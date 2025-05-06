ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.





Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте EURJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

Советник основан на стратегии ICT KILLZONES и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.





Ключевые особенности:

Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

Каждая позиция имеет фиксированный Take Profit (TP) и фиксированный Stop Loss (SL), установленные с самого начала.

Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.





Три режима работы:



Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода.

Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически.

AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.





Как установить:

Скачайте данный советник, Убедитесь, что все пары (EURJPY) находятся в Market Watch (Ctrl+M), Расположите график (EURJPY) на таймфрейме H1, Поместите этот советник на график (EURJPY), Проверьте и настройте параметры, как показано ниже, Нажмите OK для активации, Готово!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

[#01] Магическое число,

[#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),

--- Если [#02] — фиксированный лот,

--- Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),

--- Если [#02] — AutoLot,

[#06] Комментарий,

[#07] Суффикс,

[#08] Максимальное количество позиций (1 или 2),

[#09] Стратегия № 1 (включено или выключено),

[#10] Стратегия № 2 (включено или выключено).





Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.





Основная стратегия этого эксперта - ICT (KILLZONES) - автор Michael J. Huddleston





В быстро меняющемся мире торговли на рынке Форекс время - это все. Хотя рынок Форекс работает 24 часа в сутки, не все часы предлагают одинаковые торговые возможности. Именно здесь в игру вступают «зоны поражения» ICT. Зоны поражения на рынке Форекс - это время, когда формируется высоковероятный торговый сетап.

Эти стратегические временные рамки могут открыть мир возможностей для трейдеров, которые знают, как их использовать. В этой статье мы рассмотрим концепцию ICT Kill Zones ' times и то, как они могут привести к высоковероятным торговым сетапам и потенциальной прибыли.





ICT ASIAN (KILLZONE)

Азиатская зона поражения - первый из стратегических периодов на рынке Форекс. Он особенно актуален для трейдеров, работающих с парами австралийского доллара, новозеландского доллара и японской иены, поскольку эти рынки наиболее активны в это время.

Особенностью азиатской «зоны холода» является ее волатильность, обусловленная выходом экономических новостей, которые происходят во время этой сессии. Трейдеры, которые следят за выходом новостей и их влиянием на рынок, могут извлечь максимальную выгоду из этого периода.

Азиатская «зона поражения» ICT происходит в период с 1:00 до 3:00 по Гринвичу.





ICT LONDON (KILLZONE)

Лондонская «зона поражения» ICT занимает центральное место во время Лондонской торговой сессии, где наблюдается самый высокий объем исполнения ордеров по сравнению с другими сессиями. Это удобное время для тех, кто торгует парами EUR и GBP. Примечательно, что открытие торгов в Лондоне часто предоставляет трейдерам возможности для входа в позиции с потенциалом прибыли от 25 до 50 пунктов.

Отличительной особенностью London Kill Zone является ее тенденция создавать минимумы дня на бычьих рынках и максимумы дня на медвежьих рынках.

London Kill Zone of ICT возникает между 7:00 и 10:00 GMT (летом) или 8:00 и 11:00 GMT (зимой).





НОВОЙ ЙОРКСКОЙ ЗОНЕ (KILLZONE)

Для трейдеров, работающих с основными парами в паре с индексом доллара, Нью-Йоркская зона поражения является важным таймфреймом, за которым необходимо следить.

Как и в других «зонах поражения», в этот период часто формируются оптимальные модели входа в торговлю, обеспечивающие потенциальную прибыль в 20-30 пунктов для скальп-сделок. Это время благоприятно для основных пар и выигрывает от совпадения с лондонской сессией, что делает его золотой возможностью для трейдеров.

Лондонский килл-зона ICT происходит между 12:00 и 15:00 GMT (летом) или 13:00 и 16:00 GMT (зимой).





Данный эксперт также использует в качестве основы корзину индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.