Super Signal Skyblade Edition MT4

Super Signal – Skyblade Edition

Sistema profissional de sinais de tendência sem repintar / sem atraso com taxa de acerto excepcional | Para MT4 / MT5

Principais características:

Super Signal – Skyblade Edition é um sistema inteligente de sinais desenvolvido especificamente para operações com tendência.

Utiliza uma lógica de filtragem em múltiplas camadas para detectar apenas movimentos direcionais fortes sustentados por verdadeiro momentum.

Este sistema não tenta prever topos ou fundos. Ele só gera sinais quando as três condições a seguir são atendidas:

Direção de tendência clara

Momentum crescente

Estrutura de volatilidade saudável

Combinado com a análise de liquidez baseada nas sessões do mercado, o sistema melhora ainda mais a precisão e o timing dos sinais.

Características dos sinais:

Todos os sinais com seta são 100% sem repintar e sem atraso

Uma vez gerado, o sinal permanece fixo no gráfico — sem piscadas ou desaparecimentos

Inclui setas visuais no gráfico, painel de informações, alertas pop-up, som e notificações push

Compatível com EAs (saída via buffer), adequado para sistemas de negociação automatizados ou de cópia de sinais

Modelos pré-configurados incluídos — uso imediato, mesmo para iniciantes

Todos os dados seguem um padrão rigoroso de backtest.

Cada sinal deve atingir o lucro mínimo dentro de 60 velas após a entrada:

+50 pontos para EURUSD e USDJPY, e +100 pontos para XAUUSD (Ouro).

Período do teste: 13 de outubro de 2024 a 13 de outubro de 2025 (365 dias). Veja os screenshots abaixo para mais detalhes.

EURUSD:

Período Nº de sinais Taxa de acerto Lucro médio M15 68 94,1% 317,4 pts M30 33 93,9% 395,4 pts H1 14 100,0% 661,7 pts

USDJPY:

Período Nº de sinais Taxa de acerto Lucro médio M5 210 91,9% 314,9 pts M15 83 91,6% 497,7 pts

XAUUSD (Ouro):

Período Nº de sinais Taxa de acerto Lucro médio M15 56 94,6% 1409,8 pts M30 32 100,0% 3693,2 pts

Configuração de parâmetros:

Skyblade : controla a sensibilidade do sinal (valor padrão = 1). Valores mais altos = menos sinais, mas mais precisos

O painel de informações, tamanho das setas e alertas podem ser ativados ou desativados conforme necessário

Recomendações de uso:

Períodos recomendados: M5 / M15 / M30 / H1

Mercados compatíveis: Forex, Ouro, Índices, Criptomoedas, Petróleo

Modelos padrão otimizados para ativos de tendência

Para ativos de alta volatilidade (ex: Ouro, BTCUSD), recomenda-se aumentar o valor de Skyblade ou o limite de lucro mínimo

Resumo:

Super Signal – Skyblade Edition é um sistema de sinais de tendência altamente estável, preciso e baseado em lógica clara.

Compatível com todos os estilos de trading — de scalping a swing.

Funciona com estratégias manuais ou automatizadas.

Se procura uma ferramenta profissional e confiável para capturar tendências reais, experimente o Skyblade agora.

Para configurações recomendadas, integração com EA ou suporte técnico, entre em contato com o autor ou deixe um comentário.



