution speed. To download Master Copier visit this link Whether you manage investor accounts, signal services, or prop firm strategies, this tool helps you maintain synchroni
FREE
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Defina TP e SL por Preço – Modificador Automático de Ordens para MT5 Define automaticamente níveis precisos de TP e SL em qualquer operação ️ Funciona com todos os pares e EAs, podendo filtrar por símbolo ou número mágico Este Expert Advisor permite-lhe definir e aplicar níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) às suas operações, usando valores de preço directo (ex.: 1.12345 no EURUSD). Sem pontos, sem pips. Apenas gestão limpa e precisa das suas ordens, globalmente ou filtradas
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Elsna Color Zones
Raymond Edusei
Utilitários
This MQL4 code is a   custom indicator   that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specif
FREE
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilitários
Equity Shield Pro 1.1 NEW VERSION  Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all challenge types, Equity Shield Pro 1.1 is specifically craft
OneClick Trade Panel
Mustafa Pishori
Utilitários
O OneClick Trade Panel é uma ferramenta profissional de gestão de trading que coloca funções essenciais de trading ao seu alcance. Concebido para traders que necessitam de uma gestão de trading rápida e eficiente, este EA simplifica tarefas de trading complexas em operações de um único clique. Esta ferramenta ajuda-o a gerir as suas posições abertas de forma mais rápida e eficiente do que os métodos manuais tradicionais. O que este EA faz Este Assistente Especialista oferece três funções esse
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitários
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
ScalperTraderPanel
Andres Daniel Leonel Lusin
Utilitários
Overview:   ScalperTradePanel is the ultimate assistant for manual traders and scalpers who need speed, precision, and automated trade management. Unlike standard one-click panels, this tool combines manual entry with an   automated Grid system , allowing you to average your entry price intelligently. It features a unique   Dual-Mode Interface : switch instantly between   Market Execution   for speed, or   Visual Pending Mode   to plan your trades directly on the chart with drag-and-drop lines t
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
Nosso indicador   Basic Support and Resistance   é a solução necessária para aumentar sua análise técnica.Este indicador permite que você forneça níveis de suporte e resistência no gráfico/   versão MT4 grátis Recursos Integração dos níveis de Fibonacci: Com a opção de exibir níveis de Fibonacci, juntamente com os níveis de suporte e resistência, nosso indicador fornece uma visão ainda mais profunda do comportamento do mercado e possíveis áreas de reversão. Otimização de desempenho: Com a opçã
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
ARC Automatic Position Size Calculator
Vitor Martins De Sousa
2.5 (2)
Utilitários
MANAGING YOUR FOREX TRADING LIKE A PROFESSIONAL WITH   POSITION SIZE   CALCULATOR Position Size Calculator – an MT5 indicator, is a user-friendly tool that allows you to determine your required forex trading size for each trade based on how much you want to risk and available capital in your forex trading account. Load the calculator onto your chart and simply draglines to show your stop loss and take profit level. The calculator will automatically calculate the trade size instantly. This indica
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
Renko Chart for MT5
Trinh Dat
5 (2)
Utilitários
The Expert Advisor is used to create Renko chart, realtime updates, easy for technical analysis. Backtest your strategy with all indicators with Renko chart in MetaTrader 5. Parameters Box Size : input the number of box size. Show Wicks : if true , draw a candle with high/low. History Start: input the date to creat first candle. Maximum Bars: limit number of bars on renko chart How to use Attach the Expert Advisor to a chart (timeframe M1), for which you want to create a renko. Input box size a
SSL Hybrid
Rashed Samir
Indicadores
This indicator is the mql5 version of the   SSLHybrid   indicator. MT4 Version Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Description of TradingView version: This script is designed for the NNFX Method, so it is recommended for Daily charts only. Tried to implement a few VP NNFX Rules This script has a SSL / Baseline (you can choose between the SSL or MA), a secondary SSL for continiuation trades and a third SSL for exit trades. Alerts added for Baseline entries, SSL
Local Trade Copiier MT5
Hoai Phuong Tran
Utilitários
Local Trade Copiier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copiier MT5 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone l
Signal Analyzer
Tao Lu
Utilitários
There are a lot of high-quality signals on the MQL5 website, and learning them is a great way to broaden your mind and improve yourself. The trading history of the signal can be downloaded and saved in csv file format, but analyzing this textual information is difficult. Signal Analyzer has 2 usage options: 1. You can import the downloaded csv files and display each trading history in the MT5 chart window. 2. Use the Strategy Tester for historical backtesting. *** SignalAnalyzer is used as foll
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitários
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Stopp Loss Manager
Gerhard Oehler
Utilitários
The Stop Loss Manger - SL Mange With the Stop Loss Manager you can finally sleep peacefully while it effectively manages your risk in stock market trading. Simply set your individual stop loss limits and let the manager trade for you. Never worry about losses again - the Stop Loss Manager takes care of it for you! Get the ultimate support for your trading now and maximize your profits with ease. Join the community of successful traders who swear by Stop Loss Manager today. Function overview: 1.
BoxFibo MT5
Sergei Kiriakov
Utilitários
It is just an alternative fibo lines. mt4 have is a very strange drawing of fibo lines, this utilites was written for mt4, but for mt5 it may not be particularly useful. A simple Box (Rectangle) graphic element with adjustable levels binding: it is possible to specify up to 17 custom levels, all rectangles on the chart with the given prefix in their name are processed. Levels are specified in % of the height of the rectangle. A convenient graphical element for analyzing charts by growth-correct
FREE
Anti Grid Position Protector
Konstantinos Kalaitzidis
Utilitários
Anti Grid Position Protector   é uma ferramenta utilitária projetada para protegê-lo da tentação de aumentar uma posição perdedora na esperança de uma recuperação de rebaixamento ou de tentar se proteger quando não é essa a intenção. --------------------------Entradas---------------------- ---- Permitir cobertura em posições perdidas? -   É uma entrada verdadeiro/falso   (clique duas vezes para mudar seu valor)   que permite/não permite a abertura de uma negociação (seja ordem pendente ou exec
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experts
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
SFG Grid Manager and Mirror for MT5
Alan Gilberto Pirovino
Utilitários
SFG Grid Manager MT5 – Sistema Inteligente de Grade e Espelho SFG Grid Manager MT5 é um gestor de grade automático e profissional que acompanha uma posição existente (manual ou aberta por outro EA) e abre uma nova operação de média a cada passo definido (GridPips). Quando a posição principal é encerrada ou desaparece, todas as operações abertas pelo gestor são fechadas automaticamente. Funciona com qualquer corretora que utilize contas Netting ou Hedging e é totalmente compatível com o tradin
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitários
Apresentamos o NAS100 Auto SL e TP Maker para MT5: Nunca mais perca a definição de StopLoss e TakeProfit com o nosso NAS100 Auto SL e TP Maker, um assistente indispensável para os traders que navegam no mercado Nasdaq 100 no MetaTrader 5. Esta ferramenta foi concebida para aqueles que procuram uma solução perfeita para automatizar a gestão dos níveis de StopLoss e TakeProfit. Caraterísticas principais: Automação sem esforço: Monitoriza automaticamente as transacções Nasdaq 100 sem StopLoss e/o
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitários
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitários
Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitários
O AI Trade Analyzer   é uma ferramenta inteligente de análise de mercado implementada no formato de indicador. O programa visualiza sinais no gráfico e ajuda o trader a avaliar a situação do mercado com base em indicadores técnicos e notícias de fundo. Principais funções: 1. Análise técnica: Suporte para indicadores populares: EMA (curto/longo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Estocástico, ATR, Bandas de Bollinger, Pontos de Pivô, Fibonacci. Identificar tendências, divergências e níveis-chave. 2. Trab
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitários
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente de Trading Multifuncional Mais de 66 ferramentas integradas para análise, gestão e automação das suas operações. O assistente combina gestão de risco, execução automatizada, análise de mercado e controle de posições em um único painel. Compatível com Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem este assistente Execução e gestão rápidas com um clique Cálculo automático de lote e risco com base no saldo Ordens inteligentes:
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitários
Easy Trade – Gestão de Operações Inteligente, Simples e Poderosa Easy Trade é a solução completa de gestão de operações para usuários do MetaTrader que desejam manter o risco sob controle e uma execução ultra suave. Desenvolvido do zero com base no feedback de traders reais, o Easy Trade facilita a execução, o monitoramento e a gestão de operações em vários símbolos – sem complicar o seu fluxo de trabalho. Seja você um scalper manual ou esteja gerenciando uma pequena carteira de setups, o Easy
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilitários
Layer Master: Professional Grid Trading Tool for MT5 **CHRISTMAS DISCOUNT 50% OFF -LIMITED TIME ONLY!!* Transform your grid trading with Layer Master - the most intuitive and powerful order management toolkit designed specifically for professional traders. MT4   Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/79133 FREE - 7 Day Trial Version available. Please   contact  me to get your Free trial! Master Grid Trading with Precision Layer Master revolutionizes how you place and manage grid tra
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitários
Crypto Charting for MT5 – Integração de gráficos de criptomoedas no MetaTrader 5 Visão geral Crypto Charting for MT5 oferece gráficos OHLC em tempo real através de WebSocket. Suporta múltiplas corretoras e atualizações automáticas no MT5. Funcionalidades Dados em tempo real via WebSocket Sincronização automática de histórico Atualizações programadas após falhas de conexão Compatível com todos os timeframes do MT5 Dados OHLCV completos Suporte ao testador de estratégias Reconexão automática Corr
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitários
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Mais do autor
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitários
Auxiliar de Média - Este tipo de instrumento auxiliar de negociação ajudará você a calcular a média de suas posições anteriormente não lucrativas usando duas técnicas: média padrão hedge com posterior abertura de posições conforme a tendência O utilitário tem a capacidade   de classificar várias posições abertas em diferentes direções ao mesmo tempo, tanto para compra quanto para venda. Por exemplo, você abriu uma posição para venda e a segunda para compra, e ambas não são lucrativas, ou uma est
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitários
O AI Trade Analyzer   é uma ferramenta inteligente de análise de mercado implementada no formato de indicador. O programa visualiza sinais no gráfico e ajuda o trader a avaliar a situação do mercado com base em indicadores técnicos e notícias de fundo. Principais funções: 1. Análise técnica: Suporte para indicadores populares: EMA (curto/longo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Estocástico, ATR, Bandas de Bollinger, Pontos de Pivô, Fibonacci. Identificar tendências, divergências e níveis-chave. 2. Trab
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experts
Consultor de Negociação Ice Cube Scalper -         é um day scalper   , que realiza um grande número de negociações diariamente, ganhando vários pontos com cada transação. A estratégia do EA é negociar com a tendência usando o indicador RSI. O EA usa média com um lote multiplicador, você precisa entender isso antes de usar o EA, no entanto, a estratégia teve um bom desempenho tanto no backtesting quanto na negociação ao vivo. Antes de comprar, certifique-se de testar o trabalho do consultor no t
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicadores
O indicador iPump é um indicador versátil que combina as vantagens de três categorias de indicadores. detecção de tendência simultânea em vários TFs definindo zonas de resistência e suporte determinação de zonas de sobrecompra e sobrevenda Funções do indicador: Definindo uma tendência Esta função será necessária para todos os traders que desejam avaliar objetivamente a direção atual do mercado e evitar a subjetividade. Em uma fração de segundo, você será capaz de comparar a direção da tendênci
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicadores
Lógica de trabalho A importância deste indicador reside no fato de que ele permite que você entenda quanto “ainda resta combustível no instrumento”. Imagine a situação, você saiu de um carro com a bateria meio descarregada, em média, essa quantidade de energia costuma ser suficiente para um carro por 250 km, então se você quiser não pode ultrapassar uma distância de 700 km. Assim, para cada instrumento, existe um certo movimento diário de preço e, como resultado de observações estatísticas, foi
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experts
Bem-vindo ao mundo da negociação de ouro inovadora e eficiente com o GoldPro - um robô de negociação avançado projetado especificamente para ajudar você a alcançar o sucesso no mercado de ouro. O consultor utiliza a técnica de média, você deve perceber isso não como bom ou ruim, mas como uma abordagem que funciona no mercado, descartando a crença unipolar de que um método é bom e o outro é ruim, ela existe e pode ser aplicada com sucesso, isso é um fato. Confiabilidade e Experiência: O GoldPr
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitários
Este rastreador permite que você identifique ativos que estão mais do que normalmente sobrecomprados (% de crescimento) ou sobrevendidos (% de queda) dentro de um período de tempo selecionado (período de tempo). O mercado é regido por lei, compre mais barato, venda mais caro, mas sem um scanner automático será muito difícil para você identificar moedas / ações que estão sobrecompradas ou sobrevendidas mais do que o normal, digamos, na semana atual, ou o hora atual ou mês. Pode haver dezenas ou
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitários
Telegram para MT4:   A solução definitiva para cópia de sinais Otimize suas negociações com   o Telegram para MT4   , o utilitário de última geração desenvolvido para copiar sinais de negociação diretamente de canais e chats do Telegram para sua plataforma MetaTrader 4 — sem a necessidade de DLLs. Esta solução robusta garante a execução perfeita de sinais com precisão incomparável e opções de personalização, economizando seu tempo e aumentando sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilitários
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT4 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. Funções do consu
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Experts
Bem-vindo ao mundo da negociação de ouro inovadora e eficiente com o GoldPro - um robô de negociação avançado projetado especificamente para ajudar você a alcançar o sucesso no mercado de ouro. O consultor utiliza a técnica de média, você deve perceber isso não como bom ou ruim, mas como uma abordagem que funciona no mercado, descartando a crença unipolar de que um método é bom e o outro é ruim, ela existe e pode ser aplicada com sucesso, isso é um fato. Confiabilidade e Experiência: O GoldPr
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Consultor de Negociação Ice Cube Scalper -           é um cambista do dia       , fazendo um grande número de negócios diariamente, levando vários pontos em cada transação. A estratégia do EA é negociar com a tendência usando o indicador RSI. O EA usa a média com um lote multiplicador, você precisa entender isso antes de usar o EA, no entanto, a estratégia teve um bom desempenho tanto no backtesting quanto na negociação ao vivo. Antes de comprar, certifique-se de testar o trabalho do consultor
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilitários
Coppy Master MT4       é uma ferramenta copiadora de negociações para terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Ela suporta cópia em ambas as direções: de MT4 para MT5, de MT5 para MT4, bem como entre contas do mesmo tipo de MT4 para MT4. Para funcionar corretamente, todos os terminais devem estar rodando no mesmo PC ou VPS. [ Instruction  and Demo ]  Para copiar para o MetaTrader 4, uma versão separada —       Coppy Master MT5       - é necessário. Principais características: Modos de cópia Supor
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.75 (4)
Experts
A negociação automatizada deve ajudar você a aumentar seu capital — não confundi-lo com configurações e teorias infinitas. SPARK   é um Expert Advisor leve, porém eficaz, projetado para dar aos iniciantes um início confiante, com foco em precisão e simplicidade. Por que o SPARK é diferente? Focado em EUR/USD:   O EA é especificamente otimizado para EUR/USD, um dos pares de moedas mais líquidos e estáveis. Construído com base na lógica de rompimento de liquidez:   o SPARK identifica e reage a zon
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilitários
Lógica de trabalho O utilitário Stop Out é um indicador simples, mas muito conveniente, que mostra quantos pontos faltam para o nível Stop Out / Seu benefício reside no fato de que muitos corretores superestimam deliberadamente o risco na negociação em busca de lucro, usam a margem disponível ao máximo, e para este caso é muito importante saber onde o corretor pode fechar suas posições à força. Basta colocar o indicador no gráfico e, dependendo da posição aberta em Compra ou Venda, você verá
PatternEdge AI
Sergey Batudayev
Experts
Pattern Edge AI Robô Inteligente baseado em Padrões de Velas + DCA + Martingale Pattern Edge AI é um robô de trading poderoso e versátil que combina Price Action , níveis de suporte e resistência fractais , um sistema inteligente de média com grade e uma gestão adaptativa de capital. Ideal para traders que buscam entradas com alta probabilidade e controle rigoroso de risco . Destaques do Robô: Os sinais de entrada são baseados em padrões clássicos de velas como Martelo, Padrão Penetrante, Estrel
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicadores
Indicador de oferta e demanda real       - permitirá que você determine rapidamente a localização dos níveis de resistência e suporte em todos os prazos. O indicador será útil para quem usa análise técnica em suas negociações. O indicador é fácil de usar, basta arrastar e soltar no gráfico e o indicador mostrará os níveis de suporte e resistência mais prováveis. Ao alternar os prazos, você verá os níveis para o período de tempo recém-selecionado. Robot Scalper Recomendado       -       teste  
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
A estratégia do EA é baseada na negociação de Swing , com entradas após impulsos agudos calculados pelo indicador iPump. Conforme mencionado anteriormente, o EA tem a capacidade de abrir negociações manuais com suporte automático. - para uma tendência de baixa ↓ entramos em uma operação após um aumento corretivo no preço, o ativo entra na zona de sobrecompra, vendemos ao longo da tendência. - para uma tendência de alta ↑, entramos em uma operação após uma queda corretiva no preço, o ativo cai
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilitários
O utilitário foi projetado para enviar um sinal do MT4 para o Discord. Ele possui diversos recursos exclusivos, permitindo não apenas enviar sinais de negociação, mas também executar as seguintes funções: Envie mensagens diretamente do terminal para o Discord Enviando emojis junto com texto personalizado Envie texto e imagens diretamente do terminal MT4 para o Discord Tudo isso permite que o usuário mantenha um canal com sinais, focando em negociações e encontrando sinais de qualidade. Instructi
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilitários
O utilitário foi projetado para enviar um sinal do MT5 para o Discord. Ele possui diversos recursos exclusivos, permitindo não apenas enviar sinais de negociação, mas também executar as seguintes funções: Envie mensagens diretamente do terminal para o Discord Enviando emojis junto com texto personalizado Envie texto e imagens diretamente do terminal MT5 para o Discord Tudo isso permite que o usuário mantenha um canal com sinais, focando em negociações e encontrando sinais de qualidade. Instructi
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilitários
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilitários
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
Utilitários
O Smart Grid Set EA é um consultor especialista flexível e fácil de usar para a colocação de ordens pendentes em uma grade. Ele suporta lógica de ponto de equilíbrio, múltiplos modos de trailing stop, posicionamento manual na grade, tamanhos de lote personalizáveis e uma interface intuitiva no gráfico. É ideal para traders que empregam estratégias de grade ou média. Principais características Coloque ordens   Buy Stop   e   Sell Stop   em uma grade personalizável Suporta tamanhos de lote individ
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experts
Descrição do conselheiro O Smart Expert Advisor é um consultor de negociação de grade automática com seleção automática de configurações para cada par de negociação. O Expert Advisor seleciona automaticamente as configurações para cada par de moedas, portanto, você não precisa definir os parâmetros para cada par, os cálculos são baseados na volatilidade do instrumento que está sendo negociado. No momento da negociação, você pode definir a direção dos pontos de entrada. Habilite o filtro por ten
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilitários
O painel tem a interface mais intuitiva que todo iniciante pode usar. Na coluna SLp - você precisa especificar o tamanho do SL em pips. Se o valor ficar cinza e, ao mesmo tempo, os botões Bay / Sell também estiverem inativos, você especificou um valor de SL inferior ao permitido antes de ser definido pelo seu corretor. Na coluna TP% - você indica TP em% do saldo da conta. Nas configurações, você pode escolher com base no que este indicador será calculado, por patrimônio, saldo ou margem livre
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitários
EasyTradePad – Painel de Negociação para MetaTrader 4 O EasyTradePad   é uma ferramenta para negociação manual e semiautomática. O painel permite o gerenciamento rápido de ordens e posições, bem como cálculos de gerenciamento de risco com um clique. Características do painel: Abra e feche negociações com risco predefinido (% ou moeda de depósito) Defina SL e TP em pontos, porcentagens ou valores monetários Calcular automaticamente a relação risco-recompensa Mover stop loss para o ponto de equil
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilitários
Utilitário MetaTrader MTI (Main Trading Info) – mostra as informações básicas de negociação para um trader, a saber: tamanho médio e atual do spread Troque o tamanho por posições curtas e longas Custo de 1 pip para 1 lote de negociação Tamanho do nível de parada (distância mínima para colocar ordens pendentes) Tempo até o final do pregão atual (vermelho) e tempo até o início do próximo pregão (cinza) O tempo até o final da sessão de negociação atual é exibido em vermelho, o tempo até a abertura
Filtro:
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:14 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

Responder ao comentário