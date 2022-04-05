O Smart Grid Set EA é um consultor especialista flexível e fácil de usar para a colocação de ordens pendentes em uma grade. Ele suporta lógica de ponto de equilíbrio, múltiplos modos de trailing stop, posicionamento manual na grade, tamanhos de lote personalizáveis e uma interface intuitiva no gráfico.

É ideal para traders que empregam estratégias de grade ou média.

Coloque ordens Buy Stop e Sell Stop em uma grade personalizável

e em uma grade personalizável Suporta tamanhos de lote individuais para cada nível de grade

Trailing stop integrado: clássico, por máximas/mínimas de velas ou por média móvel

Função de ponto de equilíbrio automático

Capacidade de definir preços iniciais personalizados para a rede

Início manual da grade por meio de botões na tela

Painel de controle visual com botões e campos editáveis diretamente no gráfico

Recriação opcional de ordens após uma alteração no período de tempo

Junte-se à nossa comunidade e compartilhe seus resultados, perguntas e feedback sobre MQL5 e Telegram: Canal MQL5

Canal do Telegram @AlgoTrader_Sergey

Parâmetros de entrada

Em geral

RecreateOrdersOnTFChange — recria a grade quando o período de tempo muda (true / false)

CustomBuyStartPrice — preço inicial personalizado para a grade de compra (usado se > 0)

CustomSellStartPrice — preço inicial personalizado para a grade de venda (usado se > 0)

PlaceOrdersOnAttach — coloque a grade automaticamente quando o EA for iniciado

Configurações de grade

numberOfBuyOrders — número de ordens de compra na grade

numberOfSellOrders — número de ordens de venda na grade

LotBuy — lista de tamanhos de lote separados por “/”, por exemplo 0,01/0,02/0,03

LotSell — lista de tamanhos de lote para ordens de venda

passos — distância entre ordens em pontos

MN — Número mágico para identificar as ordens do EA

Stop Loss / Take Profit

StopLossPoints — stop-loss em pontos (0 = sem SL)

TakeProfitPoints — take-profit em pontos (0 = sem TP)

Empatar

UseBreakeven — habilita a função de ponto de equilíbrio

BreakevenTriggerPoints — lucro (em pontos) necessário para acionar o ponto de equilíbrio

BreakevenProfitPoints — lucro (em pontos) mantido após o ponto de equilíbrio

Parada Móvel

UseTrailing — habilitar parada móvel

TrailingMode — modo trailing stop: NoTrailing — desativado Clássico — parada móvel padrão ByCandles — com base em velas anteriores ByIndicator — com base na média móvel (EMA)



Trailing Clássico

TrailStart — lucro mínimo em pontos para ativar o trailing

TrailStep — tamanho do passo para trilha

TrailDistance — distância de fuga em pontos

Seguindo por velas

TrailCandleDelay — quantas velas anteriores usar

TrailFromHighLow — deslocamento da máxima/mínima da vela em pontos

Trailing baseado em indicadores

MA_Period — período para a EMA usada no trailing baseado em indicadores

Configurações adicionais

Deslizamento — deslizamento máximo permitido

NumberOfTry — número de tentativas se o envio do pedido falhar

Modo manual

ManualBuyPrice — preço base para uma grade de compra acionada manualmente

ManualSellPrice — preço base para uma grade de venda acionada manualmente

Botões e campos na tela

Elemento Função Fechar compra Fecha todas as ordens de compra de mercado com o Número Mágico especificado. Fechar venda Fecha todas as ordens de venda no mercado com o Número Mágico especificado. Del Buy Exclui todas as ordens de compra pendentes (Buy Stop e Buy Limit). Del Sell Exclui todas as ordens de venda pendentes (Sell Stop e Sell Limit). Comprar Inicia uma grade de compra a partir do preço especificado em editBuyPrice . Vender Inicia uma grade de venda a partir do preço especificado em editSellPrice . editarComprarPreço Campo de entrada: preço inicial manual para a grade de compra. editarPreçoDeVenda Campo de entrada: preço inicial manual para a grade de venda. editarManualOrderCount Campo de entrada: número de ordens a serem criadas ao pressionar os botões Comprar/Vender.

Notas

O EA opera somente no gráfico onde está anexado.

As restrições do corretor ( StopLevel ) são levadas em consideração ao colocar ordens.

StopLevel ) são levadas em consideração ao colocar ordens. Se ocorrer um erro (por exemplo, Erro 130 – preço inválido), o EA ajusta automaticamente os preços dos pedidos e tenta novamente.

O Smart Grid Set EA é uma ferramenta poderosa para negociação de rede semiautomatizada, oferecendo controle total de risco e uma interface de usuário moderna.



