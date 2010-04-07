MT4 for Discord Signals

O utilitário foi projetado para enviar um sinal do MT4 para o Discord. Ele possui diversos recursos exclusivos, permitindo não apenas enviar sinais de negociação, mas também executar as seguintes funções:

Envie mensagens diretamente do terminal para o Discord

Enviando emojis junto com texto personalizado

Envie texto e imagens diretamente do terminal MT4 para o Discord

Tudo isso permite que o usuário mantenha um canal com sinais, focando em negociações e encontrando sinais de qualidade.

Instructions for the utility

Mensagens totalmente personalizáveis

A mensagem de sinal pode ser totalmente personalizada:

Especifique seu próprio cabeçalho e rodapé

Inserir link no final da mensagem

Exibir um comentário de um consultor ou pedido manual

Suporte para vários idiomas

O utilitário suporta 14 idiomas para mensagens:

Inglês

Espanhol

russo

Alemão

italiano

Francês

Português

turco

malaio

chinês

japonês

coreano

árabe

hindi

A tradução diz respeito especificamente às mensagens que são enviadas para o seu canal.

Capacidades de transmissão de mensagens

O utilitário permite que você transmita mensagens sobre:

Abrindo um pedido

Fechando o pedido

Modificações de pedidos

Fechamento parcial

Alterando os níveis de stop loss e take profit

Ativação de ordens pendentes

Envio de relatórios de negociação com a possibilidade de selecionar um cronograma para envio de relatórios por dia

Interface gráfica amigável

O utilitário possui uma interface gráfica para maior conveniência do usuário. Ele está em constante aprimoramento e aprimoramento. Desejamos a você sucesso com nosso utilitário MT4 para Sinais do Discord.

