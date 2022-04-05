Smart Grid set EA

O Smart Grid Set EA é um consultor especialista flexível e fácil de usar para a colocação de ordens pendentes em uma grade. Ele suporta lógica de ponto de equilíbrio, múltiplos modos de trailing stop, posicionamento manual na grade, tamanhos de lote personalizáveis e uma interface intuitiva no gráfico.

É ideal para traders que empregam estratégias de grade ou média.

Principais características
  • Coloque ordens Buy Stop e Sell Stop em uma grade personalizável
  • Suporta tamanhos de lote individuais para cada nível de grade
  • Trailing stop integrado: clássico, por máximas/mínimas de velas ou por média móvel
  • Função de ponto de equilíbrio automático
  • Capacidade de definir preços iniciais personalizados para a rede
  • Início manual da grade por meio de botões na tela
  • Painel de controle visual com botões e campos editáveis diretamente no gráfico
  • Recriação opcional de ordens após uma alteração no período de tempo

Parâmetros de entrada

Em geral

  • RecreateOrdersOnTFChange — recria a grade quando o período de tempo muda (true / false)
  • CustomBuyStartPrice — preço inicial personalizado para a grade de compra (usado se > 0)
  • CustomSellStartPrice — preço inicial personalizado para a grade de venda (usado se > 0)
  • PlaceOrdersOnAttach — coloque a grade automaticamente quando o EA for iniciado

Configurações de grade

  • numberOfBuyOrders — número de ordens de compra na grade
  • numberOfSellOrders — número de ordens de venda na grade
  • LotBuy — lista de tamanhos de lote separados por “/”, por exemplo 0,01/0,02/0,03
  • LotSell — lista de tamanhos de lote para ordens de venda
  • passos — distância entre ordens em pontos
  • MN — Número mágico para identificar as ordens do EA

Stop Loss / Take Profit

  • StopLossPoints — stop-loss em pontos (0 = sem SL)
  • TakeProfitPoints — take-profit em pontos (0 = sem TP)

Empatar

  • UseBreakeven — habilita a função de ponto de equilíbrio
  • BreakevenTriggerPoints — lucro (em pontos) necessário para acionar o ponto de equilíbrio
  • BreakevenProfitPoints — lucro (em pontos) mantido após o ponto de equilíbrio

Parada Móvel

  • UseTrailing — habilitar parada móvel
  • TrailingMode — modo trailing stop:
    • NoTrailing — desativado
    • Clássico — parada móvel padrão
    • ByCandles — com base em velas anteriores
    • ByIndicator — com base na média móvel (EMA)

Trailing Clássico

  • TrailStart — lucro mínimo em pontos para ativar o trailing
  • TrailStep — tamanho do passo para trilha
  • TrailDistance — distância de fuga em pontos

Seguindo por velas

  • TrailCandleDelay — quantas velas anteriores usar
  • TrailFromHighLow — deslocamento da máxima/mínima da vela em pontos

Trailing baseado em indicadores

  • MA_Period — período para a EMA usada no trailing baseado em indicadores

Configurações adicionais

  • Deslizamento — deslizamento máximo permitido
  • NumberOfTry — número de tentativas se o envio do pedido falhar

Modo manual

  • ManualBuyPrice — preço base para uma grade de compra acionada manualmente
  • ManualSellPrice — preço base para uma grade de venda acionada manualmente

Botões e campos na tela

Elemento Função
Fechar compra Fecha todas as ordens de compra de mercado com o Número Mágico especificado.
Fechar venda Fecha todas as ordens de venda no mercado com o Número Mágico especificado.
Del Buy Exclui todas as ordens de compra pendentes (Buy Stop e Buy Limit).
Del Sell Exclui todas as ordens de venda pendentes (Sell Stop e Sell Limit).
Comprar Inicia uma grade de compra a partir do preço especificado em editBuyPrice .
Vender Inicia uma grade de venda a partir do preço especificado em editSellPrice .
editarComprarPreço Campo de entrada: preço inicial manual para a grade de compra.
editarPreçoDeVenda Campo de entrada: preço inicial manual para a grade de venda.
editarManualOrderCount Campo de entrada: número de ordens a serem criadas ao pressionar os botões Comprar/Vender.

Notas

  • O EA opera somente no gráfico onde está anexado.
  • As restrições do corretor ( StopLevel ) são levadas em consideração ao colocar ordens.
  • Se ocorrer um erro (por exemplo, Erro 130 – preço inválido), o EA ajusta automaticamente os preços dos pedidos e tenta novamente.

O Smart Grid Set EA é uma ferramenta poderosa para negociação de rede semiautomatizada, oferecendo controle total de risco e uma interface de usuário moderna.


