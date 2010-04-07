MT4 for Discord Signals
- Utilitários
- Sergey Batudayev
- Versão: 1.36
- Atualizado: 11 dezembro 2024
- Ativações: 5
O utilitário foi projetado para enviar um sinal do MT4 para o Discord. Ele possui diversos recursos exclusivos, permitindo não apenas enviar sinais de negociação, mas também executar as seguintes funções:
- Envie mensagens diretamente do terminal para o Discord
- Enviando emojis junto com texto personalizado
- Envie texto e imagens diretamente do terminal MT4 para o Discord
Tudo isso permite que o usuário mantenha um canal com sinais, focando em negociações e encontrando sinais de qualidade.
Mensagens totalmente personalizáveis
A mensagem de sinal pode ser totalmente personalizada:
- Especifique seu próprio cabeçalho e rodapé
- Inserir link no final da mensagem
- Exibir um comentário de um consultor ou pedido manual
Suporte para vários idiomas
O utilitário suporta 14 idiomas para mensagens:
- Inglês
- Espanhol
- russo
- Alemão
- italiano
- Francês
- Português
- turco
- malaio
- chinês
- japonês
- coreano
- árabe
- hindi
A tradução diz respeito especificamente às mensagens que são enviadas para o seu canal.
Capacidades de transmissão de mensagens
O utilitário permite que você transmita mensagens sobre:
- Abrindo um pedido
- Fechando o pedido
- Modificações de pedidos
- Fechamento parcial
- Alterando os níveis de stop loss e take profit
- Ativação de ordens pendentes
- Envio de relatórios de negociação com a possibilidade de selecionar um cronograma para envio de relatórios por dia
Interface gráfica amigável
O utilitário possui uma interface gráfica para maior conveniência do usuário. Ele está em constante aprimoramento e aprimoramento. Desejamos a você sucesso com nosso utilitário MT4 para Sinais do Discord.