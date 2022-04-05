Smart Grid set EA
- Utilitários
- Sergey Batudayev
- Versão: 1.42
- Atualizado: 25 agosto 2025
O Smart Grid Set EA é um consultor especialista flexível e fácil de usar para a colocação de ordens pendentes em uma grade. Ele suporta lógica de ponto de equilíbrio, múltiplos modos de trailing stop, posicionamento manual na grade, tamanhos de lote personalizáveis e uma interface intuitiva no gráfico.
É ideal para traders que empregam estratégias de grade ou média.Principais características
- Coloque ordens Buy Stop e Sell Stop em uma grade personalizável
- Suporta tamanhos de lote individuais para cada nível de grade
- Trailing stop integrado: clássico, por máximas/mínimas de velas ou por média móvel
- Função de ponto de equilíbrio automático
- Capacidade de definir preços iniciais personalizados para a rede
- Início manual da grade por meio de botões na tela
- Painel de controle visual com botões e campos editáveis diretamente no gráfico
- Recriação opcional de ordens após uma alteração no período de tempo
Junte-se à nossa comunidade e compartilhe seus resultados, perguntas e feedback sobre MQL5 e Telegram:
- Canal MQL5
- Canal do Telegram @AlgoTrader_Sergey
Parâmetros de entrada
Em geral
- RecreateOrdersOnTFChange — recria a grade quando o período de tempo muda (true / false)
- CustomBuyStartPrice — preço inicial personalizado para a grade de compra (usado se > 0)
- CustomSellStartPrice — preço inicial personalizado para a grade de venda (usado se > 0)
- PlaceOrdersOnAttach — coloque a grade automaticamente quando o EA for iniciado
Configurações de grade
- numberOfBuyOrders — número de ordens de compra na grade
- numberOfSellOrders — número de ordens de venda na grade
- LotBuy — lista de tamanhos de lote separados por “/”, por exemplo 0,01/0,02/0,03
- LotSell — lista de tamanhos de lote para ordens de venda
- passos — distância entre ordens em pontos
- MN — Número mágico para identificar as ordens do EA
Stop Loss / Take Profit
- StopLossPoints — stop-loss em pontos (0 = sem SL)
- TakeProfitPoints — take-profit em pontos (0 = sem TP)
Empatar
- UseBreakeven — habilita a função de ponto de equilíbrio
- BreakevenTriggerPoints — lucro (em pontos) necessário para acionar o ponto de equilíbrio
- BreakevenProfitPoints — lucro (em pontos) mantido após o ponto de equilíbrio
Parada Móvel
- UseTrailing — habilitar parada móvel
- TrailingMode — modo trailing stop:
- NoTrailing — desativado
- Clássico — parada móvel padrão
- ByCandles — com base em velas anteriores
- ByIndicator — com base na média móvel (EMA)
Trailing Clássico
- TrailStart — lucro mínimo em pontos para ativar o trailing
- TrailStep — tamanho do passo para trilha
- TrailDistance — distância de fuga em pontos
Seguindo por velas
- TrailCandleDelay — quantas velas anteriores usar
- TrailFromHighLow — deslocamento da máxima/mínima da vela em pontos
Trailing baseado em indicadores
- MA_Period — período para a EMA usada no trailing baseado em indicadores
Configurações adicionais
- Deslizamento — deslizamento máximo permitido
- NumberOfTry — número de tentativas se o envio do pedido falhar
Modo manual
- ManualBuyPrice — preço base para uma grade de compra acionada manualmente
- ManualSellPrice — preço base para uma grade de venda acionada manualmente
Botões e campos na tela
|Elemento
|Função
|Fechar compra
|Fecha todas as ordens de compra de mercado com o Número Mágico especificado.
|Fechar venda
|Fecha todas as ordens de venda no mercado com o Número Mágico especificado.
|Del Buy
|Exclui todas as ordens de compra pendentes (Buy Stop e Buy Limit).
|Del Sell
|Exclui todas as ordens de venda pendentes (Sell Stop e Sell Limit).
|Comprar
|Inicia uma grade de compra a partir do preço especificado em editBuyPrice .
|Vender
|Inicia uma grade de venda a partir do preço especificado em editSellPrice .
|editarComprarPreço
|Campo de entrada: preço inicial manual para a grade de compra.
|editarPreçoDeVenda
|Campo de entrada: preço inicial manual para a grade de venda.
|editarManualOrderCount
|Campo de entrada: número de ordens a serem criadas ao pressionar os botões Comprar/Vender.
Notas
- O EA opera somente no gráfico onde está anexado.
- As restrições do corretor ( StopLevel ) são levadas em consideração ao colocar ordens.
- Se ocorrer um erro (por exemplo, Erro 130 – preço inválido), o EA ajusta automaticamente os preços dos pedidos e tenta novamente.
O Smart Grid Set EA é uma ferramenta poderosa para negociação de rede semiautomatizada, oferecendo controle total de risco e uma interface de usuário moderna.